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Σπαστά ελληνικά μιλούσε ένας 49χρονος Έλληνας προκειμένου να παραπλανήσει την 65χρονη ιδιοκτήτρια περιπτέρου στη Χερσόνησο, την οποία φέρεται να λήστεψε με αιματηρό τρόπο, το βράδυ της Τετάρτης. Και αυτό διότι η γυναίκα τον γνώριζε, καθώς ήταν πελάτης και μάλιστα διέμενε σχετικά κοντά.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο δράστης προσέγγισε το περίπτερο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, κρατώντας όπλο, το οποίο, όπως προέκυψε, ήταν αεροβόλο που εκτοξεύει σφαιρίδια.

Η 65χρονη είχε ασφαλίσει την πόρτα του περιπτέρου. Όταν ο δράστης διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να εισέλθει, παραβίασε την πόρτα με τη χρήση κατσαβιδιού και μπήκε στο εσωτερικό.

Παρά το γεγονός ότι ήταν αντιμέτωπη με έναν ένοπλο άνδρα, η 65χρονη αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα να υπάρξει πάλη μεταξύ τους. Ο ληστής την τραυμάτισε με το κατσαβίδι στο χέρι και τελικά κατάφερε να αποσπάσει 400 ευρώ και να διαφύγει.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, ωστόσο, η εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς αστυνομικοί του Α. Τ. Χερσονήσου, της αρμόδιας για την υπόθεση υπηρεσίας, κατάφεραν να εξιχνιάσουν τη ληστεία μέσα σε λίγες ώρες και να προχωρήσουν σήμερα, Πέμπτη, στη σύλληψη ενός 49χρονου Έλληνα, ο οποίος κατάγεται από την Αθήνα και εργάζεται στην περιοχή.

Ο 49χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να προσποιήθηκε ότι ήταν αλλοδαπός, μιλώντας σπαστά ελληνικά, προκειμένου να μην τον αναγνωρίσει η περιπτερούχος. Η γυναίκα αρχικά πίστεψε πράγματι ότι ο άνθρωπος που είχε απέναντί της ήταν αλλοδαπός.

Οι αστυνομικοί έλαβαν κατάθεση από την 65χρονη και αξιοποίησαν βιντεοληπτικό υλικό τόσο από το περίπτερο όσο και από τους παρακείμενους δρόμους. Από την εξέταση του υλικού κατάφεραν να εντοπίσουν το αυτοκίνητο στο οποίο επιβιβάστηκε ο δράστης λίγο πιο πέρα από το περίπτερο, αμέσως μετά τη ληστεία.

Το αυτοκίνητο αποτέλεσε το «κλειδί» για την εξιχνίαση της υπόθεσης, καθώς μέσω αυτού οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του 49χρονου και τον συνέλαβαν.

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