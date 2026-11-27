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Ενώπιων ανακριτή και εισαγγελέα οδηγούνται οι τέσσερις συλληφθέντες για την υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης της εταιρείας TEXAN.

Oι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και αυτή της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης.

Οι τέσσερις συλληφθέντες, οι ιδιοκτήτες της εταιρείας TEXAN, Παναγιώτης και Απόστολος Μούργος, ο εκδότης Γιάννης Κουρτάκης και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» Παύλος Ραβάνης, διανυκτέρευσαν στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων και εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιων ανακριτή και εισαγγελέα για να απολογηθούν.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, πέρα από τους προαναφερθέντες, στην υπόθεση εμπλέκονται και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενδεχομένως και δήμαρχοι, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται η εμπλοκή και άλλων προσώπων, από την κεντρική πολιτική σκηνή.

Τα τιμολογούσαν 300.000 ευρώ προ ΦΠΑ!

Επί της ουσίας, το επίδικο στην εν λόγω απόφαση είναι το γεγονός ότι τα «σπιτάκια ανακύκλωσης», τα προμηθεύονταν οι Δήμοι από την ΤΕΧΑΝ σε τιμές πολύ μεγαλύτερες από την πραγματική τους αξία (υπολογίζεται σε μια τάξη από 60.000 μέχρι 70.000 ευρώ), καθώς τέτοιου είδους εγκαταστάσεις τιμολογούνταν στα 300.000 ευρώ προ ΦΠΑ.

Το συνολικό ύψος των συμβάσεων για την προμήθεια των εγκαταστάσεων από την ΤΕΧΑΝ ανέρχεται κατά τις ίδιες πηγές περί τα 83 εκατ. ευρώ.

Κατέρρευσε ο κύκλος εργασιών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα οικονομικά στοιχεία της ΤΕΧΑΝ για το 2025: Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας υποχώρησε κατά 63,24%, στα 22,3 εκατ. ευρώ από 60,68 εκατ. ευρώ το 2024, τα μεικτά κέρδη περιορίστηκαν στα 4 εκατ. ευρώ από 19,13 εκατ. ευρώ, ενώ τα έξοδα διάθεσης ανήλθαν στα 19,05 εκατ. ευρώ από 2,9 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια, από 19,95 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024, κατέστησαν αρνητικά κατά 3,52 εκατ. ευρώ, ενώ τα διαθέσιμα μειώθηκαν κατά 92,3%, στα 1,87 εκατ. ευρώ από 24,24 εκατ. ευρώ. Οι οφειλές προς προμηθευτές υπερδιπλασιάστηκαν στα 7,28 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία είχαν δημοσιευθεί στα μέσα Νοεμβρίου και η ΤΕΧΑΝ επιχειρώντας να δικαιολογήσει τις μεγάλες ζημιές ύψους 16,48 εκατ. ευρώ που καταγράφηκαν, προέβαλε τον ισχυρισμό -στις οικονομικές της καταστάσεις- πως αναδείχθηκε ανάδοχος σε πέντε διαγωνισμούς της DRS Hellas (το σύστημα ανταποδοτικής ανακύκλωσης).

Ωστόσο στην ιστοσελίδα της DRS Hellas, δεν υπάρχουν δημοσιευμένες αποφάσεις για την ΤΕΧΑΝ, άρα παραμένει άγνωστο εάν έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις τις οποίες επικαλείται η εταιρεία.

Οι αποφάσεις κατακύρωσης που επικαλείται η ΤΕΧΑΝ φέρουν ημερομηνίες 17, 24 και 31 Ιουλίου 2026. Προηγούνται, δηλαδή, όχι μόνο της αδειοδότησης της DRS Hellas, αλλά ακόμη και της υποβολής της σχετικής αίτησης στον ΕΟΑΝ, στις 7 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, η ΤΕΧΑΝ αναφέρει ότι αναδείχθηκε ανάδοχος για:

Την προμήθεια μηχανημάτων αυτόματης επιστροφής συσκευασιών (RVMs) εξωτερικού χώρου, μαζικής τροφοδοσίας, για πλαστικές φιάλες και μεταλλικούς περιέκτες.

Την προμήθεια κινητών μηχανημάτων αυτόματης επιστροφής συσκευασιών εξωτερικού χώρου, μαζικής τροφοδοσίας, με ενεργειακή αυτονομία.

Την προμήθεια μηχανημάτων αυτόματης επιστροφής συσκευασιών μαζικής και βιομηχανικής χρήσης.

Την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λειτουργίας των μηχανημάτων αυτόματης επιστροφής συσκευασιών (RVM Operator).

Τον συντονισμό της συλλογής και μεταφοράς των συσκευασιών από τα αυτόματα μηχανήματα, τα χειροκίνητα σημεία συλλογής και τις εγκαταστάσεις καταμέτρησης, ως μέλος ένωσης εταιρειών.

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