Πόσο ωραίο θα ήταν αν υπήρχε ένα μέρος όπου μπορείς να προβλέψεις κυριολεκτικά, κάθε καυτό θέμα της επικαιρότητας και όχι μόνο;

Η Novibet έχει την απάντηση και φέρνει το νέο, αποκλειστικό YES OR NO! Εδώ, κάνεις τις προβλέψεις σου για κάθε θέμα που σε ενδιαφέρει και… παίρνεις θέση. Μουσική, Πολιτική, Οικονομία, Gaming, Αθλητισμός και τόσες ακόμη κατηγορίες, γεμάτες ερωτήματα που μπορείς απλά να απαντήσεις με ένα απλό YES ΟR NO.

· Ποιος θα είναι ο επόμενος Πρωθυπουργός της Ελλάδας;

· Ποιος θα σηκώσει το Champions League;

· Ποιο θα είναι το επόμενο Bond Girl;

· Θα είναι το GTA VI Παιχνίδι της Χρονιάς;

Αυτά και πολλά ακόμα ερωτήματα σε περιμένουν να τα απαντήσεις. Χωρίς περίπλοκα σενάρια και ατελείωτους όρους. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επιλέξεις την κατηγορία που… σε τραβάει, να τσεκάρεις τις πιθανότητες και την ημερομηνία που κρίνεται η κάθε πρόβλεψη και να βάλεις το δικό σου YES OR NO.

Θες να δεις τι παίζει τώρα; Στις δημοφιλείς επιλογές βρίσκεις όσα συζητιούνται περισσότερο, ενώ στο Portfolio σου μαζεύονται όλες οι ανοιχτές προβλέψεις σου!

YES OR NO. Αποκλειστικά στη Novibet.

Γιατί εδώ, ό,τι συζητιέται, παίζεται!

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