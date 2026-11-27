Snapshot Snapshot powered by AI

Πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται στα Σύβοτα Θεσπρωτίας, όπου οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν μετατρέψει δρόμους σε ποτάμια, προκαλώντας προβλήματα στην περιοχή.

Η κακοκαιρία επηρεάζει την Ήπειρο, με τις αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση των καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την Παρασκευή (27/11) στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, ενώ τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και το Σάββατο (28/11), επηρεάζοντας επίσης τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τη διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους και χειμάρρους.

Διαβάστε επίσης