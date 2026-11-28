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Καθώς τα αυτοάνοσα νοσήματα απασχολούν όλο και μεγαλύτερο κομμάτι πληθυσμού, συχνά στη συζήτηση μπαίνει η διατροφή ως ένας παράγοντας που δυνητικά θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης ή να αμβλύνει τις συνέπειές τους.

Στο ερώτημα, εάν η διατροφή μπορεί να μας προστατεύσει από τα αυτοάνοσα, απαντά η Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Σωτηρία Κρούστη.

Τι είναι τα αυτοάνοσα;

Το ανοσοποιητικό μας σύστημα είναι ο βασικός μηχανισμός άμυνας του οργανισμού. Αναγνωρίζει και καταπολεμά ό,τι είναι ξένο και πιθανόν επικίνδυνο για την υγεία μας, όπως ιοί, βακτήρια και μη φυσιολογικά κύτταρα. Στα αυτοάνοσα νοσήματα, αυτός ο μηχανισμός αναγνώρισης διαταράσσεται. Και το ανοσοποιητικό στρέφεται εναντίον του ίδιου του οργανισμού προκαλώντας φλεγμονές και σταδιακές βλάβες σε ιστούς και όργανα. Σήμερα έχουν περιγράφει περισσότερα από 80 αυτοάνοσα νοσήματα, όπως η θυρεοειδίτιδα Hashimoto και η νόσος Graves (θυρεοειδής), ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 (πάγκρεας), η νόσος τους Crohn και η ελκώδης κολίτιδα (έντερο), η ψωρίαση και η λεύκη (δέρμα), η αλωπεκία (τριχοθυλάκια) και η πολλαπλή σκλήρυνση (κεντρικό νευρικό σύστημα).

Σύμφωνα με μεγάλη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο ιατρικό περιοδικό The Lancet και αφορούσε 22 εκατομμύρια ανθρώπους, περίπου 1 στους 10 έχει διαγνωστεί με κάποιο αυτοάνοσο νόσημα, με τις γυναίκες να επηρεάζονται σχεδόν σε διπλάσια συχνότητα από τους άντρες. Η ολοένα και συχνότερη διάγνωση αυτοάνοσων τις τελευταίες δεκαετίες, στρέφει την προσοχή των επιστημόνων όχι μόνο στα γονίδια, αλλά και σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η διατροφή.

1. Μικροβίωμα

Τα τελευταία χρόνια, η επιστήμη στρέφει όλο και περισσότερο το βλέμμα της στο έντερο. Ο λόγος είναι το μικροβίωμα, μια αποικία τρισεκατομμυρίων βακτηρίων που κατοικεί στο έντερο και επηρεάζει άμεσα το ανοσοποιητικό σύστημα. Ο πρώτος μηχανισμός αφορά την ισορροπία των βακτηρίων, όπου τα «καλά» βακτήρια παράγουν ουσίες που λειτουργούν ως «φρένα» για το ανοσοποιητικό, ώστε να μην επιτεθεί στα υγιή κύτταρα του οργανισμού. Όταν η σύνθεση των βακτηρίων διαταράσσεται, τα φρένα εξασθενούν και δημιουργείται εύφορο έδαφος για αυτοάνοσα νοσήματα. Ο δεύτερος μηχανισμός αφορά το εντερικό τοίχωμα, που λειτουργεί σαν «φίλτρο». Όταν αλλοιώνεται η χλωρίδα του εντέρου, το φίλτρο μπορεί να γίνει πιο διαπερατό, με αποτέλεσμα διάφορες ουσίες να περνούν στο αίμα, κρατώντας το ανοσοποιητικό σε συνεχή εγρήγορση. Σε άτομα με γενετική προδιάθεση, αυτή η ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού μπορεί να πυροδοτήσει την εμφάνιση αυτοάνοσου νοσήματος.

Το κλειδί για ένα δυνατό μικροβίωμα

Το «κλειδί» για ένα υγιές μικροβίωμα είναι η ποικιλία. Μεγάλη διεθνής μελέτη έδειξε ότι όσοι καταναλώνουν περισσότερα από 30 διαφορετικά φυτικά τρόφιμα την εβδομάδα (λαχανικά, φρούτα, όσπρια, δημητριακά ολικής άλεσης, ξηρούς καρπούς, μυρωδικά) έχουν πιο πλούσια και ποικίλη εντερική χλωρίδα. Ιδιαίτερη θέση έχουν οι λεγόμενες πρεβιοτικές τροφές, όπως το κρεμμύδι, το σκόρδο, η αγκινάρα, η βρώμη που περιέχουν ίνες οι οποίες λειτουργούν ως «τροφή» για τα ωφέλιμα βακτήρια. Εξίσου σημαντικές είναι οι προβιοτικές τροφές, δηλαδή τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση και περιέχουν ζωντανούς μικροοργανισμούς, όπως το γιαούρτι, το κεφίρ και τα τουρσιά. Σε κλινική μελέτη, η καθημερινή τους κατανάλωση αύξησε την ποικιλία των βακτηρίων και μείωσε τους δείκτες φλεγμονής.

2. Μικροθρεπτικά

Εκτός από το τι τρώμε, σημασία έχει και τι μπορεί να μας λείπει. Συχνά δίνουμε προσοχή στις θερμίδες και ξεχνάμε τα μικροθρεπτικά συστατικά, δηλαδή τις βιταμίνες και τα μέταλλα. Κι όμως, χωρίς αυτά το ανοσοποιητικό δεν μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά του. Το βοηθούν να δημιουργεί τα κύτταρα που μας προστατεύουν και να τα «εκπαιδεύει» ώστε να ξεχωρίζουν τον φίλο από τον εχθρό, ενώ ταυτόχρονα θωρακίζουν τον οργανισμό από τις φθορές της καθημερινότητας. Όταν λοιπόν κάποια από αυτά λείπουν, το ανοσοποιητικό χάνει την ισορροπία του και γίνεται πιο εύκολο να «μπερδευτεί». Και το παράδοξο; Σε μια εποχή που τα τρόφιμα αφθονούν, οι ελλείψεις είναι πιο συχνές απ' όσο φανταζόμαστε.

Πολλές βιταμίνες και μέταλλα, όπως οι βιταμίνες A,C, B6 και B12 και ο σίδηρος, είναι απαραίτητα για ένα δυνατό ανοσοποιητικό. Ορισμένα όμως έχουν συνδεθεί πιο άμεσα με την εμφάνιση αυτοάνοσων νοσημάτων:

Βιταμίνη D: Τα χαμηλά επίπεδα συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο για πολλαπλή σκλήρυνση, διαβήτη τύπου 1, ρευματοειδή αρθρίτιδα και λύκο, ενώ σε μεγάλη κλινική μελέτη η λήψη της μείωσε κατά 22% την εμφάνιση νέων αυτοάνοσων. Τη βρίσκουμε στα λιπαρά ψάρια, στον κρόκο του αυγού και στα μανιτάρια, όμως η κύρια πηγή της είναι ο ήλιος. Η καθημερινή έκθεση στον ήλιο είναι το καλύτερο «εργαλείο», ενώ τον χειμώνα αξίζει ένας έλεγχος των επιπέδων της.

Τα χαμηλά επίπεδα συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο για πολλαπλή σκλήρυνση, διαβήτη τύπου 1, ρευματοειδή αρθρίτιδα και λύκο, ενώ σε μεγάλη κλινική μελέτη η λήψη της μείωσε κατά 22% την εμφάνιση νέων αυτοάνοσων. Τη βρίσκουμε στα λιπαρά ψάρια, στον κρόκο του αυγού και στα μανιτάρια, όμως η κύρια πηγή της είναι ο ήλιος. Η καθημερινή έκθεση στον ήλιο είναι το καλύτερο «εργαλείο», ενώ τον χειμώνα αξίζει ένας έλεγχος των επιπέδων της. Ψευδάργυρος: Άτομα με ρευματοειδή αρθρίτιδα, πολλαπλή σκλήρυνση και διαβήτη τύπου 1 έχουν συχνά χαμηλότερα επίπεδα, αν και δεν είναι ακόμη σαφές, αν η έλλειψη προηγείται ή είναι αποτέλεσμα της νόσου. Τον βρίσκουμε στα θαλασσινά, στο κρέας, στα αυγά, στα όσπρια, στους κολοκυθόσπορους και στα δημητριακά ολικής άλεσης. Μια ποικίλη διατροφή συνήθως αρκεί.

Άτομα με ρευματοειδή αρθρίτιδα, πολλαπλή σκλήρυνση και διαβήτη τύπου 1 έχουν συχνά χαμηλότερα επίπεδα, αν και δεν είναι ακόμη σαφές, αν η έλλειψη προηγείται ή είναι αποτέλεσμα της νόσου. Τον βρίσκουμε στα θαλασσινά, στο κρέας, στα αυγά, στα όσπρια, στους κολοκυθόσπορους και στα δημητριακά ολικής άλεσης. Μια ποικίλη διατροφή συνήθως αρκεί. Σελήνιο: Είναι απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία του θυρεοειδούς. Το βρίσκουμε στα καρύδια Βραζιλίας, στα ψάρια, στα αυγά, στο κρέας και στα όσπρια. Μόλις 1–2 καρύδια Βραζιλίας την ημέρα αρκούν.

Είναι απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία του θυρεοειδούς. Το βρίσκουμε στα καρύδια Βραζιλίας, στα ψάρια, στα αυγά, στο κρέας και στα όσπρια. Μόλις 1–2 καρύδια Βραζιλίας την ημέρα αρκούν. Ιώδιο: Και αυτό είναι βασικό για τον θυρεοειδή, όμως εδώ μετράει η ισορροπία: τόσο η έλλειψη όσο και η υπερβολική πρόσληψη αυξάνουν τον κίνδυνο για αυτοάνοσα του θυρεοειδούς, όπως η Hashimoto και η νόσος Graves. Το βρίσκουμε στα ψάρια και τα θαλασσινά, στα γαλακτοκομικά, στα αυγά και στο ιωδιούχο αλάτι. Ψάρι 2–3 φορές την εβδομάδα, γαλακτοκομικά καθημερινά και ιωδιούχο αλάτι με μέτρο.

Επισημαίνεται ότι τα συμπληρώματα δεν αποτελούν λύση για όλους και θα πρέπει να λαμβάνονται μόνο μετά από έλεγχο των επιπέδων και με καθοδήγηση από επαγγελματία υγείας.

3. Χρόνια φλεγμονή χαμηλού βαθμού

Η χρόνια φλεγμονή χαμηλού βαθμού δεν πονάει και δεν φαίνεται. Μοιάζει με έναν συναγερμό που δεν χτυπάει δυνατά, αλλά μένει μονίμως «μισοαναμμένος», κρατώντας το ανοσοποιητικό σε διαρκή επιφυλακή. Την τροφοδοτούν πολλές συνήθειες της καθημερινότητας, όπως το παρατεταμένο στρες, ο λίγος ή κακής ποιότητας ύπνος, η καθιστική ζωή, το κάπνισμα και το αλκοόλ, με τη διατροφή να έχει κεντρικό ρόλο. Έρευνες δείχνουν ότι γεύματα πλούσια σε ζάχαρη και κορεσμένα λιπαρά προκαλούν μια παροδική φλεγμονώδη αντίδραση που διαρκεί αρκετές ώρες, ενώ η συστηματική κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων συνδέεται με αυξημένους δείκτες φλεγμονής στο αίμα. Όταν μάλιστα αυτές οι διατροφικές επιλογές συνοδεύονται από περίσσεια θερμίδων, το πλεόνασμα αποθηκεύεται ως λίπος, και εκεί ξεκινά ένας δεύτερος μηχανισμός φλεγμονής. Ο λιπώδης ιστός δεν είναι απλώς «αποθήκη» ενέργειας, αλλά ενεργό όργανο που, όταν αυξάνεται υπερβολικά, μετατρέπεται σε μόνιμη «εστία» φλεγμονής. Ιδιαίτερα το σπλαχνικό λίπος, αυτό που «τυλίγει» τα εσωτερικά όργανα, είναι το πιο ενεργό, γι' αυτό άτομα με αυξημένη περιφέρεια μέσης μπορεί να ενέχουν κίνδυνο μεγαλύτερης φλεγμονής.

Ποια τρόφιμα μειώνουν τη φλεγμονή;

Αν υπήρχε ένα «φάρμακο» κατά της χρόνιας φλεγμονής που μπορούμε να βρούμε στην κουζίνα μας, αυτό θα ήταν η μεσογειακή διατροφή. Από όλα τα διατροφικά πρότυπα, είναι το πιο καλά μελετημένο που μειώνει σημαντικά βασικούς δείκτες φλεγμονής στο αίμα, κάτι που δεν οφείλεται σε μία «θαυματουργή» τροφή, αλλά στον συνδυασμό τους. Στον πυρήνα της βρίσκονται τα λαχανικά και τα φρούτα σε κάθε γεύμα, πηγές αντιοξειδωτικών και φυτικών ινών, τα δημητριακά ολικής άλεσης στη θέση των επεξεργασμένων και το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ως κύριο λίπος, χάρη στις πολυφαινόλες του. Τα όσπρια αξίζει να βρίσκονται στο τραπέζι τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα, τα λιπαρά ψάρια, όπως σαρδέλα, σκουμπρί και σολομός, δύο έως τρεις φορές, για τα πολύτιμα ω-3 λιπαρά, ενώ μια χούφτα ξηροί καρποί τρεις φορές την εβδομάδα συμπληρώνουν την εικόνα. Αντίθετα, το κόκκινο και επεξεργασμένο κρέας, τα γλυκά, τα αναψυκτικά και τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα περιορίζονται σε περιστασιακή κατανάλωση. Ωστόσο, ο συνδυασμός διατροφής και η διατήρηση ενός υγιούς βάρους είναι από τα πιο ισχυρά «αντιφλεγμονώδη» εργαλεία που διαθέτουμε, και, όπως δείχνουν οι μελέτες, ακόμη και μια μέτρια απώλεια βάρους μειώνει αισθητά τη φλεγμονή.

Μπορεί, λοιπόν, η διατροφή να μας προστατεύσει από τα αυτοάνοσα; «Δεν μπορεί να τα αποτρέψει με βεβαιότητα, μπορεί όμως να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο και η εξατομικευμένη διατροφή μοιάζει πιο απαραίτητη από ποτέ» καταλήγει η διατροφολόγος.

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