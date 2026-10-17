Η Γαλλία καίγεται και ο Μακρόν... χορεύει: Οργή για τον Γάλλο πρόεδρο που πήγε στην Σελίν Ντιόν

Snapshot Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δέχθηκε επικρίσεις επειδή παρακολούθησε συναυλία της Σελίν Ντιόν ενώ η Γαλλία βρισκόταν σε έντονη κοινωνική αναταραχή με διαδηλώσεις και επεισόδια.

Οι «Κίτρινα Γιλέκα» και οι φοιτητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μαζικές διαδηλώσεις κατά των κοινωνικών ανισοτήτων, των υψηλών τιμών και της υποβάθμισης του κοινωνικού μοντέλου.

Οι διαδηλώσεις συνοδεύονται από βίαια επεισόδια, με εκατοντάδες συλλήψεις, φωτιές, οδοφράγματα και χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία.

Υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες για αστυνομική βία, με τραυματισμούς ανηλίκων και διερεύνηση περιστατικών από τις αρχές.

Η κοινωνική και πολιτική κρίση στη Γαλλία επιδεινώνεται παράλληλα με την οικονομική δυσχέρεια της χώρας και την προεκλογική περίοδο. Snapshot powered by AI

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δέχθηκε επικρίσεις επειδή παρακολούθησε συναυλία της Σελίν Ντιόν το βράδυ της Παρασκευής, την ώρα που η Γαλλία προετοιμαζόταν για ακόμη μία ημέρα διαδηλώσεων και επεισοδίων.

Οι ακτιβιστές των «Κίτρινων Γιλέκων» ενώνουν το Σάββατο τις δυνάμεις τους με τους φοιτητές, ενώ η αστυνομία έχει ήδη κάνει χρήση δακρυγόνων σε αρκετά σημεία έντασης. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να διαδηλώσουν σε ολόκληρη τη χώρα.

Ωστόσο,ο πρόεδρος Μακρόν δέχθηκε σφοδρή κριτική για την ανέμελη εμφάνισή του το βράδυ της Παρασκευής στην αρένα Πλενιτούντ στο Παρίσι, όπου βρέθηκε μαζί με τη σύζυγό του, Μπριζίτ. Το ζευγάρι καταγράφηκε να χορεύει και να απολαμβάνει τη μουσική από ιδιωτικό θεωρείο.

Μόλις λίγες ώρες αργότερα, επεισόδια είχαν ήδη ξεσπάσει σε πόλεις, μεταξύ των οποίων το Παρίσι και η Μασσαλία. Σύμφωνα με τις Αρχές, έως τις 11 το πρωί του Σαββάτου είχαν πραγματοποιηθεί 61 συλλήψεις μόνο στη γαλλική πρωτεύουσα και συνολικά 166 σε ολόκληρη τη χώρα.

Φοιτητές, συνδικαλιστές και μέλη του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων» ενώνουν τις δυνάμεις τους, διαμαρτυρόμενοι για τις κακές συνθήκες στα σχολεία, τις υψηλές τιμές και την αποδυνάμωση του κοινωνικού μοντέλου της χώρας.

Έως τα μέσα του πρωινού, φωτιές έκαιγαν σε πολλές πόλεις, ενώ διαδηλωτές έστηναν πρόχειρα οδοφράγματα και συγκρούονταν με την αστυνομία.

Ομάδες διαδηλωτών απέκλεισαν δρόμους γύρω από τον σιδηροδρομικό σταθμό Γκαρ ντι Νορ και τα γραφεία του δεξιού δημοσιογραφικού οργανισμού ΣιΝιους στο Παρίσι. Παράλληλα, αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων εναντίον διαδηλωτών στη Μασσαλία και τη Λιόν.

Καταστήματα και επιχειρήσεις έχουν καλύψει με προστατευτικά τα παράθυρα και τις εισόδους τους, ενώ αρκετοί σταθμοί του μετρό στο Παρίσι παραμένουν κλειστοί.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε απευθύνει έκκληση για ηρεμία το βράδυ της Παρασκευής, ζητώντας από τους διαδηλωτές να επιδείξουν «σεβασμό προς τους ανθρώπους και την περιουσία».

Πηγή από την αστυνομία ανέφερε το βράδυ της Παρασκευής ότι έως και 200.000 άνθρωποι αναμένεται να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις του Σαββάτου σε ολόκληρη τη χώρα, εκ των οποίων 40.000 στο Παρίσι.

Το πρώτο κύμα διαδηλώσεων ξεκίνησε τον περασμένο μήνα σε λύκεια στα φτωχότερα βόρεια προάστια του Παρισιού. Η οργή για τις απουσίες εκπαιδευτικών και τις κακές κτιριακές υποδομές εξελίχθηκε γρήγορα σε ένα πανεθνικό κίνημα κατά των ανισοτήτων, των ανεπαρκών δημόσιων δαπανών και της υποβάθμισης των εκπαιδευτικών προτύπων.

Οι διαδηλώσεις πραγματοποιούνται σε μια δύσκολη συγκυρία για τη Γαλλία, καθώς ο Εμανουέλ Μακρόν εισέρχεται στην τελική ευθεία της προεδρικής του θητείας, αφήνοντας πίσω του ένα πολωμένο εκλογικό σώμα και ένα κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό.

Την ίδια ώρα, οι επενδυτές απομακρύνονται από το γαλλικό χρέος, οδηγώντας το κόστος δανεισμού στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο και πλέον δεκαετιών. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη μακροχρόνια δυσκολία της χώρας να βάλει σε τάξη τα δημόσια οικονομικά της.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκoρνί δήλωσε την Πέμπτη ότι οι Αρχές φοβούνται το ενδεχόμενο νέων ταραχών κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Η κυβέρνηση κατηγορεί το κόμμα της ριζοσπαστικής Αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία» ότι υποδαυλίζει τις κινητοποιήσεις, κατηγορία την οποία το κόμμα απορρίπτει.

«Η χώρα βρίσκεται σε μια περίοδο κόπωσης», δήλωσε ο Λεκoρνί. «Ζούμε σε ένα περιβάλλον διαρκούς κρίσης: πόλεμοι, πληθωρισμός και προβλήματα που σχετίζονται με την αγοραστική δύναμη».

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Ζορντάν Μπαρντελά, το ακροδεξιό κόμμα του οποίου, ο Εθνικός Συναγερμός, προηγείται στις δημοσκοπήσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους, δήλωσε ότι αναμένει βίαια επεισόδια.

«Ανησυχώ εξαιρετικά», είπε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην έκθεση αυτοκινήτου του Παρισιού. «Θα είναι μια ημέρα χάους για τη Γαλλία».

Ο Λεκoρνί έχει δηλώσει ότι οι πρόσφατες διαδηλώσεις συγκαταλέγονται στις πιο βίαιες των τελευταίων δεκαετιών, με περισσότερους από 900 αστυνομικούς να έχουν τραυματιστεί μέχρι στιγμής.

Παράλληλα, η αστυνομία έχει δεχθεί επικρίσεις για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους διαδηλωτές, μετά τις αναφορές για σοβαρούς τραυματισμούς. Μεταξύ των θυμάτων είναι ένας 15χρονος, ο οποίος έχασε το χέρι του όταν σήκωσε μια χειροβομβίδα κρότου-λάμψης που είχε εκτοξευθεί από την αστυνομία, καθώς και ένας 16χρονος που έχασε την όρασή του από πλαστική σφαίρα.

Την Τρίτη ασκήθηκε δίωξη σε αστυνομικό για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, καθώς φέρεται να πυροβόλησε με πλαστική σφαίρα τον μαθητή στην πόλη Τουρ της Γαλλίας, στις 30 Σεπτεμβρίου. Η οικογένεια του τραυματισμένου μαθητή έχει επιρρίψει ευθύνες στην αστυνομία.

Η εσωτερική υπηρεσία ελέγχου της αστυνομίας διερευνά τουλάχιστον 24 υποθέσεις καταγγελλόμενης αστυνομικής βίας.

Η Γαλλία είχε αναστείλει τη χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης στις φοιτητικές διαδηλώσεις, ωστόσο ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ δήλωσε ότι αυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στις κινητοποιήσεις του Σαββάτου.

«Εάν υπάρξουν συγκρούσεις, μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα είδη των μέσων καταστολής που βρίσκονται στη διάθεσή μας», δήλωσε την Παρασκευή στην εκπομπή Τελεματέν.

Οι εκκλήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προς μέλη παλαιότερων κινημάτων διαμαρτυρίας να συμμετάσχουν στις νέες κινητοποιήσεις φαίνεται πως απέδωσαν, προκαλώντας ερωτήματα για το πόσο μεγάλη μπορεί να γίνει τελικά η συμμετοχή.

Το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων» ξεκίνησε το 2018 ως διαμαρτυρία κατά της φορολογίας στο πετρέλαιο κίνησης, προτού εξελιχθεί σε μια ευρύτερη έκφραση οργής για το αυξημένο κόστος ζωής και τις εισοδηματικές ανισότητες. Ωστόσο, οι κινητοποιήσεις είχαν σε μεγάλο βαθμό ατονήσει, αφού ο Μακρόν συμφώνησε σε φορολογικές ελαφρύνσεις δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο Γιανίκ Μαϊγιού, εκπαιδευτικός από την πόλη Λα Κρες στη δυτική Γαλλία, συμμετείχε στα «Κίτρινα Γιλέκα» το 2018 και εξακολουθεί να δραστηριοποιείται στο κίνημα. Όπως δήλωσε, υπάρχουν αρκετά κοντινά σημεία συγκέντρωσης διαδηλωτών για το Σάββατο, ενώ τα συνδικάτα καλούν επίσης τα μέλη τους να συμμετάσχουν.

«Σχηματίζονται ομάδες παροχής ιατρικής βοήθειας, ενόψει της αστυνομικής βίας», ανέφερε.

Ένας ακόμη διαδηλωτής των «Κίτρινων Γιλέκων», ο Μιρτίλ Ντεβιγιέρ, δήλωσε ότι κατανοεί την «εκρηκτική συσσώρευση διαφορετικών αιτημάτων» των διαδηλωτών, αν και ο ίδιος δεν θα συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις του Σαββάτου, καθώς βρίσκεται στο εξωτερικό.

«Ήμουν διαδηλωτής των “Κίτρινων Γιλέκων” όταν η βενζίνη κόστιζε 1,40 ευρώ το λίτρο. Φανταστείτε πώς αισθάνομαι τώρα που έχει φτάσει στα 2,20 ευρώ», δήλωσε.

«Το σύστημα Δικαιοσύνης διαμαρτύρεται, η εκπαίδευση διαμαρτύρεται, ο τομέας της υγείας διαμαρτύρεται, οι φίλοι μου που έχουν επιχειρήσεις διαμαρτύρονται».

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