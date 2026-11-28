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Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης βρίσκονται οι λιμενικές Αρχές, καθώς σχεδόν 1.000 παράτυποι μετανάστες έφτασαν στις ελληνικές ακτές μέσα σε ένα 24ωρο, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται στη νότια Κρήτη, τη Γαύδο και την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

Οι αλλεπάλληλες επιχειρήσεις περισυλλογής ξεκίνησαν από τα ξημερώματα του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή πλωτών και εναέριων μέσων του Λιμενικού Σώματος και της Frontex.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των λιμενικών Αρχών, εκατοντάδες άνθρωποι εντοπίστηκαν σε διαφορετικά περιστατικά στους Καλούς Λιμένες, στη Γαύδο, στα Σφακιά και στην Αγία Γαλήνη, ενώ αφίξεις καταγράφηκαν και στη Μεγίστη. Μόνο στις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης και της Γαύδου περισυνελέγησαν εκατοντάδες αλλοδαποί, με τις αρχές να επιχειρούν σε πολλές διαφορετικές θαλάσσιες περιοχές.

Ειδικότερα, στους Καλούς Λιμένες καταγράφηκαν διαδοχικά περιστατικά με εκατοντάδες επιβαίνοντες σε λέμβους, ενώ 133 άτομα εντοπίστηκαν στη Γαύδο και άλλα 36 σε δυσπρόσιτη βραχώδη ακτή στην περιοχή της Τρυπητής, στα Σφακιά. Παράλληλα, δύο λέμβοι με συνολικά 81 αλλοδαπούς εντοπίστηκαν νότια της Αγίας Γαλήνης και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της περιοχής.

Στη Μεγίστη εντοπίστηκαν ακόμη 35 αλλοδαποί, ανάμεσά τους οκτώ γυναίκες και έξι ανήλικοι, σε δύσβατη περιοχή της νήσου Στρογγυλής. Την ίδια ώρα, σε περιστατικό στους Καλούς Λιμένες, συνελήφθη ένας 18χρονος υπήκοος Νοτίου Σουδάν, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες ως ο διακινητής τους.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των μεταναστών, η λέμβος είχε αναχωρήσει από το Τομπρούκ της Λιβύης στις 25 Νοεμβρίου, ενώ για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα είχαν καταβάλει ποσά από 3.000 έως 13.000 δηνάρια Λιβύης.

Πάνω από 6.000 επιστροφές μέσα στο 2026

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου επιχειρεί να ενισχύσει το σκέλος των επιστροφών, με τα στοιχεία του 2026 να δείχνουν ότι έχουν ήδη ξεπεραστεί οι συνολικές επιδόσεις της προηγούμενης χρονιάς.

Ειδικότερα, περισσότερες από 6.000 επιστροφές μεταναστών έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στο 2026, αριθμός που υπερβαίνει τις 5.736 επιστροφές και απελάσεις που καταγράφηκαν σε ολόκληρο το 2025.

Οι αναγκαστικές απελάσεις στο δεκάμηνο του 2026 ανήλθαν σε 2.417, έναντι 1.956 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας αύξηση περίπου 24%. Παράλληλα, οι οικειοθελείς επιστροφές μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης έφτασαν τις 2.502, έναντι 1.623 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 54%. Επιπλέον, καταγράφηκαν 1.016 λοιπές επιστροφές.

Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση εντείνει την προσπάθεια για την εφαρμογή της πολιτικής επιστροφών, επισημαίνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την ολοκλήρωση της μεγαλύτερης μέχρι σήμερα πτήσης επιστροφής μεταναστών, με 114 άτομα από εννέα διαφορετικές εθνικότητες της Αφρικής και της Ασίας.

«Το μήνυμά μας είναι σαφές: όσοι δεν δικαιούνται διεθνή προστασία και δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής στη χώρα, οφείλουν να επιστρέφουν», τονίζει ο κ. Πλεύρης, προσθέτοντας ότι «η Ελλάδα εφαρμόζει μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, με σεβασμό στο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα, την τάξη και την ασφάλεια».

Όπως σημειώνει ακόμη, η επιτυχής ολοκλήρωση της πτήσης των 114 ατόμων αποτελεί ουσιαστικό βήμα στην κατεύθυνση της αποτελεσματικότερης εφαρμογής της μεταναστευτικής πολιτικής.

Στο τραπέζι οι κόμβοι επιστροφών

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενίσχυση των επιστροφών, προωθείται παράλληλα η δημιουργία των λεγόμενων «return hubs», δηλαδή κόμβων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια που συχνά καθυστερούν ή εμποδίζουν την εκτέλεση αποφάσεων επιστροφής, κυρίως όταν δεν υπάρχει συνεργασία με τις χώρες καταγωγής των μεταναστών.

Η Ελλάδα συμμετέχει στις σχετικές ευρωπαϊκές διεργασίες, με τη Ρουάντα να βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού. Σύμφωνα με τον Θάνο Πλεύρη, ο πρώτος κόμβος αναμένεται να λειτουργήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2027, ενώ οι πρώτες επιστροφές μέσω του συγκεκριμένου σχεδίου τοποθετούνται χρονικά την άνοιξη του ίδιου έτους. Η οριστικοποίηση της συμφωνίας αναμένεται τον Ιανουάριο του 2027.

Έτσι, ενώ οι αφίξεις στα νότια θαλάσσια σύνορα της χώρας συνεχίζονται με έντονους ρυθμούς, η κυβέρνηση επιχειρεί να μεταφέρει το βάρος και στην αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων επιστροφής για όσους δεν δικαιούνται διεθνή προστασία.

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