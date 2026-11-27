Snapshot Snapshot powered by AI

Η Black Friday 2026 έφτασε, με τα εμπορικά καταστήματα και τις μεγάλες αλυσίδες να βρίσκονται σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, στην κορύφωση της φετινής περιόδου προσφορών.

Η «Μαύρη Παρασκευή», που έχει καθιερωθεί και στην ελληνική αγορά, πραγματοποιείται κάθε χρόνο την επομένη της Ημέρας των Ευχαριστιών στις Ηνωμένες Πολιτείες και σηματοδοτεί παραδοσιακά την έναρξη της χριστουγεννιάτικης αγοραστικής περιόδου.

Ωστόσο, η Black Friday έχει πάψει εδώ και χρόνια να περιορίζεται σε ένα μόνο 24ωρο, καθώς οι προσφορές αρχίζουν πλέον αρκετές ημέρες, ακόμη και εβδομάδες, νωρίτερα.

Από τη «Black Week» στη «Black Month»

Στην Ελλάδα, η Black Friday άρχισε να αποκτά τη μορφή «Black Week» ήδη από το 2018, με τις επιχειρήσεις να επεκτείνουν τις προσφορές τους σε ολόκληρη την εβδομάδα.

Τα τελευταία χρόνια, η πρακτική αυτή έχει διευρυνθεί ακόμη περισσότερο, με μεγάλες αλυσίδες και ηλεκτρονικά καταστήματα να ξεκινούν τις εκπτωτικές ενέργειες από τις αρχές Νοεμβρίου, μετατρέποντας ουσιαστικά την περίοδο σε «Black Month».

Το ίδιο συνέβη και φέτος, καθώς αρκετές επιχειρήσεις ξεκίνησαν τις προσφορές τους από τις πρώτες ημέρες του μήνα, χωρίς να περιμένουν τη σημερινή Black Friday.

Παρά τη μεγαλύτερη διάρκεια των εκπτώσεων, η 27η Νοεμβρίου παραμένει η ημέρα με την οποία συνδέεται η κορύφωση της εμπορικής δραστηριότητας, τόσο στα φυσικά καταστήματα όσο και στις ηλεκτρονικές αγορές.

Πώς προέκυψε η «Black Friday»

Ξεκίνησε ως συνήθεια στις ΗΠΑ και εξαιτίας της επιτυχίας που γνώρισε, έγινε θεσμός που υιοθέτησαν και άλλες χώρες.

Στις αρχές της δεκαετίας του '60 τα λογιστικά φύλλα και οι αποδείξεις ήταν βεβαίως χειρόγραφα και τα καταστήματα είχαν δύο χρώματα μελανιού για να καταγράφουν τα στοιχεία.

Με κόκκινο γράφονταν οι ημέρες με αρνητικό ισολογισμό πωλήσεων και με μαύρο οι ημέρες με θετικό απολογισμό.

Καθιερώθηκε λοιπόν η τελευταία Παρασκευή του Νοέμβρη ως η πρώτη ημέρα των πωλήσεων της Χριστουγεννιάτικης περιόδου, με σημαντικά αυξημένους τζίρους, εξ' ου και η ονομασία Black Friday.

H «Black Friday» θα «πέσει» όπως πάντα την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου και συγκεκριμένα στις 27 Νοεμβρίου 2026 INTIME NEWS

Ο θεσμός τα τελευταία χρόνια έχει εξαπλωθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων σε Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, Δανία, Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία, Φινλανδία, Πολωνία και κάθε χρονιά συμμετέχουν όλο και περισσότεροι λιανέμποροι.

Μετά την Black Friday, η Cyber Monday

Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τρεις ημέρες μετά την Black Friday, έρχεται η Cyber Monday, μια ακόμα ευκαιρία για φθηνές αγορές, που αφορά τις αγορές που γίνονται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

Φέτος η Cyber Monday πέφτει τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2026.

Συμβουλές για ασφαλείς αγορές στην Black Friday

Φέτος η Cyber Monday πέφτει στις 30 Νοεμβρίου 2026 Pixabay

Ενόψει της Black Friday, ο Συνήγορος του Καταναλωτή και o εποπτευόμενος φορέας του, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος προτρέπουν τους καταναλωτές να προβαίνουν σε ασφαλείς και συμφέρουσες αγορές, τόσο στα φυσικά όσο και στα ηλεκτρονικά καταστήματα, στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά. Η πίεση των «προσφορών περιορισμένης διάρκειας» δεν πρέπει να οδηγεί σε παρορμητικές αποφάσεις.

Πριν προχωρήσουν οι καταναλωτές σε οποιαδήποτε αγορά, προτείνονται 4 βασικά βήματα:

Ελέγξτε το προϊόν και το κατάστημα: Βεβαιωθείτε για τα χαρακτηριστικά και την τελική τιμή (μαζί με τα έξοδα αποστολής). Στις ηλεκτρονικές αγορές, ελέγξτε αν το e-shop αναγράφει επωνυμία, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας και όρους συναλλαγής. Αποφύγετε ιστοσελίδες που αποκρύπτουν την ταυτότητά τους (π.χ. επαγγελματικά προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και δείχνουν αναξιόπιστες.

Εντοπίστε την πραγματική έκπτωση: Μην παρασύρεστε από τα μεγάλα ποσοστά. Βάσει νόμου, σε κάθε προσφορά πρέπει να αναγράφεται η χαμηλότερη τιμή που είχε το προϊόν τις τελευταίες 30 ημέρες. Συγκρίνετε τις τιμές για να δείτε το πραγματικό όφελος.

Προσέξτε την πληρωμή και την παράδοση: Ενημερωθείτε για τον χρόνο παράδοσης και προτιμήστε ασφαλείς τρόπους πληρωμής, χωρίς να δίνετε τραπεζικά στοιχεία σε ύποπτες σελίδες ή σε emails που λαμβάνετε από αγνώστους αποστολείς. Κρατήστε όλα τα αποδεικτικά (παραγγελίας, πληρωμής και επικοινωνίας) για να είστε καλυμμένοι σε περίπτωση προβλήματος.

Ενημερωθείτε για το δικαίωμα επιστροφής: Στις αγορές από απόσταση (μέσω e-shop, τηλεφώνου κ.λπ.) έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή (εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων). Το κόστος επιστροφής επιβαρύνει τον καταναλωτή, για το οποίο ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει σχετική ενημέρωση στους όρους του. Προσοχή!! Στα φυσικά καταστήματα, η επιστροφή εξαρτάται αποκλειστικά από την πολιτική της κάθε επιχείρησης.

Αντιμετωπίσατε πρόβλημα; Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αναφορά σας για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς σας:

Για αγορές στην Ελλάδα: Στον Συνήγορο του Καταναλωτή μέσω της ιστοσελίδας www.synigoroskatanaloti.gr.

Για αγορές εντός Ε.Ε. (συμπ. Ισλανδίας, Νορβηγίας και Η.Β.): Στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας μέσω της ιστοσελίδας www.eccgreece.gr.

Διαβάστε επίσης