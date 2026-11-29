Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 29 Νοεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Ποδαρικό στο 2027 με αυξήσεις μισθών
Ελεύθερος Τύπος: Οι μπιζνες του γραμματέα ζορίζουν τον Τσίπρα
Η Καθημερινή: Τα «όχι». Τα λάθη. Τα τραυματά μου.
Το Βήμα: Βαρυς λογαριασμός για τη ΝΔ
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου
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