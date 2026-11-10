ΕΛΑΣ κατά ΕΡΤ: «Μόνο στα καθεστώτα η δημόσια τηλεόραση λογοκρίνει τους πολιτικούς αρχηγούς»

Snapshot Η ΕΛΑΣ καταγγέλλει ότι η ΕΡΤ απέκρυψε από το υλικό της την απάντηση του Αλέξη Τσίπρα σε αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η δημόσια τηλεόραση δεν συμπεριέλαβε το απόσπασμα όπου ο Τσίπρας απαντούσε στον ισχυρισμό ότι θέλει να οδηγήσει τον Μητσοτάκη στη φυλακή.

Η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι η επιλογή του οπτικοακουστικού υλικού αντανακλά κυβερνητική προπαγάνδα και λογοκρισία.

Η δημόσια τηλεόραση κατηγορείται ότι λειτουργεί με λογοκριτικό τρόπο μόνο στα καθεστώτα, περιορίζοντας την προβολή ομιλιών πολιτικών αρχηγών.

Η ΕΛΑΣ χαρακτηρίζει το περιστατικό ως «άλλο ένα θλιβερό επεισόδιο στην ΕΡΤ της εποχής Μητσοτάκη». Snapshot powered by AI

Σφοδρή επίθεση κατά της ΕΡΤ εξαπολύει η ΕΛΑΣ, καταγγέλλοντας ότι η δημόσια τηλεόραση παρέλειψε από το υλικό που διένειμε στα μέσα ενημέρωσης το απόσπασμα της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα στην Πρέβεζα, στο οποίο ο πρώην πρωθυπουργός απαντούσε σε αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η ΕΡΤ, η οποία συνηθίζει να διανέμει στα υπόλοιπα ΜΜΕ αποσπάσματα από δηλώσεις και ομιλίες πολιτικών αρχηγών, επέλεξε να μη συμπεριλάβει την απάντηση του Αλέξη Τσίπρα στον ισχυρισμό του πρωθυπουργού ότι ο πρώην πρωθυπουργός επιθυμεί να τον οδηγήσει στη φυλακή.

«Γιατί άραγε; Στερείται ενδιαφέροντος η απάντηση του πρώην πρωθυπουργού σε μια τόσο αιχμηρή τοποθέτηση του νυν πρωθυπουργού εναντίον του; Ή μήπως αυτό αποφάσισε η κυβερνητική προπαγάνδα;», διερωτάται η ΕΛΑΣ, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο επιλέχθηκε το οπτικοακουστικό υλικό.

«Άλλο ένα θλιβερό επεισόδιο στην ΕΡΤ της εποχής Μητσοτάκη»

Η ΕΛΑΣ κάνει λόγο για λογοκρισία από τη δημόσια τηλεόραση, συνδέοντας την καταγγελλόμενη παράλειψη με τη λειτουργία της ΕΡΤ επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας.

«Σε κάθε περίπτωση μόνο στα καθεστώτα η δημόσια τηλεόραση λογοκρίνει και αποφασίζει τι θα παιχθεί και τι όχι στα ΜΜΕ από τις ομιλίες πολιτικών αρχηγών», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, η ΕΛΑΣ χαρακτηρίζει το περιστατικό «άλλο ένα θλιβερό επεισόδιο στην ΕΡΤ της εποχής Μητσοτάκη».

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