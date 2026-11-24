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Στα κόκκινα φωταγωγήθηκαν εκκλησίες, καθεδρικοί ναοί, εμβληματικά μνημεία και δημόσια κτίρια σε ολόκληρο τον κόσμο, στο πλαίσιο της διεθνούς εκστρατείας «Κόκκινη Εβδομάδα 2026» που αφιερώθηκε στους διωκόμενους χριστιανούς και στην υπεράσπιση της θρησκευτικής ελευθερίας.

Η πρωτοβουλία διοργανώθηκε από την οργάνωση «Βοήθεια στην Εκκλησία που Υποφέρει» (Aid to the Church in Need - ACN) και διεξήχθη από τις 15 έως τις 22 Νοεμβρίου, φέρνοντας κοντά εκκλησίες, θρησκευτικές κοινότητες, σχολεία και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μέσα από αγρυπνίες προσευχής, μαρτυρίες και δράσεις ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ACN, στην κινητοποίηση υπολογιζόταν η συμμετοχή περισσότερων από 125.000 ανθρώπων, καθώς και τουλάχιστον 130 καθεδρικών ναών και χιλιάδων εκκλησιών και μνημείων σε πολλές ηπείρους.

Ανάμεσα στα εμβληματικά κτίρια που πήραν μέρος περιλαμβάνονται το Προεδρικό Μέγαρο της Αυστρίας, το Ιερό του Χριστού Βασιλέα στη Λισαβόνα, η Βασιλική του Νοκ στην Ιρλανδία και ο Καθεδρικός Ναός της Αγίας Μαρίας στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, ενώ για τις 23 Νοεμβρίου είχε προγραμματιστεί να φωταγωγηθούν στα κόκκινα και τα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Στην Ολλανδία συμμετείχαν περισσότεροι από 200 ναοί, συμπεριλαμβανομένων όλων των καθεδρικών της χώρας, στη Γερμανία περίπου 200 εκκλησίες, στην Αυστρία 350 ενορίες και κτίρια, ενώ σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία οργανώθηκαν περίπου 100 εκδηλώσεις.

Ο θεσμός ξεκίνησε το 2015 από τη Βραζιλία, όταν φωταγωγήθηκε το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή στο Ρίο ντε Τζανέιρο για να αναδειχθούν οι διωγμοί των χριστιανών στο Ιράκ. Το κόκκινο χρώμα συμβολίζει το αίμα των χριστιανών μαρτύρων και όσων υπέφεραν εξαιτίας της πίστης τους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ACN, περίπου 220 εκατομμύρια χριστιανοί παγκοσμίως είναι άμεσα εκτεθειμένοι σε διωγμούς λόγω της πίστης τους, ενώ 413 εκατομμύρια ζουν σε χώρες όπου σημειώνονται σοβαρές παραβιάσεις της θρησκευτικής ελευθερίας.

Συναγερμός για τη Μέση Ανατολή - Κοινή παρέμβαση των Εκκλησιών στη Συρία

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπου οι ιστορικές χριστιανικές κοινότητες αντιμετωπίζουν διαρκή ανασφάλεια, διακρίσεις, εκτοπισμούς και δημογραφική συρρίκνωση.

Στη Συρία, οι χριστιανοί βιώνουν αυξανόμενη αβεβαιότητα υπό τη μεταβατική κυβέρνηση. Στις 17 Νοεμβρίου, οι προκαθήμενοι της Ελληνορθόδοξης (Ρωμαίικης), της Μελχιτικής Ελληνοκαθολικής και της Συρορθόδοξης Εκκλησίας εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, καταδικάζοντας τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις εναντίον χριστιανών και επικρίνοντας την αδυναμία των αρχών να παράσχουν επαρκή ασφάλεια. Στα πρόσφατα περιστατικά που κατέγραψαν η Christian Solidarity International και η ACN περιλαμβάνονται απαγωγές χριστιανών κατοίκων, απόπειρα δολοφονίας κατά χριστιανού δικηγόρου, καθώς και η βίαιη επίθεση σε βάρος του Μελχίτη Ελληνοκαθολικού Αρχιεπισκόπου Ζαν-Αμπντό Αρμπάς στη Χομς στις 14 Νοεμβρίου.

Την ίδια ώρα, στο Ιράκ οι χριστιανοί εξακολουθούν να έρχονται αντιμέτωποι με αμφισβητήσεις περιουσιών, περιορισμένη πολιτική εκπροσώπηση και πιέσεις από ένοπλες ομάδες, με έκθεση του Οργανισμού της ΕΕ για το Άσυλο τον Νοέμβριο του 2026 να καταγράφει συνεχιζόμενη παράνομη κατάληψη γης που ανήκει σε χριστιανούς, ιδίως στην πεδιάδα της Νινευή. Στον Λίβανο, η οικονομική κρίση, οι εκτοπισμοί και η αναζωπύρωση των περιφερειακών συγκρούσεων πιέζουν ασφυκτικά τις οικογένειες, πολλές από τις οποίες αδυνατούν πλέον να καλύψουν ακόμη και τα έξοδα εκπαίδευσης των παιδιών τους, ενώ στους Αγίους Τόπους οι Παλαιστίνιοι χριστιανοί υφίστανται τις συνέπειες της παρατεταμένης σύγκρουσης, των περιορισμών και της οικονομικής δυσπραγίας στη Δυτική Όχθη.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η φετινή Κόκκινη Εβδομάδα επιχείρησε να υπενθυμίσει στη διεθνή κοινότητα ότι η θρησκευτική ελευθερία αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και ότι οι διωκόμενοι χριστιανοί δεν πρέπει να μένουν αόρατοι.