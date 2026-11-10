Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: Παραιτήθηκε ο ανεξάρτητος βουλευτής - Συν ένας βουλευτής για τον ΣΥΡΙΖΑ

Snapshot Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος υπέβαλε παραίτηση από βουλευτής Αχαΐας με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής.

Ο Παναγιωτόπουλος είχε εκλεγεί το 2023 με τον ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκε.

Τη θέση του στη Βουλή καταλαμβάνει ο Γιώργος Κυριακόπουλος, αυξάνοντας τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από 12 σε 13. Snapshot powered by AI

Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε σήμερα, Τρίτη, ο ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, με επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής.

O κ. Παναγιωτόπουλος είχε εκλεγεί βουλευτής Αχαΐας με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, πριν ανεξαρτητοποιηθεί, ενώ τη θέση του στη Βουλή καταλαμβάνει ο Γιώργος Κυριακόπουλος.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αλλάζουν οι κοινοβουλευτικές ισορροπίες, καθώς η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αυξάνεται από 12 σε 13 βουλευτές.

Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος αναφέρει: «Με την παρούσα επιστολή και σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 1 του Κανονισμού της Βουλής, σας υποβάλλω την παραίτησή μου από το αξίωμα του Βουλευτή Αχαΐας».

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