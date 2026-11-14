Η αριστερή στροφή Τσίπρα περνάει μέσα από το Πολυτεχνείο

Snapshot Ο Αλέξης Τσίπρας θα συμμετάσχει στην πορεία του Πολυτεχνείου, υπογραμμίζοντας την πολιτική σημασία της επέτειας για την Αριστερά και τα κοινωνικά κινήματα.

Η ΕΛΑΣ επιδιώκει να ενισχύσει το αριστερό της προφίλ, δίνοντας έμφαση σε θέματα κοινωνικών ανισοτήτων, εργασιακών δικαιωμάτων και συλλογικής δράσης.

Η πολιτική στροφή του ΣΥΡΙΖΑ συνδέεται με την ανάγκη ενίσχυσης των δεσμών του κόμματος με κοινωνικά ακροατήρια και την αναζήτηση νέων πολιτικών πρωτοβουλιών.

Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» θα κυκλοφορήσει στα γαλλικά τον Μάρτιο του 2027, παρουσιάζοντας την περίοδο της διακυβέρνησής του και την κρίσιμη κατάσταση στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Η παρουσία Τσίπρα στο Πολυτεχνείο εντάσσεται στην προσπάθειά του να συνδέσει την κοινοβουλευτική πολιτική με τις κοινωνικές κινητοποιήσεις στους δρόμους. Snapshot powered by AI

Η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία για τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς συμπίπτει με την προσπάθεια της ΕΛΑΣ να ενισχύσει το αριστερό της στίγμα και να αποκτήσει στενότερη σχέση με τα κοινωνικά κινήματα. Μετά τις εικόνες από τις διαδηλώσεις στο Παρίσι, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην Αθήνα και στις κινητοποιήσεις της 17ης Νοεμβρίου.

Η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να επαναπροσδιορίσει το πολιτικό στίγμα της ΕΛΑΣ, υπό την πίεση των δημοσκοπικών δεδομένων, φαίνεται ότι θα έχει συνέχεια και εντός των ελληνικών συνόρων. Η επέτειος του Πολυτεχνείου αποτελεί τον επόμενο σταθμό μιας πορείας που άρχισε να γίνεται περισσότερο ορατή κατά την πρόσφατη επίσκεψη του πρώην πρωθυπουργού στη Γαλλία.

Άλλωστε, ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας την περασμένη εβδομάδα από το Παρίσι στο Mega News, είχε δηλώσει ότι θα δώσει το «παρών» στην πορεία του Πολυτεχνείου, όπως κάνει κάθε χρόνο. Η αναφορά αυτή αποκτά διαφορετική πολιτική διάσταση στη σημερινή συγκυρία, καθώς η ΕΛΑΣ επιχειρεί να αναδείξει περισσότερο τα ζητήματα των κοινωνικών ανισοτήτων, των εργασιακών δικαιωμάτων και της συλλογικής δράσης.

Το ταξίδι του Αλέξη Τσίπρα στη γαλλική πρωτεύουσα αποτέλεσε ένα χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της κατεύθυνσης. Η συμμετοχή του σε κινητοποιήσεις εργαζομένων και νεολαίας, οι επαφές με συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι συναντήσεις με εκπροσώπους της γαλλικής Αριστεράς ανέδειξαν μια πλευρά της πολιτικής δραστηριότητάς του που το τελευταίο διάστημα επιχειρείται να έρθει περισσότερο στο προσκήνιο.

Η παρουσία του στις διαδηλώσεις του Παρισιού και η δημόσια τοποθέτησή του για την ανάγκη οι κοινωνικές αντιδράσεις να αποκτήσουν πολιτική κατεύθυνση αποτυπώνουν την προσπάθεια σύνδεσης της κοινοβουλευτικής πολιτικής με τις κινητοποιήσεις στους δρόμους.

Σε αυτή τη λογική εντάσσεται και η πολιτική σημασία που αποκτά η φετινή επέτειος του Πολυτεχνείου. Πρόκειται για μια κινητοποίηση με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό βάρος για την Αριστερά, η οποία προσφέρει παράλληλα την ευκαιρία να αναδειχθούν σύγχρονες κοινωνικές και πολιτικές διεκδικήσεις.

Στο μεταξύ, ενόψει της 17ης Νοεμβρίου, διακινούνται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στις επετειακές κινητοποιήσεις. Παρά τη δημόσια δήλωσή του ότι θα συμμετάσχει στην πορεία, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη ανακοίνωση από την ΕΛΑΣ για τις λεπτομέρειες της παρουσίας του ή για το εάν σχεδιάζεται κάποια ιδιαίτερη πολιτική πρωτοβουλία.

Το πολιτικό στοίχημα της αριστερής στροφής

Πίσω από αυτές τις κινήσεις βρίσκεται ένα ευρύτερο πολιτικό ζήτημα που απασχολεί την ΕΛΑΣ. Η δημοσκοπική σταθερότητα του κόμματος, χωρίς την ανοδική δυναμική που επιδιώκει η ηγεσία του, δημιουργεί την ανάγκη αναζήτησης νέων πολιτικών πρωτοβουλιών και ενίσχυσης των δεσμών του με κοινωνικά ακροατήρια.

Η επιλογή μεγαλύτερης έμφασης στα εργασιακά, στην ακρίβεια, στη δημόσια παιδεία και στις κοινωνικές ανισότητες συνδέεται με την προσπάθεια να ενισχυθεί η απήχηση του κόμματος σε πολίτες που τοποθετούνται στον χώρο της Αριστεράς, χωρίς να εγκαταλείπεται η επιδίωξη ευρύτερων προοδευτικών συνεργασιών.

Κυκλοφορεί και στα γαλλικά η «Ιθάκη»

Στο μεταξύ, στα γαλλικά πρόκειται να κυκλοφορήσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη».

Σύμφωνα με το γαλλικό περιοδικό Télérama, η «Ιθάκη», που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2025, μεταφράζεται ήδη στα γαλλικά και αναμένεται να εκδοθεί τον Μάρτιο του 2027 από τον εκδοτικό οίκο Plon.

Το περιοδικό παρουσιάζει το βιβλίο ως συνδυασμό πολιτικών απομνημονευμάτων και μανιφέστου, ενώ φιλοξενεί και δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού για την περίοδο της διακυβέρνησής του. «Αν ο πρωταρχικός μου στόχος ήταν να απευθυνθώ στον ελληνικό λαό, το βιβλίο αυτό έχει επίσης αξία ως καταγραφή γεγονότων», σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας, εξηγώντας ότι περιγράφει μια κρίσιμη περίοδο για την Ελλάδα και την Ευρώπη, αλλά και γεγονότα που δεν είναι ευρέως γνωστά.

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