Αρνητικό ρεκόρ δημοτικότητας Μακρόν - Μόνο το 15% των Γάλλων εγκρίνει το έργο του

Snapshot Η δημοτικότητα του Εμανουέλ Μακρόν έπεσε στο ιστορικό χαμηλό 15%, σύμφωνα με το βαρόμετρο Ipsos BVA-Cesi.

Η πτώση της δημοτικότητας συνδέεται με διαμαρτυρίες μαθητών και ρεκόρ τιμών καυσίμων, ενώ οι κύριες ανησυχίες των Γάλλων είναι η αγοραστική δύναμη, το κοινωνικό σύστημα και το δημόσιο χρέος.

Η δημοτικότητα του πρωθυπουργού Sébastien Lecornu αυξήθηκε στο 22% μετά από προηγούμενη πτώση.

Μεταξύ των πιθανών διαδόχων του Μακρόν, οι Τζόρνταν Μπαρντέλα και Μαρίν Λεπέν προηγούνται στις δημοσκοπήσεις με ποσοστά 33% και 32% αντίστοιχα.

Η Μαρίν Λεπέν προηγείται σημαντικά στις δημοσκοπήσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027. Snapshot powered by AI

Σε ιστορικό χαμηλό το ποσοστό αποδοχής του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Έπεσε στο 15%, σύμφωνα με στοιχεία του βαρόμετρου Ipsos BVA-Cesi, το οποίο δημοσίευσε η εφημερίδα La Tribune Dimanche.

Αυτό είναι το χαμηλότερο ποσοστό του Μακρόν από την πρώτη εκλογή του το 2017. Πριν από ένα μήνα, όταν είχε ήδη ενημερώσει το αντιρεκόρ, εγκρίθηκε από το 16% των Γάλλων, δηλαδή τώρα η βαθμολογία έχει μειωθεί κατά άλλη μια ποσοστιαία μονάδα.

Η πτώση έρχεται εν μέσω διαμαρτυριών μαθητών γυμνασίου και τιμών ρεκόρ καυσίμων. Οι κύριες ανησυχίες των Γάλλων παραμένουν η αγοραστική δύναμη (54%), το μέλλον του κοινωνικού συστήματος (44%) και το δημόσιο χρέος (33%).

Η βαθμολογία του πρωθυπουργού Sébastien Lecornu, αντίθετα, αυξήθηκε κατά δύο μονάδες και είναι 22%. Πριν από ένα μήνα, μειώθηκε απότομα κατά 7 μονάδες.

Μεταξύ των πιθανών διαδόχων του Μακρόν, οι ηγέτες είναι τα βασικά στελέχη του Εθνικού Συναγερμού, Τζόρνταν Μπαρντέλα (33%) και Μαρίν Λεπέν (32%), οι οποίοι, προηγούνται του πρώην πρωθυπουργού Εντουάρ Φιλίπ, του οποίου η βαθμολογία έχει αυξηθεί κατά μία μονάδα και έφτασε το 20%.

Σύμφωνα με άλλη δημοσκόπηση που διεξήχθη τον Σεπτέμβριο, μόνο το 18% των ερωτηθέντων θεωρεί τον Μακρόν καλό πρόεδρο. Ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027, η Λεπέν προηγείται στις δημοσκοπήσεις με σημαντική διαφορά έναντι των ανταγωνιστών της.