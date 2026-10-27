Μακελειό στην Αιθιοπία: Πάνω από 60 Ορθόδοξοι Xριστιανοί σφαγιάστηκαν στην Ορόμια - Σκληρές εικόνες

Φρίκη με δεκάδες νεκρούς, τραυματίες και καμένα σπίτια σε δύο διαδοχικές επιθέσεις – Η κυβέρνηση δείχνει τους αντάρτες του OLA και η Διεθνής Αμνηστία προειδοποιεί για την «κορυφή του παγόβουνου»

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Μακελειό στην Αιθιοπία: Πάνω από 60 Ορθόδοξοι Xριστιανοί σφαγιάστηκαν στην Ορόμια - Σκληρές εικόνες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τουλάχιστον 60 Ορθόδοξοι χριστιανοί σκοτώθηκαν σε δύο επιθέσεις στην Ορόμια τηςιθιοπίας τον Οκτώβριο.
  • ρισσότεροι 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά και καταστράφηκαν τουλάχιστον 20 σπίτια στις επιθέσεις αυτές.
  • Η τοπική κυβέρνηση κατηγορεί τους αντάρτες του Απελευθερωτικού Στρατού των Ορόμο (OLA) για τις επιθέσεις, ενώ ο OLA αρνείται την ευθύνη.
  • Η κατάσταση στην Ορόμια παραμένει βίαιη με συγκρούσεις μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και ανταρτών, καθώς και εγκληματικές ομάδες που προκαλούν περαιτέρω χάος.
  • Η Διεθνής Αμνηστία προειδοποιεί ότι τα γνωστά εγκλήματα είναι μόνο η «κορυφή του παγόβουνου» μιας ευρύτερης ανθρωπιστικής κρίσης στην περιοχή.
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Αντιμέτωπη με ένα νέο, αδιανόητο λουτρό αίματος βρίσκεται η Αιθιοπία, καθώς τουλάχιστον 60 Ορθόδοξοι χριστιανοί έχασαν τη ζωή τους σε δύο ξεχωριστές επιθέσεις που σημειώθηκαν στην περιοχή της Ορόμια. Η Αιθιοπική Ορθόδοξη Εκκλησία απευθύνει δραματική έκκληση προς τις αρχές να προστατεύσουν τον άμαχο πληθυσμό και να οδηγήσουν τους υπαίτιους ενώπιον της δικαιοσύνης, κάνοντας λόγο για πρωτοφανή φρίκη.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου της Αιθιοπικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Τεουαχέντο, το διπλό θανατηφόρο χτύπημα εκτυλίχθηκε σε δύο φάσεις στην ευρύτερη ζώνη Άρσι. Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 20 Οκτωβρίου στην περιοχή Μέρτι, αφήνοντας πίσω της 14 νεκρούς. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 24 Οκτωβρίου, ακολούθησε ένα ακόμη πιο αιματηρό χτύπημα στην περιοχή Σίρκα, όπου σφαγιάστηκαν 46 άνθρωποι.

Ο απολογισμός της τραγωδίας δεν σταματά στους νεκρούς. Περισσότεροι από 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ τουλάχιστον 20 σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες. Η Εκκλησία περιέγραψε τα γεγονότα ως «άγριες και ανελέητες σφαγές» που παραβιάζουν κατάφωρα το συνταγματικό δικαίωμα στη ζωή και τη θρησκευτική ελευθερία, απαιτώντας από το κράτος να καταδικάσει άμεσα τα εγκλήματα και να αποτρέψει νέο κύκλο βίας.

Αλληλοκατηγορίες και σκιές για θρησκευτικό πόλεμο

Από την πλευρά της τοπικής κυβέρνησης, ο εκπρόσωπος της περιφέρειας Ορόμια, Χάιλου Αντούγκνα, επέρριψε την απόλυτη ευθύνη για το μακελειό στους αντάρτες του Απελευθερωτικού Στρατού των Ορόμο (OLA). Όπως υποστήριξε, οι αντάρτες και οι σύμμαχοί τους επιχειρούν εσκεμμένα να υποδαυλίσουν εθνοτικές και θρησκευτικές συγκρούσεις, προκειμένου να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από τις πρόσφατες στρατιωτικές τους ήττες στη βόρεια Αιθιοπία. Ο Αντούγκνα εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη, δεσμευόμενος ότι οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει επιχειρήσεις για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ υποσχέθηκε αρωγή στους τραυματίες και τους εκτοπισμένους.

Ο OLA, ωστόσο, δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα για τις τελευταίες σφαγές. Στο πρόσφατο παρελθόν, ο ηγέτης της οργάνωσης, Κούμσα Ντιρίμπα, γνωστός και ως Τζάαλ Μάρο, είχε διαψεύσει κατηγορηματικά ότι οι μαχητές του στοχοποιούν αμάχους, δηλώνοντας πως ο πόλεμός τους δεν στρέφεται εναντίον του λαού. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο OLA αποτελεί κομμάτι μιας ευρύτερης συμμαχίας επτά ένοπλων ομάδων που σχηματίστηκε τον φετινό Σεπτέμβριο, με διακηρυγμένο στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Άμπιι Αχμέντ. Στη συμμαχία συμμετέχουν επίσης το Λαϊκό Απελευθερωτικό Μέτωπο του Τιγκράι και το Εθνικό Κίνημα Αμάρα Φάνο.

«Η κορυφή του παγόβουνου»

Η κατάσταση στην Ορόμια, τη μεγαλύτερη περιφέρεια της Αιθιοπίας με περίπου 40 εκατομμύρια κατοίκους, παραμένει εκτός ελέγχου. Η περιοχή μαστίζεται από ανελέητες συγκρούσεις μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και του OLA ήδη από το 2018, ενώ στο χάος έχουν παρεισφρήσει και άλλες ένοπλες εγκληματικές ομάδες που επιδίδονται σε δολοφονίες, εκβιασμούς και απαγωγές.

Ερευνητές του ΟΗΕ έχουν κατηγορήσει τον OLA για σωρεία εγκλημάτων.

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