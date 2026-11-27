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Ένα ηχηρό πολιτικό και διπλωματικό ράπισμα δέχθηκε η Άγκυρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο πήρε ξεκάθαρη θέση απέναντι στις αναθεωρητικές επιδιώξεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Με ένα ψήφισμα με ιδιαίτερη πολιτική και γεωστρατηγική βαρύτητα, το Ευρωκοινοβούλιο αποδομεί στην πράξη τη λογική του τουρκολιβυκού μνημονίου, επαναβεβαιώνει τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου και καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει ακόμη και τη λήψη στοχευμένων μέτρων απέναντι σε όσους επιχειρούν να επιβάλουν τετελεσμένα στην περιοχή.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια σημαντική διπλωματική νίκη για την Αθήνα και τη Λευκωσία, καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν περιορίστηκε σε μια γενικόλογη διατύπωση αλληλεγγύης, αλλά έστειλε ένα σαφές μήνυμα ότι οι μονομερείς συμφωνίες της Άγκυρας δεν μπορούν να παράγουν έννομα αποτελέσματα εις βάρος κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην απέναντι πλευρά, η αντίδραση της Τουρκίας ήταν ενδεικτική της ενόχλησης που προκάλεσε η ευρωπαϊκή απόφαση. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών έσπευσε να απορρίψει το ψήφισμα, χαρακτηρίζοντάς το πολιτικά υποκινούμενο και βασισμένο σε μεροληπτικούς και αβάσιμους ισχυρισμούς. Μάλιστα, η Άγκυρα υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα να παρεμβαίνει στην οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών.

Μόνο που η ένταση της τουρκικής αντίδρασης δεν μπορεί να κρύψει την πολιτική ουσία της εξέλιξης: η Τουρκία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μια όλο και πιο ξεκάθαρη ευρωπαϊκή θέση απέναντι στις διεκδικήσεις της.

Το μήνυμα της Ευρώπης στον Ερντογάν

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαναλαμβάνει ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων χωρών και αντιβαίνει στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Ιδιαίτερη σημασία έχει η επισήμανση ότι η συμφωνία Τουρκίας και Λιβύης δεν μπορεί να δημιουργήσει έννομα αποτελέσματα εις βάρος κρατών που δεν συμμετέχουν σε αυτήν.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ασφαλώς η Ελλάδα, καθώς οι τουρκικές διεκδικήσεις επιχειρούν να αγνοήσουν τη θαλάσσια επήρεια ελληνικών νησιών, μεταξύ των οποίων η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Το Ευρωκοινοβούλιο αναγνωρίζει ρητά τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών, ενώ ζητά από Τουρκία και Λιβύη να σεβαστούν το Διεθνές Δίκαιο και να μην επιχειρούν να καθορίσουν θαλάσσια σύνορα που επηρεάζουν τρίτες χώρες χωρίς τη συναίνεσή τους.

Παράλληλα, καταδικάζει την τουρκική απειλή πολέμου (casus belli) σε περίπτωση επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στο Αιγαίο, αλλά και τη συνολικότερη αναθεωρητική λογική που εκφράζεται μέσα από το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Στο τραπέζι ακόμη και κυρώσεις

Το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο του ψηφίσματος είναι ότι η ευρωπαϊκή αντίδραση δεν εξαντλείται σε μια πολιτική καταδίκη.

Οι ευρωβουλευτές καλούν το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξετάσει την επιβολή στοχευμένων μέτρων σε πρόσωπα και οντότητες που ενδεχομένως εμπλέκονται σε δραστηριότητες οι οποίες παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα κρατών-μελών μέσω της εφαρμογής του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Ζητούν επίσης επανεξέταση της χρηματοδοτικής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία και τη Λιβύη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ευρωπαϊκοί πόροι δεν θα αξιοποιούνται για την υποστήριξη ενεργειών που συνδέονται με την εφαρμογή της επίμαχης συμφωνίας.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική παράμετρο, καθώς η συζήτηση μεταφέρεται από το επίπεδο των διπλωματικών διακηρύξεων στο πεδίο των πιθανών πολιτικών και οικονομικών συνεπειών.

Στο μικροσκόπιο και η Γαλάζια Πατρίδα

Το ψήφισμα δεν περιορίζεται μόνο στο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Αγγίζει συνολικά την τουρκική στρατηγική στην Ανατολική Μεσόγειο, θέτοντας στο επίκεντρο τις μονομερείς θαλάσσιες διεκδικήσεις, τις κινήσεις μέσω NAVTEX, αλλά και τις πρωτοβουλίες που επιχειρούν να δημιουργήσουν νέα δεδομένα στην περιοχή.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα σχέδια για την ανάπτυξη υποθαλάσσιων καλωδίων και στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου μέσω του Great Sea Interconnector (GSI). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά την προστασία των υποδομών αυτών και καλεί την Άγκυρα να μην παρεμποδίζει την υλοποίηση έργων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Με άλλα λόγια, η Ευρώπη καθιστά σαφές ότι η αμφισβήτηση των δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου δεν αποτελεί μια διμερή διαφορά που μπορεί να παρακολουθεί από απόσταση, αλλά ζήτημα που αφορά συνολικά την αξιοπιστία και την ασφάλεια της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η οργή της Άγκυρας και η δύσκολη θέση του Ερντογάν

Η αντίδραση της τουρκικής διπλωματίας αποτυπώνει τη δυσφορία της κυβέρνησης Ερντογάν. Η Άγκυρα επιχειρεί να υποβαθμίσει την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι το Ευρωκοινοβούλιο δεν έχει αρμοδιότητα επί των θαλάσσιων οριοθετήσεων και ότι οι ευρωπαϊκές παρεμβάσεις είναι πολιτικά υποκινούμενες.

Ωστόσο, το πρόβλημα για τον Τούρκο πρόεδρο είναι ευρύτερο. Η ευρωπαϊκή θέση δυσκολεύει την προσπάθεια της Τουρκίας να παρουσιάσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο ως μια συμφωνία που μπορεί να δημιουργήσει νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο, ανεξάρτητα από τις αντιδράσεις της Ελλάδας και της Κύπρου.

Και όλα αυτά σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα επιχειρεί να ενισχύσει την παρουσία της στη Λιβύη, αξιοποιώντας και τις πρόσφατες εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας. Η έγκριση της συμφωνίας από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της ανατολικής Λιβύης και η δημοσίευσή της στην επίσημη εφημερίδα έχουν προσδώσει νέα δυναμική στο ζήτημα, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην Αθήνα.

Το μήνυμα, επομένως, από το Στρασβούργο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Η Τουρκία μπορεί να απορρίπτει τις ευρωπαϊκές αποφάσεις, όμως δεν μπορεί να αγνοεί ότι η πολιτική της βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μια σαφέστερη και πιο συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση.

Για την Αθήνα, το ζητούμενο είναι τώρα η πολιτική αυτή θέση να αποκτήσει και πρακτικό αντίκρισμα. Γιατί το πραγματικό στοίχημα δεν είναι απλώς να καταγράφονται οι τουρκικές προκλήσεις σε ευρωπαϊκά ψηφίσματα, αλλά να διασφαλιστεί ότι κάθε απόπειρα δημιουργίας τετελεσμένων θα έχει συγκεκριμένο πολιτικό και διπλωματικό κόστος.

Και αυτό είναι ίσως το πιο ηχηρό μήνυμα που έφτασε στην Άγκυρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.