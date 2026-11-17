Snapshot Η Ρένα Δούρου εξέφρασε ανοιχτά πολιτικές διαφωνίες με τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί δημοσκοπικά ποσοστά κοντά στο 2%, που δεν απορροφώνται πλήρως από την ΕΛΑΣ, δημιουργώντας ανταγωνισμό μεταξύ των δύο κομμάτων.

Η αντιπαράθεση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα εντείνεται, με τον πρώην πρωθυπουργό να υιοθετεί πιο αιχμηρό λόγο έναντι του παλιού του κόμματος.

Το ιδρυτικό συνέδριο της ΕΛΑΣ δεν προβλέπει καταστατική λύση, αφήνοντας ανοιχτά ζητήματα θεσμικής συγκρότησης και εσωκομματικής λειτουργίας.

Η αποχώρηση στελέχους από την ΕΛΑΣ ανέδειξε προβλήματα οργανωτικής λειτουργίας και αμφισβητήσεις για τον αρχηγικό χαρακτήρα του κόμματος. Snapshot powered by AI

Νέα χαρακτηριστικά αποκτά η ολοένα και πιο έντονη αντιπαράθεση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ, με τη την πρόεδρο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου να ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει καμία δυσκολία να σταθεί απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Στο φόντο βρίσκονται η δημοσκοπική επιμονή του ΣΥΡΙΖΑ κοντά στο 2%, η αλλαγή στάσης του πρώην πρωθυπουργού απέναντι στο παλιό του κόμμα και τα ανοιχτά οργανωτικά ζητήματα της ΕΛΑΣ, παρά την ανακοίνωση του ιδρυτικού της συνεδρίου.

Η φράση της Ρένας Δούρου ότι δεν έχει «καμία δυσκολία να σταθεί απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα» αποτυπώνει την απόσταση που έχει πλέον διαμορφωθεί ανάμεσα στον πρώην πρωθυπουργό και την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Μια απόσταση που δεν περιορίζεται στις διαφορετικές κομματικές διαδρομές, αλλά μετατρέπεται σταδιακά σε ανοιχτή πολιτική αντιπαράθεση.

Στη συνέντευξή της στο Βήμα Talks, η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι έχει πλέον ουσιαστικές πολιτικές διαφωνίες με τον Αλέξη Τσίπρα, αναφέροντας συγκεκριμένα τα δημόσια πανεπιστήμια, τη Γάζα και τον 13ο μισθό. Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική σε όσους επιδίωξαν το κλείσιμο του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να μετακινηθούν στον νέο πολιτικό φορέα.

«Με σόκαρε όμως ότι άνθρωποι που ο ΣΥΡΙΖΑ τίμησε με υπουργικές θέσεις και θέσεις στα όργανά του έφτασαν να προτείνουν να κλείσει το ίδιο τους το κόμμα», σημείωσε, αποδίδοντας σε ορισμένους την προσδοκία προνομιακής μεταχείρισης στην ΕΛΑΣ.

Από την εκεχειρία στη σύγκρουση

Οι τοποθετήσεις της Ρένας Δούρου έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά ολοένα πιο επιθετικών αντιδράσεων στελεχών απέναντι σε στελέχη της ΕΛΑΣ που καταφέρονται κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Η αρχική προσπάθεια να διατηρηθούν χαμηλοί τόνοι έχει ουσιαστικά εγκαταλειφθεί, καθώς η Κουμουνδούρου επιχειρεί να υπερασπιστεί την πολιτική και οργανωτική αυτονομία της.

Ενδεικτική ήταν η αντίδραση του γραμματέα Οργανωτικού Γιάννη Μπουλέκου στις αναφορές Τσίπρα περί «σκουριασμένων κομματικών ταμπελών», στις αρχές Νοεμβρίου. Ο κ. Μπουλέκος κατήγγειλε σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, αμφισβητώντας παράλληλα την κριτική του πρώην πρωθυπουργού για την κρατική χρηματοδότηση και την κοινοβουλευτική παρουσία των κομμάτων.

Η αντιπαράθεση, ωστόσο, δεν είναι μονόπλευρη. Και ο Αλέξης Τσίπρας έχει μεταβάλει αισθητά τη στάση του απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, εγκαταλείποντας την αρχική επιφυλακτικότητα και υιοθετώντας ολοένα πιο αιχμηρό λόγο για το παλιό του κόμμα. Η αναφορά σε σκουριασμένες ταμπέλες, αλλά ακόμη περισσότερο το «χτύπημα» για την κρατική επιχορήγηση ενόχλησε πολύ την Κουμουνδούρου που είδε σε αυτές τις αναφορές μια ποιοτική αναβάθμιση της ρητορικής του κ. Τσίπρα σε βάρος του πρώην κόμματός του.

Άλλωστε, παρά την πολιτική και οργανωτική αποδυνάμωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να συγκρατεί σε δημοσκοπικό τουλάχιστον επίεπδο, ένα ποσοστό κοντά στο 2%, το οποίο δεν μετακινείται αυτομάτως προς την ΕΛΑΣ, αντιθέτως δείχνει να έχει μια μικρή ανοδική τάση. Πρόκειται για μια εκλογική δεξαμενή που παραμένει διακριτή από εκείνη του νέου φορέα και αποτελεί πρόσθετο στοιχείο ανταγωνισμού μεταξύ των δύο κομμάτων.

Μάλιστα, η ίδια η Ρένα Δούρου υποστήριξε ότι ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων του Οκτωβρίου στην εκτίμηση ψήφου έδινε στον ΣΥΡΙΖΑ 2%, έναντι 1,27% τον Ιούλιο. Η εικόνα αυτή εξηγεί γιατί στην Κουμουνδούρου θεωρούν ότι υπάρχει ακόμη πολιτικός χώρος για αυτόνομη παρουσία και είσοδο στην επόμενη Βουλή, ενώ η ΕΛΑΣ δεν μπορεί να θεωρεί δεδομένη την απορρόφηση του συνόλου των δυνάμεων του πρώην κυβερνητικού κόμματος.

Ιδρυτικό συνέδριο χωρίς καταστατική λύση

Την ίδια ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε τη διεξαγωγή του ιδρυτικού συνεδρίου της ΕΛΑΣ στα τέλη Φεβρουαρίου, παρουσιάζοντάς το ως αφετηρία της οργανωτικής συγκρότησης και της «τελικής αντεπίθεσης» του κόμματος.

Ωστόσο, το συνέδριο δεν προβλέπεται να έχει καταστατικό χαρακτήρα γεγονός που σημαίνει ότι δεν αναμένεται να επιλύσει το ζήτημα της θεσμικής συγκρότησης και της καταστατικής κατοχύρωσης των κομματικών οργάνων, τα οποία εξακολουθούν να λειτουργούν σε ένα μεταβατικό, θεσμικά ασαφές πλαίσιο.

Το ζήτημα της εσωκομματικής λειτουργίας έχει ήδη απασχολήσει τη δημοσιότητα, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη αποχώρηση της Χρυσής Γκαβανίδου από το Εθνικό Συμβούλιο και την ΕΛΑΣ, η οποία έκανε λόγο για «άνιση μεταχείριση» και «οργανωτικά προβλήματα», ενώ εξέφρασε διαφωνίες και με τις πολιτικές επιλογές της ηγεσίας στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους.

Η αποχώρηση έφερε εκ νέου στο προσκήνιο τη συζήτηση για τον αρχηγικό χαρακτήρα του εγχειρήματος και την απουσία ολοκληρωμένων συλλογικών διαδικασιών, σε μια περίοδο κατά την οποία η ΕΛΑΣ επιχειρεί να περάσει από τη φάση της ίδρυσης σε εκείνη της συγκρότησης ενός οργανωμένου κόμματος.

Διαβάστε επίσης