Ο Τσίπρας πάει για... τσίπ'ρα στην Ήπειρο

Διήμερη περιοδεία στην Ήπειρο θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα και την Τρίτη ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα στο πλαίσιο αυτό δημοσίευσε βίντεο όπου αναφέρει ότι στις περιοχές που θα επισκεφθεί θα πιεί και «τσί'πρα», δηλαδή τσίπουρα στη χαρακτηριστική ντοπιολαλιά.

Τη Δευτέρα 9/11 θα επισκεφθεί τα Ιωάννινα όπου θα συνομιλήσει με πολίτες, επαγγελματίες της περιοχής και αγροτοκτηνοτροφους και μελισσοκόμους στην Ελεούσα. Το απόγευμα θα συναντηθεί και θα μιλήσει με τους κατοίκους στους Μηλιωτάδες στο ανατολικό Ζαγορι.

Την Τρίτη 10/11 θα επισκεφθεί τη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων και στη συνέχεια θα μεταβεί στην Αχερουσία Πρέβεζας όπου θα συναντήσει ελαιοπαραγωγούς και ψαράδες στην Πρέβεζα. Το απόγευμα θα μιλήσει σε συνάντηση φίλων και μελών της ΕΛ.Α.Σ. Πρέβεζας.