Ο Νικηφόρος Σταύρος Καντεράκης ξεκίνησε την προσπάθειά του στις 28 Σεπτεμβρίου και την ολοκλήρωσε στα μέσα Νοεμβρίου. Το σπίτι του πλέον φιλοξενεί περίπου 40 χριστουγεννιάτικα δέντρα, περισσότερες από 100 σειρές λαμπιονιών και πολλές χειροποίητες κατασκευές. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει μια φάτνη που δημιούργησε ο ίδιος.

Ο φετινός στολισμός είναι ακόμη μεγαλύτερος από τις προηγούμενες χρονιές, καθώς διπλασίασε τα στολίδια που χρησιμοποίησε.

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