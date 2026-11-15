Πολυτεχνείο: Με διαφορετικές στρατηγικές «βλέπουν» την επέτειο ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ

Τι σηματοδοτεί για κάθε χώρο η επέτειος του Πολυτεχνείου

Αντώνης Ρηγόπουλος

Πολυτεχνείο: Με διαφορετικές στρατηγικές «βλέπουν» την επέτειο ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Το ΠΑΣΟΚ εστιάζει στην ενίσχυση της δημοκρατίας συνδέοντας την ιστορική μνήμη του Πολυτεχνείου με τις σύγχρονες προκλήσεις.
  • Η ΕΛΑΣ δίνει έμφαση στην αριστερή στροφή και την ενίσχυση των σχέσεων με κοινωνικά κινήματα, με τον Αλέξη Τσίπρα να συμμετέχει οργανωμένα στην πορεία του Πολυτεχνείου.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ προετοιμάζει οργανωμένη παρουσία στην πορεία, επιδιώκοντας να ενισχύσει την κοινωνική και κοινοβουλευτική του δυναμική και να διατηρήσει την πολιτική του αυτονομία.
  • Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις, τα κόμματα της αντιπολίτευσης πρότειναν στη Βουλή να αφιερωθεί η συνεδρίαση της 17ης Νοεμβρίου στην επέτειο του Πολυτεχνείου, πρόταση που δεν έγινε δεκτή από την κυβερνητική πλειοψηφία.
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Με διαφορετικές πολιτικές προτεραιότητες προσεγγίζουν τη φετινή επέτειο του Πολυτεχνείου το ΠΑΣΟΚ, η ΕΛΑΣ και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η ενίσχυση της δημοκρατίας απέναντι στην Ακροδεξιά, η επανασύνδεση με τα κοινωνικά κινήματα και η διεκδίκηση ισχυρότερης παρουσίας στον χώρο της Αριστεράς αποτελούν τους βασικούς άξονες των πρωτοβουλιών τους ενόψει της 17ης Νοεμβρίου.

Πού δίνει έμφαση το ΠΑΣΟΚ

Στα ζητήματα δημοκρατίας και αντιμετώπισης της Ακροδεξιάς επικεντρώνεται το ΠΑΣΟΚ, όπως αποτυπώθηκε και στην εκδήλωση της Νεολαίας του το Σάββατο, στη Στοά Αρσακείου, με τίτλο «Ακροδεξιά: Απειλή σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η απάντηση της Δημοκρατίας».

Η εκδήλωση, στο πρόγραμμα της οποίας περιλαμβανόταν χαιρετισμός του Νίκου Ανδρουλάκη, είχε και ειδική θεματική για το Πολυτεχνείο, την ιστορική μνήμη και τη νεολαία.

Η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να συνδέσει την ιστορική παρακαταθήκη της δημοκρατικής παράταξης με τις σημερινές πολιτικές προκλήσεις, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην άνοδο της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Παράλληλα, επιδιώκει να ενισχύσει την απεύθυνσή της στη νέα γενιά, η οποία αποτελεί βασικό ζητούμενο για την εκλογική διεύρυνση του κόμματος.

Ανδρουλάκης

Χιαρετισμός του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κίνηματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη στην εκδήλωση της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ με θέμα "Ακροδεξιά. Απειλή σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η απάντηση της Δημοκρατίας"

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ΕΛΑΣ: Ο Τσίπρας στην πορεία και η αριστερή στροφή

Ιδιαίτερο βάρος δίνει στην επέτειο η ΕΛΑΣ, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας έχει γνωστοποιήσει ότι θα συμμετάσχει στην πορεία του Πολυτεχνείου. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη κινητοποίηση στην οποία θα δώσει οργανωμένα το «παρών» το κόμμα.

Η κίνηση εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης του αριστερού στίγματος της ΕΛΑΣ, η οποία έγινε περισσότερο εμφανής και κατά το πρόσφατο ταξίδι του Αλέξη Τσίπρα στο Παρίσι, με την παρουσία του σε κινητοποιήσεις και τις επαφές του με συνδικάτα και κοινωνικούς φορείς.

Στόχος είναι η οικοδόμηση στενότερων σχέσεων με κοινωνικά κινήματα και οργανώσεις, καθώς η ηγεσία της ΕΛΑΣ αναζητεί τρόπους να μετατρέψει την πολιτική της παρουσία σε μεγαλύτερη κοινωνική και δημοσκοπική δυναμική και να βγει από την παρατεταμένη φάση Η συμμετοχή στο Πολυτεχνείο αποτελεί επομένως και μια προσπάθεια να αποκτήσει πιο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά η αριστερή στροφή του κόμματος.

ΣΥΡΙΖΑ: Οργανωμένη παρουσία και πολιτική αυτονομία

Τη δική του οργανωμένη παρουσία προετοιμάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στην πορεία, με προσυγκέντρωση στις 17:00 στα Χαυτεία, στη συμβολή Σταδίου και Αιόλου. Σύμφωνα με πληροφορίες παρούσα θα είναι και η πρόεδρος της ΚΟ Ρένα Δούρου, η οποία άλλωστε έχει λάβει μέρος σε αρκετές διαμαρτυρίες και διεκδικήσεις, ειδικά κατά το διάστημα που μετέχει στη συλλογική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, συμπεριλαμβανομένων των κινητοποιήσεων των φοιτητών για τη στέγαση, αλλά και των λιμενεργατών.

Η κινητοποίηση έρχεται σε μια περίοδο οργανωτικής ανασυγκρότησης του κόμματος, το οποίο επιχειρεί να ενισχύσει την παρουσία του τόσο στη Βουλή όσο και στην κοινωνία. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν στελέχη του κόμματος, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε απομακρυνθεί από την κοινωνία κατά τα τελευταία χρόνια, γεγονός που τον έχει αποκόψει από το φυσικό του πολιτικό ακροατήριο και από τα κοινωνικά κινήματα, κάτι το οποίο τα στελέχη επιχειρούν να ανατρέψουν τα κεντρικά στελέχη του κόμματος. Η επέτειος του πολυτεχνείου είναι ταυτοτικής σημασίας για τον ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του, πολλά από τα οποία είχαν λάβει μέρος στην εξέγερση του 1973 και γι' αυτό κουβαλάει μεγάλο πολιτικό και ιδεολογικό βάρος.

Άλλωστε για την Κουμουνδούρου, η επέτειος αποκτά πρόσθετη πολιτική σημασία λόγω του ανταγωνισμού με την ΕΛΑΣ. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να διατηρήσει τη διακριτή πολιτική του ταυτότητα, προβάλλοντας την οργανωμένη παρουσία του στους κοινωνικούς αγώνες, ενώ παράλληλα συνεχίζει τις διεργασίες για τη συγκρότηση προοδευτικών συνεργασιών.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι παρά τις διαφορετικές στρατηγικές τους, τα κόμματα της αντιπολίτευσης βρήκαν κοινό έδαφος στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, όπου ο γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Αμανατίδης, πρότεινε να αφιερωθεί η συνεδρίαση της 17ης Νοεμβρίου στην επέτειο του Πολυτεχνείου, χωρίς παράλληλο νομοθετικό έργο.

Με την πρόταση συντάχθηκαν το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας, ωστόσο η κυβερνητική πλειοψηφία δεν την αποδέχθηκε.

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