Κακοκαιρία στη Θεσπρωτία: Ποτάμια οι δρόμοι στα Σύβοτα – Πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή
Έντονες βροχοπτώσεις πλήττουν την περιοχή, ενώ η ΕΜΥ προειδοποιεί για νέα επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.
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Πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται στα Σύβοτα Θεσπρωτίας, όπου οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν μετατρέψει δρόμους σε ποτάμια, προκαλώντας προβλήματα στην περιοχή.
Η κακοκαιρία επηρεάζει την Ήπειρο, με τις αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση των καιρικών συνθηκών.
Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την Παρασκευή (27/11) στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, ενώ τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και το Σάββατο (28/11), επηρεάζοντας επίσης τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο.
Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τη διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους και χειμάρρους.