Η κακοκαιρία που επηρεάζει τη χώρα μας άργησε να αποκτήσει όνομα και τελικά ονομάστηκε «Άργος».

Η σύνδεση με τον μυθικό γίγαντα Άργο Πανόπτη δεν είναι άμεση, ωστόσο ο συμβολισμός είναι ενδιαφέρων: σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Άργος είχε εκατό μάτια και δεν κοιμόταν ποτέ πραγματικά, καθώς όταν έκλειναν κάποια, άλλα παρέμεναν ανοιχτά. Κάπως έτσι απαιτείται και τώρα άγρυπνη, συνεχής παρακολούθηση της εξέλιξης της κακοκαιρίας, με δορυφόρους, ραντάρ, μετεωρολογικούς σταθμούς και προγνωστικά συστήματα να λειτουργούν σαν τα σύγχρονα «μάτια» της μετεωρολογίας.

Η κακοκαιρία «Άργος» θα συνεχίσει να επηρεάζει τη χώρα, με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να εντοπίζεται πλέον στην Κυριακή 29 και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία δεν μας δείχνουν μόνο πού θα βρέξει περισσότερο, αλλά και σε ποιες ώρες αναμένεται η μεγαλύτερη ένταση της βροχής, πληροφορία ιδιαίτερα χρήσιμη τόσο για τις αρμόδιες αρχές όσο και για τους πολίτες.

Υετός – Κυριακή η σημαντικότερη ημέρα

Σύμφωνα με το σημερινό τρέξιμο, την Κυριακή το μέγιστο 24ωρο ύψος βροχής φθάνει περίπου τα 233 mm, με το ισχυρότερο σήμα να εντοπίζεται στη Θεσσαλία και ευρύτερα στην κεντρική Ελλάδα.

Τη Δευτέρα το επίκεντρο μετατοπίζεται νοτιότερα και κυρίως προς την Κρήτη, όπου οι μέγιστες 24ωρες τιμές προσεγγίζουν τα 156 mm.

Η ένταση μειώνεται αισθητά στη συνέχεια: την Τρίτη οι μέγιστες τιμές βρίσκονται κοντά στα 60 mm, ενώ την Τετάρτη περίπου στα 31 mm. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι για την Κυριακή και τη Δευτέρα υπάρχει συμφωνία μεταξύ ICON-EU και ECMWF ως προς τη γενική εξέλιξη, παρά τις διαφορές στα ακριβή μέγιστα.

Άνεμοι – Έως 9 μποφόρ

Παράλληλα με τις βροχές, ενισχυμένοι θα είναι και οι άνεμοι στις ελληνικές θάλασσες.

Την Κυριακή οι μέγιστοι μέσοι άνεμοι φθάνουν περίπου τα 84 km/h, δηλαδή 9 μποφόρ, ενώ ανάλογες μέγιστες εντάσεις προβλέπονται και τη Δευτέρα.

Την Τρίτη οι μέγιστες τιμές υποχωρούν περίπου στα 74 km/h – 8 μποφόρ και την Τετάρτη κοντά στα 69 km/h – 8 μποφόρ.

Οι ώρες που χρειάζονται τη μεγαλύτερη προσοχή

Οι χάρτες ημερήσιου υετού δείχνουν το μέγεθος του επεισοδίου. Για την επιχειρησιακή παρακολούθηση, όμως, ακόμη πιο χρήσιμο είναι να γνωρίζουμε πότε συμπυκνώνεται η μεγαλύτερη ποσότητα βροχής μέσα σε μία, τρεις ή έξι ώρες.

Θεσσαλία

Η ισχυρότερη ένταση εμφανίζεται τις πρωινές ώρες της Κυριακής. Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση φθάνει τα 33 mm γύρω στις 05:00, το κυλιόμενο τρίωρο τα 87,5 mm έως περίπου τις 07:00 και το εξάωρο τα 144,3 mm έως περίπου τις 09:00.

Στερεά Ελλάδα

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον μεταφέρεται προς το μεσημέρι και το απόγευμα. Το μέγιστο τρίωρο φθάνει τα 56,5 mm, ενώ το ισχυρότερο εξάωρο αγγίζει τα 100,9 mm, με κορύφωση περίπου στις 16:00 της Κυριακής.

Αττική

Η σημαντικότερη περίοδος εντοπίζεται από το απόγευμα προς το βράδυ της Κυριακής. Η μέγιστη ωριαία ένταση φθάνει τα 23,9 mm, το τρίωρο τα 49,7 mm και το εξάωρο τα 75,2 mm, με το τελευταίο να κορυφώνεται περίπου στις 19:00.

Πελοπόννησος

Οι ισχυρότερες βροχές αναμένονται αργότερα την Κυριακή. Η μέγιστη ωριαία βροχή φθάνει τα 23,7 mm, το τρίωρο τα 51,5 mm και το εξάωρο τα 75,8 mm, με κορύφωση περίπου στις 21:00.

Δυτική Ελλάδα

Η μεγαλύτερη ένταση εμφανίζεται από το πρωί έως το μεσημέρι της Κυριακής, με μέγιστο εξάωρο περίπου 48,4 mm έως τις 13:00.

Κρήτη – Δευτέρα

Τη Δευτέρα το ενδιαφέρον μετατοπίζεται κυρίως στην Κρήτη. Το μέγιστο τρίωρο φθάνει τα 43,1 mm, ενώ το εξάωρο τα 84 mm, με τις σημαντικότερες εντάσεις να συγκεντρώνονται γύρω από το μεσημέρι.

Αυτές είναι οι ώρες που αξίζει να παρακολουθούνται στενότερα, καθώς δεν είναι το ίδιο να πέσουν 70 ή 100 χιλιοστά βροχής σε ένα ολόκληρο 24ωρο και το ίδιο ποσό να συγκεντρωθεί μέσα σε λίγες μόνο ώρες.

FLOODS – Οι περιοχές που χρειάζονται στενότερη παρακολούθηση

Η ανάλυση FLOODS δεν περιορίζεται σε ένα σημειακό μέγιστο βροχής. Εξετάζει τη βροχόπτωση πάνω στις επίσημες λεκάνες και περιοχές πλημμυρικού ενδιαφέροντος, ώστε να έχουμε καλύτερη εικόνα για το πού συγκεντρώνεται το ισχυρότερο σήμα.

Με βάση το σημερινό ICON-EU 72 ωρών, οι δέκα ισχυρότερες εγγραφές ως προς το μέγιστο κυλιόμενο 24ωρο μέσης βροχής λεκάνης είναι:

ΛΑΠ Ευβοίας (GR19): 117,4 mm/24ωρο, με κορύφωση τα ξημερώματα της Δευτέρας. Ρέματα Αλμυρού–Πηλίου (GR17): 107,3 mm, με κορύφωση το απόγευμα της Κυριακής. ΛΑΠ Ασωπού (GR25): 100,9 mm, γύρω στα μεσάνυχτα Κυριακής προς Δευτέρα. Ρέματα Κομοτηνής–Λουτρού Έβρου (GR09): 96,9 mm, με κορύφωση νωρίς το πρωί της Κυριακής. ΛΑΠ Χαλκιδικής (GR05): 96,6 mm, με κορύφωση το μεσημέρι της Κυριακής. Ρέματα βόρειου τμήματος Χανίων–Ρεθύμνου–Ηρακλείου (GR39): 92,9 mm. Ρέματα Αργολικού Κόλπου (GR31): 88,7 mm. Λεκανοπέδιο Αττικής (GR26): 83,1 mm. Βοιωτικός Κηφισός (GR23): 81,1 mm. Δεύτερη εγγραφή της ΛΑΠ Λεκανοπεδίου Αττικής (GR26): 80,4 mm.

Οι τιμές αυτές αφορούν μέση βροχόπτωση μέσα στη λεκάνη και όχι τοπικά σημειακά μέγιστα. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, επειδή για την υδρολογική απόκριση μας ενδιαφέρει όχι μόνο αν ένα σημείο δεχθεί πολύ μεγάλη βροχή, αλλά πόσο νερό δέχεται συνολικά μια ολόκληρη λεκάνη απορροής.

Γιατί παρακολουθούμε τις λεκάνες και όχι μόνο τους χάρτες βροχής

Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι μετεωρολόγος ή υδρολόγος για να καταλάβει τη βασική λογική. Οι κλασικοί μετεωρολογικοί χάρτες μάς λένε πού και πόσο θα βρέξει. Τα προϊόντα FLOODS προσπαθούν να κάνουν το επόμενο βήμα: να μας δείξουν σε ποιες λεκάνες συγκεντρώνεται η βροχή και ποιες περιοχές χρειάζονται στενότερη παρακολούθηση.

Δεν πρόκειται για πρόγνωση ότι σε αυτές τις περιοχές θα σημειωθεί υποχρεωτικά πλημμύρα, ούτε για επίσημη προειδοποίηση. Είναι ένα εργαλείο έγκαιρου εντοπισμού και προτεραιοποίησης.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας και οι ανανεωμένοι χάρτες των λεκανών μπορούν να παρακολουθούνται στη σελίδα FLOODS του kolydas.eu: floods.kolydas.eu.

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