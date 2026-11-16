Τσίπρας: Ιδρυτικό συνέδριο της ΕΛΑΣ στα τέλη Φεβρουαρίου

Snapshot Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την πρόταση για διεξαγωγή του ιδρυτικού συνεδρίου της ΕΛΑΣ στα τέλη Φεβρουαρίου 2027.

Η ΕΛΑΣ έχει ήδη πετύχει «ένα μικρό θαύμα» μέσα σε έξι μήνες από την ίδρυσή της, σύμφωνα με τον Τσίπρα.

Ο επόμενος στόχος είναι η εδραίωση της ΕΛΑΣ ως κόμμα με βαθιές ρίζες στην κοινωνία μέσω ανάπτυξης οργανώσεων σε όλη τη χώρα.

Η εκλογική νίκη της ΕΛΑΣ εξαρτάται από την ενεργό συμμετοχή των μελών και όχι μόνο από πολιτικές διακηρύξεις και προγράμματα.

Το ιδρυτικό συνέδριο μετατίθεται κατά περίπου έναν μήνα σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό που προέβλεπε τέλη Ιανουαρίου. Snapshot powered by AI

Την πρότασή του για τη διεξαγωγή του ιδρυτικού συνεδρίου της ΕΛΑΣ στα τέλη Φεβρουαρίου 2027 ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, με μήνυμά του προς τα μέλη της Συμπαράταξης, σηματοδοτώντας την έναρξη της επόμενης φάσης οργανωτικής συγκρότησης του κόμματος.

«Να οργανώσουμε το Ιδρυτικό μας Συνέδριο στα τέλη του επόμενου Φλεβάρη. Και να γίνει το βήμα αυτό, η αφετηρία της οργανωτικής μας συγκρότησης αλλά και το σάλπισμα της τελικής αντεπίθεσης για τη μεγάλη νίκη του λαού μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με αφορμή τη συμπλήρωση έξι μηνών από την ίδρυση της ΕΛΑΣ, ο Αλέξης Τσίπρας ευχαρίστησε τα μέλη της για τη συμμετοχή και τη στήριξή τους, υποστηρίζοντας ότι η Συμπαράταξη πέτυχε «ένα μικρό θαύμα».

«Αναδιατάξαμε τους πολιτικούς συσχετισμούς και ξαναγεννήσαμε την ελπίδα για μια ισχυρή προοδευτική παράταξη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι πλέον ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος, αυτός της δημιουργίας.

Όπως εξήγησε, επόμενος στόχος είναι η μετατροπή της ΕΛΑΣ σε «ένα κόμμα με βαθιές ρίζες μέσα στην κοινωνία», μέσα από την ανάπτυξη οργανώσεων σε ολόκληρη τη χώρα και τη δημοκρατική συγκρότηση των κομματικών οργάνων. Σημειώνεται ότι οι αρχικές πληροφορίες ήθελαν το ιδρυτικό συνέδριο να λαμβάνει χώρα προς τα τέλη Ιανουαρίου, ωστόσο φαίνεται πως ο αρχικός σχεδιασμός μετατίθεται κατά περίπου έναν μήνα.

Κάλεσμα για κινητοποίηση των μελών

Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η εκλογική νίκη δεν μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά στις πολιτικές διακηρύξεις και τις προγραμματικές θέσεις, αλλά απαιτεί την ενεργό συμμετοχή των μελών και των φίλων της Συμπαράταξης.

«Η νίκη δε θα έρθει μόνο από τις διακηρύξεις και τις θέσεις μας. Θα έρθει από τη καθεμιά και τον καθένα από εσάς», τόνισε.

Κλείνοντας, κάλεσε τα μέλη της ΕΛΑΣ να προχωρήσουν «στο επόμενο κεφάλαιο στο νέο βιβλίο που ξεκινήσαμε να γράφουμε μαζί τον περασμένο Μάη», καταλήγοντας ότι «με τη δύναμη της συμμετοχής σας, μπορούμε να ανοίξουμε τον δρόμο για μια προοδευτική νίκη».

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