Snapshot Το Voyager 1 θα φτάσει σε απόσταση μίας ημέρας φωτός από τη Γη στις 18 Νοεμβρίου, περίπου 25,9 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά.

Ένα ραδιοσήμα από τη Γη θα χρειάζεται 24 ώρες για να φτάσει στο διαστημόπλοιο και άλλες 24 ώρες για να επιστρέψει.

Το Voyager 1 εκτοξεύτηκε το 1977 και εξερεύνησε τον Δία και τον Κρόνο πριν εισέλθει στον διαστρικό χώρο το 2012.

Παρά τα τεχνικά προβλήματα, το Voyager 1 συνεχίζει να στέλνει επιστημονικά δεδομένα και μεταφέρει τον Χρυσό Δίσκο με αποτύπωμα του ανθρώπινου πολιτισμού.

Η NASA διοργανώνει συμβολικό εορτασμό στις 17 Νοεμβρίου, καλώντας τον κόσμο να στείλει φωτεινά σήματα προς τον ουρανό. Snapshot powered by AI

Σχεδόν μισό αιώνα μετά την εκτόξευσή του, το Voyager 1 ετοιμάζεται να πετύχει κάτι που κανένα ανθρώπινο κατασκεύασμα δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα: να βρεθεί σε απόσταση μίας ολόκληρης ημέρας φωτός από τη Γη.

Σύμφωνα με τη NASA, το ιστορικό ορόσημο αναμένεται να καταγραφεί την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, όταν το διαστημικό σκάφος θα απέχει περίπου 25,9 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα από τον πλανήτη μας.

Η απόσταση είναι τόσο μεγάλη, ώστε ένα ραδιοσήμα που εκπέμπεται από τη Γη θα χρειάζεται 24 ώρες για να φτάσει στο Voyager 1. Αντίστοιχα, η απάντησή του θα απαιτεί άλλες 24 ώρες για να επιστρέψει. Με άλλα λόγια, ακόμη και η απλούστερη ανταλλαγή μηνυμάτων θα διαρκεί δύο ολόκληρα εικοσιτετράωρα.

Το Voyager 1 εκτοξεύθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 1977, με αρχικό προορισμό τον Δία και τον Κρόνο. Οι φωτογραφίες και τα επιστημονικά δεδομένα που έστειλε άλλαξαν την εικόνα μας για τους δύο πλανήτες και τους δορυφόρους τους.

Αφού ολοκλήρωσε την εξερεύνησή τους, συνέχισε την πορεία του προς τις εξωτερικές περιοχές του ηλιακού συστήματος. Τον Αύγουστο του 2012 πέρασε τα όρια της ηλιόσφαιρας και έγινε το πρώτο διαστημικό σκάφος που εισήλθε στον διαστρικό χώρο.

Ένα μήνυμα από τη Γη ταξιδεύει μαζί του

Παρά τα σχεδόν 50 χρόνια λειτουργίας του και τα τεχνικά προβλήματα που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια, το Voyager 1 εξακολουθεί να επικοινωνεί με τη Γη και να μεταδίδει πολύτιμα επιστημονικά δεδομένα από μια περιοχή που κανένα άλλο σκάφος δεν είχε εξερευνήσει προηγουμένως.

Ταξιδεύει με ταχύτητα περίπου 61.000 χιλιομέτρων την ώρα, ενώ στο εσωτερικό του μεταφέρει τον περίφημο Χρυσό Δίσκο, ένα αρχείο με εικόνες, ήχους, μουσική και χαιρετισμούς από τη Γη, προορισμένο να διατηρήσει ένα μικρό αποτύπωμα του ανθρώπινου πολιτισμού στο Διάστημα.

Με αφορμή το νέο ορόσημο, η NASA καλεί τους πολίτες σε ολόκληρο τον κόσμο να συμμετάσχουν σε έναν συμβολικό εορτασμό στις 17 Νοεμβρίου, στέλνοντας φωτεινά σήματα προς τον ουρανό με φακούς και κινητά τηλέφωνα.

Το Voyager 1 δεν πρόκειται να αντιληφθεί κάποια αλλαγή τη στιγμή που θα ξεπεράσει το όριο της μίας ημέρας φωτός. Για τους επιστήμονες, όμως, η στιγμή αυτή αποτυπώνει με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο τόσο τις ασύλληπτες αποστάσεις του Διαστήματος όσο και την αντοχή μιας αποστολής που ξεκίνησε το 1977 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

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