Αγκιστρωμένη στην πρώτη θέση η ΝΔ-καθαρά δεύτερος ο Αλέξης

Ενημέρωση για τα τουρκικά καμώματα σε ΕΕ από Κυριάκο και Χριστοδουλίδη

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Αγκιστρωμένη στην πρώτη θέση η ΝΔ-καθαρά δεύτερος ο Αλέξης
ΜΑΝΤΕΙΟ
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Μυστήριο τρένο οι κοινοί θνητοί. Εν μέσω τσουνάμι τρομακτικής ακρίβειας, με τους μισθούς να μην ακολουθούν αναλόγως, ούτε έστω να πλησιάζουν, με διάφορες σκανταλιάρικες περιπτώσεις σαν του υφυπουργού Τσαβδαρίδη να σκάνε εδώ κι εκεί, και πάλι, να δίνουν μια παράσταση νίκης νααα με το συμπάθιο, στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου.

Παράσταση νίκης και καταλληλότητα για πρωθυπουργία βγάζουν συνήθως το νικητή, ακόμα κι όταν οι δημοσκοπήσεις δυσκολεύονται να πετύχουν το εύρος της νίκης, όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός (Σρόιτερ) προχθές.

Στην τελευταία δημοσκόπηση της Real Polls (Protagon) ο Αλληλόμης δεν έβγαλε καταλληλότητα, έβγαλε όμως παράσταση νίκης η οποία εξακολουθεί να είναι συντριπτικά υπέρ της ΝΔ.

Κι αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι οι πολίτες, χρεώνουν την ακρίβεια στην κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα το 40,6% «δείχνει» τις πολιτικές της ελληνικής κυβέρνησης ως αιτία που έχουν ακριβύνει τα πάντα, ενώ ακολουθεί 33,6% που αποδίδει την ακρίβεια σε εξωτερικούς παράγοντες: στη διεθνή ενεργειακή κρίση και τους πολέμους αποδίδει την ακρίβεια το 23,2%, στις πολιτικές της ΕΕ και της ΕΚΤ το 10,4%, ένα ποσοστό 14,3% απαντά ότι η αιτία είναι τα κέρδη επιχειρήσεων και μεσαζόντων και ένα 9,3% θεωρεί ότι φταίει η φορολογία.

Το ντέρμπι

Στην μάχη της δεύτερης θέσης ο Αλληλόμης παίρνει το ρίσκο να βγάλει τον Αλέξη Τσίπρα καθαρά δεύτερο από το τρίτο ΠΑΣΟΚ, την ώρα που σε άλλες δημοσκοπικές εταιρείες τον Οκτώβριο ανακοίνωσαν διαφορές της τάξης του 1% και 2% , ενώ η Pulse του Γ. Αράπογλου βρήκε 3,5%.

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Φυσικά αναμένεται και το κύμα μετρήσεων κοινής γνώμης του Νοεμβρίου για να φανεί εάν το ΠΑΣΟΚ ανέβει στην δεύτερη θέση ή ακόμα αγωνίζεται.

Φυσικά στην Χαριλάου Τρικούπη αισιοδοξούν για το καλύτερο, ενώ λίγους μήνες πριν τις εκλογές τα εσωκομματικά έχουν μπει στον πάγο. Ολοι μαζί συσπειρωμένοι δίνουν την μάχη για την δεύτερη θέση καταρχήν .

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Στην μισητή ερώτηση της Real Polls, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε με άλλον Αρχηγό, το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να είναι το μοναδικό που θα είχε αέρα στα πανιά του με γεμάτο διψήφιο. Ενώ, ΝΔ και ΚΚΕ κρατούν τις δυνάμεις τους όπως είναι, και όοοολοι οι υπόλοιποι καταποντίζονται, κι αυτό θα δείχνει και την προσωπική δυναμική του Αλέξη στην ΕΛΑΣ. Χωρίς αυτόν, κόμμα σχεδόν δεν υπάρχει.

Ενημέρωση

Καθώς ο Πρωθυπουργούς θα επιστρέφει από Δουβλίνο, όπου σήμερα έχει σύνοδο Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (με ερωτηματικό αν τελικά πάει ο Ερντογάν λόγο Συνόδου για το Κλίμα), και αύριο άτυπη Σύνοδο Κορυφής, ο υπουργός Εξωτερικών Γεραπετρίτης ανέλαβε να ενημερώσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στο Δουβλίνο ο Κυριάκος εννοείται πως θα ενημερώσει τους πάντες για τα τουρκικά καμώματα με το καλώδιο και φυσικά για το τουρκολιβυκό, όπως έκανε και στον ΟΗΕ και του βγήκε. Μαζί του θα είναι και ο Νίκος Χριστοδουλίδης της Κυπριακής Δημοκρατίας

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ο οποίος είχε την χαρά να μην αναγκαστεί να κάνει χειραψία με τον Ερντογάν στην Αττάλεια για την COP31, αλλά μόνο με τον ΓΓ Γκουτιέρες.

Διαστρέβλωση

Η ενημέρωση προσφέρεται με επιφύλαξη. Το προανήγγειλε ήδη ο ΠΘ. «Πώς πρέπει να αισθάνεται ο Υπουργός Εξωτερικών όταν μια ενημέρωση γίνεται κεκλεισμένων των θυρών, με βάση τον Κανονισμό της Βουλής, και την ίδια ώρα, real time που λέτε και εσείς οι δημοσιογράφοι, διαρρέεται διαστρεβλωμένο το περιεχόμενο από αυτή την ενημέρωση;» αναρωτήθηκε. «Δηλαδή, δεν μπορούμε να έχουμε ούτε καν τη στοιχειώδη σοβαρότητα, ως Βουλή και ως κόμματα της αντιπολίτευσης, να προστατεύσουμε μια συζήτηση…».

Ανοσιούργημα

Η κριτική εστιάζει στην ρηματική διακοίνωση. Και δεν προέρχεται μόνο από τα κόμματα. Ο πανεπιστημιακός και πρώην μέλος του ΕΔΔΑ Χρήστος Ροζάκης,

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χαρακτηρίζει «ανοσιούργημα» την επίδοση ρηματικής διακοίνωσης από τους Γάλλους στην Τουρκία. Όπως εξήγησε (Mega news radio) «για την ρίψη του καλωδίου δεν απαιτείται άδεια ούτε καν από εμάς. Απλά μια navtex αρκεί για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, δηλαδή ότι από εκεί θα περάσει ένα πλοίο». Ο Ροζάκης εκτιμά ότι η Τουρκία κάνει μια στρεβλή ανάγνωση της διακήρυξης των Αθηνών το ’23 ότι κάποιος θα ενημερώνει τον άλλο. «Με την έννοια αυτή, μια νόμιμη ενέργεια της Ελλάδας έχει καταστεί όμηρος στην τουρκική διάθεση».

Μη αναγκαία ενέργεια θεωρεί την επίδοση της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης και ο καθ. Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιά Πέτρος Λιάκουρας.

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Ο κ. Λιάκουρας επιμένει (Ert News Radio) να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το Καστελόριζο ζητώντας άμεσες ενέργειες από ελληνικής πλευράς, ενώ πολύ περισσότερο κι από τις τουρκικές προκλήσεις για το καλώδιο, ανησυχεί για το περίφημο νομοσχέδιο της «γαλάζιας πατρίδας».

Για το τελευταίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε ως εξής:

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*Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα ήταν λάθος από την Τουρκία να προχωρήσει σε μία τέτοια κίνηση. Το ξαναλέω δημόσια και το επαναλαμβάνω: θα ήταν μία αχρείαστη κλιμάκωση, που δεν θα δημιουργεί μεν κάποιο συγκεκριμένο και βαρύ νομικό τετελεσμένο, αλλά σίγουρα θα ήταν μία μεγάλη επιβάρυνση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, σε μία εποχή που επικρατεί ένας γενικότερος αναβρασμός, όχι μόνο στην περιοχή μας, στον κόσμο ολόκληρο. Να είστε απολύτως σίγουρος ότι αν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα υπήρχε μία δυναμική αντίδραση της Ελλάδος.

*Αντώνης Σρόιτερ:* Αυτή η δυναμική αντίδραση θα ήταν η επέκταση των χωρικών μας υδάτων;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για λόγους που αντιλαμβάνεστε. Ελπίζω, όμως, ότι κάτι τέτοιο δεν θα γίνει. Και το επαναλαμβάνω: δεν ζούμε…

*Αντώνης Σρόιτερ:* Δεν το αποκλείετε αυτό που είπα;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Όχι, δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω, γιατί η δουλειά μου είναι τέτοια ώστε να μην αποκλείω τίποτα.

Σας φιλώ ανήσυχα

Η Πυθία

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