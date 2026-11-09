Βουλή: Προανήγγειλε την παραίτησή του ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Προς την έξοδο από τη Βουλή οδεύει ο ανεξάρτητος βουλευτής (εκλεγμένος με τον ΣΥΡΙΖΑ), Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο οποίο οδεύει όπως όλα δείχνουν προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος μιλώντας στη βουλή επ' αφορμή της ερώτησής του για τον Οδοντωτό, ανέφερε ότι αυτή ήταν κατά πάσα πιθανότητα η τελευταία του ομιλία στο κοινοβούλιο, προαναγγέλλοντας έτσι την παραίτησή του. Ο βουλευτής είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι παραμένει στη Βουλή μέχρι να απαντηθεί η συγκεκριμένη ερώτηση που είχε καταθέσει στην κυβέρνηση, προκαλώντας τότε την έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ.

Πρώτος επιλαχών της έδρας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα είναι ο Γεώργιος Κυριακόπουλος, ο οποίος δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του, ωστόσο η εκτίμηση είναι ότι θα διατηρήσει την έδρα στον ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα ανεξαρτητοποιηθεί, κάτι που αν επιβεβαιωθεί θα ανεβάσει τον αριθμό των μελών της ΚΟ του κόμματος στους 13.

Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος είχε δείξει όλους τους τελευταίους μήνες ότι έχει στηρίζει έντονα τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ είχε δεχτεί έντονη κριτική, όταν ως μέλος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2026, είχε αποχωρήσει από τη Βουλή χωρίς να ψηφίσει, προκειμένου να παραστεί στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» στην Πάτρα.

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