Εφιάλτης στο Γουέστμινστερ: Κινδυνεύει να γίνει παρανάλωμα του πυρός το βρετανικό κοινοβούλιο

Το κτίριο, που στέκει στις όχθες του Τάμεση και αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Εφιάλτης στο Γουέστμινστερ: Κινδυνεύει να γίνει παρανάλωμα του πυρός το βρετανικό κοινοβούλιο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το ιστορικό Ανάκτορο του Γουέστμινστερ κινδυνεύει από πυρκαγιά ή κατάρρευση λόγω παλαιών εγκαταστάσεων και αμέλειας.
  • Επικίνδυνα προβλήματα περιλαμβάνουν απαρχαιωμένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, υψηλά επίπεδα αμίαντου και διαρροές.
  • Η επιτροπή δημοσίων λογαριασμών προειδοποιεί για σοβαρές συνέπειες αν δεν ξεκινήσουν άμεσα οι ανακαινίσεις.
  • Το κόστος και η διάρκεια των εργασιών ανακαίνισης κυμαίνονται από 15,6 έως 39 δισεκατομμύρια στερλίνες, με ολοκλήρωση έως και 61 χρόνια.
  • Οι εργασίες αναμένεται να αρχίσουν μετά το 2032, ενώ το κόστος συντήρησης αυξάνεται σημαντικά εβδομαδιαίως.
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Ο εφιάλτης της Παναγίας των Παρισίων πλανάται πλέον ανοιχτά πάνω από το Λονδίνο, με το ιστορικό Ανάκτορο του Γουέστμινστερ να βρίσκεται αντιμέτωπο με τον κίνδυνο μιας ανυπολόγιστης καταστροφής. Η συνεχιζόμενη αναβλητικότητα των Βρετανών βουλευτών γύρω από τις κρίσιμες εργασίες ανακαίνισης φέρνει το κοινοβούλιο ένα βήμα πριν από τη σαρωτική πυρκαγιά ή την ολοκληρωτική κατάρρευση.

Το κτίριο, που στέκει στις όχθες του Τάμεση και αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, κρύβει στο εσωτερικό του μια ωρολογιακή βόμβα. Απαρχαιωμένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, επικίνδυνα υψηλά επίπεδα αμίαντου και αλλεπάλληλες διαρροές συνθέτουν την εικόνα μιας παρατεταμένης εγκατάλειψης. Αν και ορισμένα τμήματα μετρούν πάνω από 900 χρόνια ζωής, το μεγαλύτερο μέρος του συγκροτήματος, μαζί με το εμβληματικό Μπιγκ Μπεν, χτίστηκε τον 19ο αιώνα επί βασιλείας Βικτώριας.

Η επιτροπή δημοσίων λογαριασμών του κοινοβουλίου κρούει τώρα τον κώδωνα του κινδύνου, με τον πρόεδρό της, Τζέφρι Κλίφτον-Μπράουν, να περιγράφει με μελανά χρώματα τις συνέπειες της πολιτικής ατολμίας. «Φανταστείτε τον αντίκτυπο από εικόνες που θα μεταδίδονται σε συνεχή ροή σε όλο τον κόσμο δείχνοντας φλόγες, όπως στην Παναγία των Παρισίων, να βγαίνουν από τη στέγη του κτιρίου, προκαλώντας καταστροφή της κληρονομιάς μας ή, ακόμη χειρότερο, τραυματίες, ίσως και νεκρούς» προειδοποίησε. Ο ίδιος μάλιστα ξεκαθάρισε πως «αυτοί δεν είναι θεωρητικοί κίνδυνοι, αλλά πολύ πραγματικές απειλές», τονίζοντας ότι η Βουλή των Κοινοτήτων θα μπορούσε κυριολεκτικά να βυθιστεί στο σκοτάδι ακόμη και κατά την επίσημη έναρξη των εργασιών από τον βασιλιά.

Μολονότι ήδη από το 2018 οι βουλευτές είχαν ψηφίσει υπέρ μιας προσωρινής μετεγκατάστασης, η ασυμφωνία κυριαρχεί. Τα νούμερα προκαλούν ίλιγγο. Μια πλήρης εκκένωση του κοινοβουλίου για την πραγματοποίηση των έργων υπολογίζεται στα 15,6 δισ. στερλίνες, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα 24 χρόνια. Στον αντίποδα, η επιλογή της μερικής εκκένωσης, με παραμονή μικρού μέρους του προσωπικού, εκτοξεύει το κόστος στα 39 δισ. στερλίνες και τη διάρκεια των εργασιών έως και τα 61 χρόνια.

Ο χρόνος κυλάει αντίστροφα. Οι εργασίες δεν μπορούν πρακτικά να ξεκινήσουν πριν από το 2032. Εν τω μεταξύ, ο λογαριασμός της απλής συντήρησης των ερειπωμένων εγκαταστάσεων απειλεί να εκτιναχθεί άμεσα από το 1,5 εκατομμύριο στα 2 εκατομμύρια στερλίνες την εβδομάδα.

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