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Ορισμένες χώρες του ΝΑΤΟ εκφράζουν ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία, καθώς οι εχθροπραξίες του πολέμου που ξέσπασε πριν από σχεδόν πέντε χρόνια, μετά τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία, επεκτείνονται πέρα από τα σύνορα των δύο χωρών.

Οι πολωνικές αρχές κατηγόρησαν εκ νέου τη Ρωσία την Τρίτη για σκόπιμη παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου, καθώς αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος επιτήρησης διέσχισε για λίγο τα πολωνικά σύνορα, προτού επιστρέψει στην Ουκρανία.

Η Πολωνία, μέλος της υπό αμερικανική ηγεσία Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, γειτονική χώρα και στενός σύμμαχος της Ουκρανίας, είχε κατηγορήσει τη Μόσχα για σκόπιμη πρόκληση στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, όταν τρεις ρωσικοί πύραυλοι έπεσαν σε πολωνικό έδαφος.

Ο υφυπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Πάβεου Ζαλέφσκι, δήλωσε σε ραδιοφωνική συνέντευξη την Τρίτη ότι το ρωσικό drone πέρασε τα σύνορα για «πολύ σύντομο χρονικό διάστημα» και ότι «παρακολουθούνταν από την πρώτη στιγμή».

«Μίλησα με την Επιχειρησιακή Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων και αποφασίστηκε να μην καταρριφθεί, καθώς δεν ήθελαν να διακινδυνεύσουν ανθρώπινες απώλειες ή ζημιές σε βάρος αμάχων», δήλωσε στο Radio Poland.

«Εκτιμούμε ότι επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια», πρόσθεσε.

Η Ιταλία προειδοποιεί για επέκταση του πολέμου στη Μεσόγειο

Στο μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, είχε την Τρίτη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό ομόλογό του, Αντρίι Σιμπίχα, προκειμένου να εκφράσει την ανησυχία της Ρώμης για μια ακόμη ουκρανική επίθεση που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο, αυτή τη φορά στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξήρε τη Δευτέρα τις ουκρανικές δυνάμεις για την επιχείρηση, κατά την οποία βυθίστηκε ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο και υπέστη ζημιές ένα ακόμη ρωσικό φορτηγό πλοίο που τελεί υπό αμερικανικές κυρώσεις, το MV Angara.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στα ανοικτά των μεσογειακών ακτών της Λιβύης, όπου η Ρωσία διατηρεί ναυτική βάση.

«Ο υπουργός υπογράμμισε στον Ουκρανό ομόλογό του πόσο κρίσιμο είναι για την Ιταλία να συνεχίσει να εργάζεται για να αποτρέψει την επέκταση της σύγκρουσης με τη Ρωσία στη Μεσόγειο», ανέφερε την Τρίτη το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών, παρουσιάζοντας το περιεχόμενο της τηλεφωνικής συνομιλίας.

Ο Ζελένσκι παρουσίασε τις επιθέσεις κατά των ρωσικών πλοίων ως νόμιμες αμυντικές ενέργειες, σε απάντηση των συνεχιζόμενων πολύνεκρων ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και drones, οι οποίες εξαπολύονται από ξηρά, θάλασσα και αέρα.

«Παρά τις προσπάθειες του εχθρού να αποκρούσει την επίθεση, η ρωσική κορβέτα Merkury βυθίστηκε», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Συνεχίζουμε τις επιχειρήσεις μας σε συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές. Απαντάμε στη ρωσική επιθετικότητα. Αναπτύσσουμε ουκρανικά οπλικά συστήματα», πρόσθεσε.

Νορβηγία: «Ανάγκη για σταθερότητα στις γειτονικές μας περιοχές»

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας της Νορβηγίας, Τόρε Σάντβικ, δήλωσε την Τρίτη ότι η σκανδιναβική χώρα βρίσκεται σε επαφή με Ουκρανούς αξιωματούχους, επισημαίνοντας την «ανάγκη για σταθερότητα στις γειτονικές μας περιοχές».

Η τοποθέτησή του ακολούθησε επίθεση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο εναντίον ρωσικού φορτηγού πλοίου, στο οποίο έχουν επιβληθεί αμερικανικές κυρώσεις, σε διεθνή ύδατα στον Κόλπο της Φινλανδίας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναγνώρισε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα ότι οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν την επίθεση, χρησιμοποιώντας επτά ναυτικά μη επανδρωμένα σκάφη εγχώριας κατασκευής.

Το φορτηγό πλοίο Sparta II, το οποίο διαχειρίζεται η ρωσική εταιρεία αμυντικών μεταφορών Oboronlogistika, βρίσκεται υπό αμερικανικές κυρώσεις από το 2022 λόγω παράνομης μεταφοράς στρατιωτικού εξοπλισμού.

Οι ρωσικές αρχές επιβεβαίωσαν την Τρίτη ότι το πλοίο είχε ρυμουλκηθεί πίσω σε ρωσικό λιμάνι.

Νέα ένταση Ρωσίας–Εσθονίας

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε αυτή την εβδομάδα την Εσθονία, επίσης μέλος του ΝΑΤΟ, ότι βρίσκεται «στα πρόθυρα πρόκλησης ανοιχτού πολέμου», μετά την ανακοίνωση της μικρής βαλτικής χώρας ότι θα κλείσει τα χερσαία σύνορά της με τη Ρωσία από την 1η Δεκεμβρίου.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Εσθονία είχε κατηγορήσει τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών ότι σχεδίαζαν να διεισδύσουν στην εγχώρια αμυντική εταιρεία Threod Systems και να πραγματοποιήσουν δολιοφθορά.

«Κάθε απόπειρα να απειληθεί η ασφάλεια της Εσθονίας, να καλλιεργηθεί φόβος ή να εκδηλωθεί εχθρική ενέργεια εναντίον μας θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική απάντηση», δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάργκους Τσάχκνα.

«Με το κλείσιμο των συνοριακών περασμάτων στέλνουμε σαφές μήνυμα στο Κρεμλίνο: Οι εχθρικές ενέργειες της Ρωσίας έχουν κόστος. Όσο πιο επιθετικά συμπεριφέρεται η Ρωσία, τόσο περιορίζονται τα περιθώρια ελιγμών της», πρόσθεσε.

Η απόφαση της Εσθονίας ελήφθη μόλις δύο εβδομάδες αφότου ο πρωθυπουργός της Πολωνίας είχε δηλώσει ότι μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση ασφαλείας κατά μήκος των πολωνορωσικών συνόρων ενδέχεται να απέτρεψε επιχείρηση δολιοφθοράς ή πρόκλησης από Ρώσους πράκτορες.

Μπεν Χότζες: «Η Ουκρανία κάνει ακριβώς αυτό που πρέπει»

Παρότι οι ανησυχίες των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ για τη γεωγραφική επέκταση του πολέμου εκφράζονται ολοένα πιο ξεκάθαρα τις τελευταίες εβδομάδες, ο Μπεν Χότζες, πρώην ανώτατος διοικητής των αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στην Ευρώπη, διατύπωσε διαφορετική προσέγγιση.

Μιλώντας την Τρίτη στο CBS News, υποστήριξε ότι όλες οι ενέργειες της Ουκρανίας συνιστούν νόμιμη άμυνα απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.

«Η Ουκρανία κάνει ακριβώς αυτό που πρέπει, προκειμένου να διαταράξει τις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και άλλες διεθνείς δραστηριότητες, ώστε να περιορίσει την ικανότητα της Ρωσίας να συντηρεί την πολεμική της προσπάθεια», δήλωσε.

«Αυτό αποτελεί επίσης ένα σημαντικό μήνυμα προς οποιονδήποτε θα επέλεγε συνειδητά να στηρίξει τον ρωσικό σκιώδη στόλο», πρόσθεσε.

Η Μόσχα χρησιμοποιεί τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της, ο οποίος αποτελείται από εκατοντάδες δεξαμενόπλοια με αμφιλεγόμενα στοιχεία νηολόγησης, προκειμένου να παρακάμπτει τις διεθνείς κυρώσεις στις πωλήσεις πετρελαίου της.

Με τον τρόπο αυτό διατηρεί τη ροή εσόδων που χρηματοδοτούν την πολεμική της μηχανή.

Ο Χότζες εκτίμησε ότι το Κίεβο έχει πιθανότατα σταθμίσει τους κινδύνους που συνεπάγονται οι επιθέσεις εναντίον ρωσικών πλοίων σε ουδέτερα ύδατα.

«Ο κίνδυνος είναι ότι η Ρωσία θα επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει αυτές τις επιθέσεις ως πρόσχημα για τα δικά της πλήγματα κατά της ουκρανικής οικονομίας και των πολιτικών υποδομών», δήλωσε στο CBS News.

«Όμως η Ουκρανία το γνωρίζει αυτό και το έχει προβλέψει», πρόσθεσε.

Και κατέληξε: «Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες το έχουν ήδη κατανοήσει και δεν πρόκειται να επηρεαστούν από αυτό».

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