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Τη «λύπη» της εξέφρασε η κυβέρνηση της Βραζιλίας για τις δηλώσεις του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος χαρακτήρισε το βραζιλιάνικο κρέας «ντοπαρισμένο». Ο Γάλλος ηγέτης προχώρησε στο συγκεκριμένο σχόλιο την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια συνάντησης με εκπροσώπους αγροτικών συνδικάτων στο Μέγαρο των Ηλυσίων, όπου εξήρε τους περιορισμούς της ΕΕ στις εισαγωγές βραζιλιάνικου κρέατος και πουλερικών που τέθηκαν σε ισχύ τον Σεπτέμβριο.

Στην εναρκτήρια ομιλία του ενώπιον των εκπροσώπων του αγροτικού τομέα, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε «περήφανος για τον αγώνα που διεξήγαμε» εναντίον του εμπορικού μπλοκ της Νότιας Αμερικής (Mercosur). «Και το "ντοπαρισμένο" κρέας, αν μπορώ να το θέσω έτσι, ή μάλλον το κρέας από τις χώρες του Mercosur, ιδίως τη Βραζιλία, που έφτανε στα λιμάνια μας και, ως εκ τούτου, εισέρχονταν στις αγορές μας χωρίς να συμμορφώνεται με τους κανόνες μας, τελικά απαγορεύτηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι τοποθετήσεις αυτές έρχονται εν μέσω της εμπορικής διαμάχης μεταξύ της ΕΕ και του Mercosur, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει απαγορεύσει το βραζιλιάνικο κρέας, τα πουλερικά και άλλα ζωικά προϊόντα εξαιτίας της χρήσης αντιμικροβιακών ουσιών στην κτηνοτροφία.

Η απάντηση της Βραζιλίας και οι εξαγωγές στην ΕΕ

Αντιδρώντας έντονα, η βραζιλιάνικη κυβέρνηση τόνισε ότι οι δηλώσεις του Γάλλου προέδρου «διαδίδουν παραπληροφόρηση και έρχονται σε αντίθεση με τα ευρέως διαθέσιμα τεχνικά και επιστημονικά στοιχεία σχετικά με την παραγωγή ζωικών πρωτεϊνών στη Βραζιλία». Παράλληλα, υπενθύμισε ότι προμηθεύει την ΕΕ με ζωικές πρωτεΐνες εδώ και δεκαετίες και εξάγει κρέας σε 177 αγορές, διαθέτοντας αυστηρό σύστημα υγειονομικού ελέγχου —το οποίο επιβεβαιώθηκε και από πρόσφατο ευρωπαϊκό έλεγχο— καθώς και αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές.

Εκφράζοντας ανησυχία για τον «σαφώς πολιτικό χαρακτήρα» των πρόσφατων ευρωπαϊκών περιορισμών, η Βραζιλία κάλεσε τη Γαλλία να επανεξετάσει τη θέση της «με βάση τα επιστημονικά στοιχεία». Επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη συνεργασία της με το Παρίσι, σημείωσε πως «εν όψει των προστατευτιστικών πιέσεων, πρέπει να υπερισχύουν τα συμφέροντα των διμερών σχέσεων, με οδηγό πάντα τον αμοιβαίο σεβασμό και την αμοιβαιότητα».

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Γεωργίας της χώρας, η Βραζιλία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς κρέατος παγκοσμίως —ιδίως βοείου—, με εξαγωγές ύψους περίπου 1,84 δισ. δολαρίων να προορίζονται μόνο για τις αγορές της ΕΕ το 2025.

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