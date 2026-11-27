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Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται ο 43χρονος Αλεξέι Σόκπα, γνωστός με το προσωνύμιο «Κινέζος», ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη, τον Ιανουάριο του 2024, στον Νέο Κόσμο.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (27/11) στην Αθήνα, από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με τις τουρκικές Αρχές.

Σε βάρος του 43χρονου υπήρχε ενεργό ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να είχε εμπλοκή στην ανθρωποκτονία του 44χρονου Βαγγέλη Ζαμπούνη, που εκτελέστηκε στις 14 Ιανουαρίου 2024 στον Νέο Κόσμο. Μετά τη σύλληψή του αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

Ποιος είναι ο «Κινέζος» που φέρεται να ανήκε στην ομάδα του Έντικ

Ο Αλεξέι Σόκπα είναι Ρώσος υπήκοος και είχε απασχολήσει τις ελληνικές Αρχές στο πλαίσιο των ερευνών για τη δράση της Greek Mafia. Το όνομά του, μαζί με τα στοιχεία του, είχε δοθεί στη δημοσιότητα από την ΕΛ.ΑΣ. την 1η Αυγούστου 2026, καθώς οι αστυνομικοί τον θεωρούσαν μέλος της ομάδας εκτελεστών του Έντικ.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μετά τη δολοφονία του Ζαμπούνη παρέμεινε ασύλληπτος για περίπου 13 μήνες, διάστημα που αντιστοιχεί σε 389 ημέρες, βρίσκοντας καταφύγιο στα Κατεχόμενα της Κύπρου.

Ειδικότερα, στα τέλη Αυγούστου συνελήφθη στον κατεχόμενο Άγιο Αμβρόσιο της επαρχίας Κερύνειας από τις τοπικές Αρχές. Στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον του λεγόμενου δικαστηρίου, όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράνομη παραμονή και παραβίαση στρατιωτικής απαγορευμένης ζώνης.

Η εκτέλεση του Βαγγέλη Ζαμπούνη στον Νέο Κόσμο

Υπενθυμίζεται ότι ο Βαγγέλης Ζαμπούνης, γνωστός και ως «Ζαμπόν», δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της 14ης Ιανουαρίου 2024, σε ένα από τα πιο αιματηρά περιστατικά που έχουν συνδεθεί με τον πόλεμο μεταξύ ομάδων της Greek Mafia.

Ο 44χρονος βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο είχε σταθμεύσει έξω από το πρατήριο καυσίμων που διατηρούσε στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Ξαφνικά, ένα όχημα προσέγγισε το σημείο και από αυτό αποβιβάστηκαν δύο ένοπλοι άνδρες, οι οποίοι κινήθηκαν προς το αυτοκίνητό του κρατώντας καλάσνικοφ. Ο ένας άνοιξε την πόρτα του οχήματος, ενώ ο δεύτερος άρχισε να πυροβολεί ασταμάτητα εναντίον του.

Η επίθεση διήρκεσε μόλις 28 δευτερόλεπτα, με τους δράστες να ρίχνουν σχεδόν 100 σφαίρες, εκτελώντας τον 44χρονο μέσα στο αυτοκίνητό του. Η δολοφονία είχε χαρακτηριστεί τότε ως ένα από τα πιο ακριβά συμβόλαια θανάτου στον κόσμο της ελληνικής νύχτας.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Συνελήφθη 43χρονος στην Αθήνα για την δολοφονία του Β. Ζαμπούνη στον Νέο Κόσμο. Στη σύλληψη 43χρονου αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, στο πλαίσιο της δράσης της οποίας διαπράχθηκε η ανθρωποκτονία του 44χρονου Βαγγέλη Ζαμπούνη στον Νέο Κόσμο, στις 14 Ιανουαρίου 2024, προχώρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, έπειτα από συνεργασία με τις Αρχές της Τουρκίας.

Ο 43χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

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