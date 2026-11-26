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Για τη Σελίν Ντιόν, η φετινή Ημέρα των Ευχαριστιών έχει ξεχωριστή σημασία. Έπειτα από χρόνια δοκιμασιών, ακυρωμένων συναυλιών και μιας δύσκολης περιπέτειας με την υγεία της, η 58χρονη τραγουδίστρια κατάφερε να επιστρέψει εκεί όπου αισθάνεται ότι ανήκει: στη σκηνή.

Με αφορμή την σημερινή ημέρα, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, η Καναδή σταρ δημοσίευσε ένα συγκινητικό μήνυμα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κάνοντας τον απολογισμό μιας χρονιάς που σηματοδότησε ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή και την καριέρα της.

«Αυτή την Ημέρα των Ευχαριστιών, η καρδιά μου είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη. Για την αγάπη της οικογένειάς μου, την αμέριστη υποστήριξη των θαυμαστών μου και το απίστευτο δώρο της επιστροφής μου στη σκηνή φέτος. Η ευγνωμοσύνη μου δεν περιγράφεται με λόγια», έγραψε.

https://www.instagram.com/p/DgMGEkGRaHU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η Σελίν Ντιόν, η οποία το 2022 αποκάλυψε ότι πάσχει από το σύνδρομο του δύσκαμπτου ανθρώπου, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους εκείνους που στάθηκαν στο πλευρό της κατά τη διάρκεια της δύσκολης αυτής διαδρομής.

«Η επιστροφή στη σκηνή, έπειτα από τόσες προκλήσεις, κατέστη δυνατή χάρη σε έναν εξαιρετικό κύκλο ανθρώπων – την ιατρική μου ομάδα, τους προσωπικούς μου συνεργάτες, τους υπέροχους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στο σόου και αμέτρητους άλλους σε όλο τον κόσμο, των οποίων οι προσπάθειες, μικρές και μεγάλες, έκαναν αυτή τη στιγμή πραγματικότητα», πρόσθεσε.

Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή της, ευχαρίστησε την οικογένειά της και τους θαυμαστές της που «δεν σταμάτησαν ποτέ να πιστεύουν», ευχόμενη σε όλους μια όμορφη Ημέρα των Ευχαριστιών, γεμάτη αγάπη.

Η θριαμβευτική επιστροφή στο Παρίσι

Τον Σεπτέμβριο, η Σελίν Ντιόν πραγματοποίησε την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στις μεγάλες συναυλιακές παραγωγές, με μια σειρά εμφανίσεων στην Plenitude Arena του Παρισιού.

Οι συνολικά 16 συναυλίες, που ολοκληρώθηκαν στις 17 Οκτωβρίου, σημείωσαν εντυπωσιακή εμπορική επιτυχία. Σύμφωνα με το Billboard, η τραγουδίστρια πούλησε 539.000 εισιτήρια, με τα έσοδα να ανέρχονται σε 125,5 εκατομμύρια δολάρια.

Η Σελίν Ντιόν / AP

Πέρα, όμως, από τους αριθμούς και την εμπορική επιτυχία, η επιστροφή της είχε ιδιαίτερη συναισθηματική βαρύτητα.

Η σειρά συναυλιών στο Παρίσι σηματοδότησε την επιστροφή της σε μεγάλης κλίμακας μουσικές παραγωγές έπειτα από περίπου έξι χρόνια.

Η πανδημία του κορονοϊού είχε αρχικά οδηγήσει στην ακύρωση της περιοδείας της, ενώ στη συνέχεια η διάγνωση με το σπάνιο νευρολογικό σύνδρομο την ανάγκασε να ακυρώσει και τις επαναπρογραμματισμένες εμφανίσεις της.

«Έδωσα μια υπόσχεση ότι θα επιστρέψω»

Η πρώτη συναυλία της στο Παρίσι, στις 12 Σεπτεμβρίου, ήταν γεμάτη συγκίνηση. Μόλις λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του πρώτου τραγουδιού, η Σελίν Ντιόν «λύγισε» πάνω στη σκηνή, με αποτέλεσμα να διακόψει προσωρινά την ερμηνεία της.

Αφού ολοκλήρωσε δύο τραγούδια, απευθύνθηκε στο κοινό της, αρχικά στα γαλλικά και στη συνέχεια στα αγγλικά.

«Πολλοί από εσάς βρίσκεστε εδώ απόψε έχοντας έρθει από κάθε γωνιά του κόσμου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Αν είναι η πρώτη σας φορά στο Παρίσι, ελπίζω να το ερωτευτείτε, όπως συνέβη και σε εμένα. Επιτέλους, είναι υπέροχο που είμαστε όλοι μαζί», είπε.

Η Σελίν Ντιόν / AP

Λίγο αργότερα, αναφέρθηκε στην υπόσχεση που είχε δώσει στον εαυτό της και στους ανθρώπους που περίμεναν την επιστροφή της.

«Έδωσα μια υπόσχεση. Υποσχέθηκα ότι θα επιστρέψω, ότι θα βρεθώ ξανά στη σκηνή. Και να που είμαι εδώ, τραγουδώντας για εσάς, τραγουδώντας για εμένα, τραγουδώντας τη ζωή!».

Για τη Σελίν Ντιόν, το 2026 δεν ήταν απλώς η χρονιά μιας μεγάλης καλλιτεχνικής επιστροφής. Ήταν η χρονιά που κατάφερε να κρατήσει μια από τις σημαντικότερες υποσχέσεις της ζωής της.

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