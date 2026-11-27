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Μια ξεχωριστή θέση στον χριστουγεννιάτικο στολισμό του Καστρακίου έχουν και φέτος η Χρύσα, η Θώμη και η Αναστασία Πλακιά, τα τρία κορίτσια που έχασαν τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Στη θέση «Δραγασιά», μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο του χωριού, τοποθετήθηκαν ξανά τρία φωτεινά αγγελάκια στη μνήμη τους. Είναι ο τρόπος που έχουν επιλέξει οι άνθρωποι του τόπου τους για να κρατούν ζωντανή την ανάμνηση της Χρύσας, της Θώμης και της Αναστασίας, που και φέτος θα λείπουν από τις γιορτές.

Με αφορμή τον στολισμό, ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων κοριτσιών, Χρύσας και Θώμης, και θείος της Αναστασίας, προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση, μιλώντας για την απουσία τους αλλά και για τους ανθρώπους του Καστρακίου που δεν τις ξεχνούν.

«Τέσσερα Χριστούγεννα χωρίς τη Χρύσα, την Αναστασία και τη Θώμη. Τέσσερα Χριστούγεννα χωρίς την παρουσία τους, τις φωνές τους, τις χαρές τους και την αγάπη τους προς όλους σας», έγραψε.

Στη συνέχεια, στάθηκε ιδιαίτερα στη μνήμη που διατηρεί ζωντανή η τοπική κοινωνία:

«Όμως εδώ στην περιοχή μας η λέξη ΛΗΣΜΟΝΙΑ δεν υπάρχει. Αντίθετα, οι λέξεις “δεν σας ΞΕΧΝΑΜΕ”, “Σας θυμόμαστε κάθε ΜΕΡΑ”, “Μας ΛΕΙΠΕΤΕ” είναι οι λέξεις που θα φωτίσουν και φέτος τα ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ στην περιοχή μας».

Η Χρύσα και η Θώμη ήταν μόλις 20 ετών όταν σκοτώθηκαν στα Τέμπη, μαζί με την 21χρονη ξαδέλφη τους, Αναστασία. Τρία χρόνια και εννέα μήνες αργότερα, οι οικογένειές τους συνεχίζουν να ζητούν δικαιοσύνη για την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

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