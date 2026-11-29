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Σημαντικές ανακατατάξεις στις αποδοχές εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα αναμένεται να φέρει το 2027. Η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και η συμπλήρωση της πρώτης τριετίας από την επαναφορά των ωριμάνσεων συνθέτουν το νέο μισθολογικό σκηνικό.

Με βάση τις προβλέψεις του προϋπολογισμού, από την 1η Απριλίου 2027 ο κατώτατος μισθός αναμένεται να ενισχυθεί κατά 40 ευρώ, φτάνοντας τα 960 ευρώ μεικτά, με 14 μισθούς τον χρόνο. Παραμένει, ωστόσο, ανοιχτό το ενδεχόμενο η αύξηση να είναι μεγαλύτερη, ακόμη και 50 ευρώ τον μήνα, ανεβάζοντας τον κατώτατο μισθό στα 970 ευρώ μεικτά.

Η αναπροσαρμογή αφορά άμεσα περίπου 600.000 εργαζομένους, ενώ οι επιπτώσεις της αναμένεται να επεκταθούν συνολικά στην αγορά εργασίας, επηρεάζοντας τις μισθολογικές απολαβές στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων.

Η αύξηση του 2027 θα είναι, εκτός απροόπτου, η τελευταία που θα αποφασιστεί με το σημερινό σύστημα. Από το 2028 τίθεται σε εφαρμογή νέος μηχανισμός καθορισμού του κατώτατου μισθού, ο οποίος θα βασίζεται σε μαθηματικό τύπο, ενώ οι ετήσιες αναπροσαρμογές θα πραγματοποιούνται πλέον από τον Ιανουάριο.