Συνελήφθη στα Κατεχόμενα ο ύποπτος για τη δολοφονία Ζαμπούνη και την υπόθεση της Greek Mafia

Ο ύποπτος διέμενε παράνομα στα κατεχόμενα για 389 ημέρες

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Συνελήφθη στα Κατεχόμενα ο ύποπτος για τη δολοφονία Ζαμπούνη και την υπόθεση της Greek Mafia
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στα κατεχόμενα από την Τουρκία, κυπριακά εδάφη, συνελήφθη ο 43χρονος Ρώσος Αλεξέι Σόκπα, ο οποίος αναζητούνταν για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη στον Νέο Κόσμο τον Ιανουάριο του 2024.

Σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο 43χρονος οδηγήθηκε ενώπιον «δικαστηρίου» στα κατεχόμενα, όπου εναντίον του απαγγέλθηκαν «κατηγορίες» για παράνομη παραμονή και παραβίαση «στρατιωτικής απαγορευμένης ζώνης».

Όπως κατέθεσε μέλος της «αστυνομίας» του ψευδοκράτους, ο ύποπτος διέμενε παράνομα στα κατεχόμενα για 389 ημέρες, ενώ ανέφερε ότι είχε περάσει κρυφά προς τις ελεύθερες περιοχές μέσω της περιοχής της Τύμβου και επέστρεψε με τον ίδιο τρόπο στα κατεχόμενα τον Ιούλιο.

Το «δικαστήριο» εξέδωσε «διάταγμα» τριήμερης κράτησής του, ενώ διερευνάται ο σκοπός της παρουσίας του και τυχόν εμπλοκή του σε άλλα αδικήματα.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελληνική Αστυνομία είχε δώσει στη δημοσιότητα την 1η Αυγούστου τα στοιχεία και τη φωτογραφία του, έπειτα από διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Πρόκειται για τον: (επ) SHOKPA (ον) ALEXEY του ARKADI και της NADEJDA, γεν. 07/08/1983 στη Ρωσία.

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛ.ΑΣ. τον περιέγραψε ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης και αναφέρει ότι η δημοσιοποίηση των στοιχείων του κρίθηκε απαραίτητη για την εκτέλεση του εντάλματος και τη διερεύνηση άλλων παρόμοιων εγκλημάτων στα οποία ενδέχεται να εμπλέκεται.

Υπενθυμίζετια ότι η εκτέλεση του Βαγγέλη Ζαμπούνη είχε γίνει στις 14 Ιανουαρίου του 2024 έξω από βενζινάδικο στη συμβολή των οδών Φραντζή και Ηλιού στον Νέο Κόσμο.

Μόλις ο Ζαμπούνης βγήκε από το κατάστημα τον πλησίασαν «επαγγελματίες» εκτελεστές με βαρύ οπλισμό. Ένας εξ αυτών τον πυροβόλησε εξ επαφής. Οι δράστες γάζωσαν το θύμα και το αυτοκίνητο του και εξαφανίστηκαν. Το βίντεο που κατέγραψε τη δολοφονική ενέργεια ήταν καθοριστικό για την έρευνα του ελληνικού FBI.

Η ΕΛ.ΑΣ. θεωρεί ότι ένας από τους εκτελεστές είναι ο 43χρονος Ρώσος Shokpa και σε βάρος του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης. Η Αστυνομία θεωρεί ότι ο Σόκπα είχε σχεδιάσει τη φυγή του από την Αθήνα πριν τη συμμετοχή του στην εκτέλεση του Βαγγέλη Ζαμπούνη.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:28ΚΟΣΜΟΣ

«Τα ισραηλινά στρατεύματα θα παραμείνουν στη Νότια Συρία» λέει ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Φωτιά τώρα στους Παρανύμφους Ηρακλείου – Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο Καναδάς θα επιβάλει δασμούς από 15% έως 50% σε αμερικανικά προϊόντα από τις 8 Σεπτεμβρίου

19:18ΕΘΝΙΚΑ

Συνεχίζεται η τουρκική παραβατικότητα στο Αιγαίο, τρεις παραβιάσεις από UAV

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Φυλάκισαν εικαστικό για... «προκλητικά» γλυπτά για τον Μάο Τσε Τουνγκ

19:11ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Απειλεί να μετονομάσει τη Λίμνη Οντάριο σε «Λίμνη Αμερικής» 

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Πώς «μαρκάρουν» οι διαρρήκτες τα άδεια σπίτια - Το σημάδι με τη σιλικόνη - Πώς να προστατευτείτε

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Αναχώρησε από τη Μόσχα το στρατιωτικό αεροσκάφος που μεταφέρει τον διευθυντή της CIA

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Μοντάνα: Πολλοί νεκροί μετά από πυροβολισμούς και φωτιά σε σπίτι – Νεκρός ο δράστης

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ο λόγος που ο αρχηγός της CIA Τζον Ράτκλιφ πήγε στη Μόσχα

18:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη στα Κατεχόμενα ο ύποπτος για τη δολοφονία Ζαμπούνη και την υπόθεση της Greek Mafia

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Νέες καραβιές μεταναστών νότια της Κρήτης – Συνολικά 113 άτομα εντοπίστηκαν σε δύο λέμβους

18:25ΕΛΛΑΔΑ

«Πιθανότατα είναι νεκρός», λέει ο γιος του 66χρονου επιχειρηματία που έπεσε από το σκάφος στη θάλασσα - Ποιος παρακολουθούσε την πορεία του καταμαράν

18:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε νέα υψηλά 17 ετών - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

18:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεοδωρικάκος: Στόχος η ενίσχυση του εισοδήματος των οικογενειών και η στήριξη των επενδύσεων

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες: Πυρά με καλάσνικοφ έξω από σιδηροδρομικό σταθμό - Κραυγή αγωνίας από τον δήμαρχο - «Πρέπει κάποιος να έρθει να μας βοηθήσει»

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Αυξάνονται οι Αμερικανοί που έρχονται στην Ελλάδα για εξωσωματική γονιμοποίηση

18:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας για Κυψέλη: «Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα – Θέλουμε να προχωρήσουν τα έργα του Μετρό με ασφάλεια»

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Δήμο Αλμωπίας - Επιχειρεί ένα ελικόπτερο

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Αποναρκοθετήθηκαν πλήρως τα Στενά του Ορμούζ - «Το Ιράν να μην τοποθετήσει νέες νάρκες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:01ΕΛΛΑΔΑ

Κουφονήσια: Νεκρή γυναίκα που βούτηξε στη θάλασσα από ημερόπλοιο

09:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη των Ιταλών μετεωρολόγων για τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα - Ο ρόλος του «Ισλανδικού χαμηλού»

11:10ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκαν κηλίδες αίματος στο ιστιοφόρο του Ισπανού επιχειρηματία που χάθηκε στα νερά της Πύλου - Τα κενά στη μαρτυρία της συζύγου

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Δημήτρης Κόκοτας σε ηλικία 57 ετών

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Τι υποστήριξε ο σύζυγός της παρουσιάστριας μετά τη σύλληψή του - «Ναι τσακωθήκαμε...»

18:25ΕΛΛΑΔΑ

«Πιθανότατα είναι νεκρός», λέει ο γιος του 66χρονου επιχειρηματία που έπεσε από το σκάφος στη θάλασσα - Ποιος παρακολουθούσε την πορεία του καταμαράν

18:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη στα Κατεχόμενα ο ύποπτος για τη δολοφονία Ζαμπούνη και την υπόθεση της Greek Mafia

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δάσος της Σαλαμίνας - Μεγάλη πυροσβεστική κινητοποίηση - Μήνυμα για εκκενώσεις από το 112

15:49ΕΛΛΑΔΑ

Ήχησε το 112 τώρα στην Κερατέα - Εντολή για εκκένωση στην Αγ. Μαρίνα και Τσονίμα - «Στα 20 μέτρα από τα σπίτια» η φωτιά λέει ο δήμαρχος - Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Απειλές σε οικογένεια τουριστών από οδηγό ταξί: Ζήτησε €600 για κούρσα από αεροδρόμιο προς Αθήνα!

09:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται και δεύτερο κύμα ακραίας ζέστης - Πότε θα ξεκινήσει

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές τώρα: Έξι πύρινα μέτωπα σε εξέλιξη - Μάχη με τις φλόγες σε Σαλαμίνα, Λαύριο, Βοιωτία, Κρήτη και Πέλλα

12:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Οι παλιές ταυτότητες ουσιαστικά δεν ισχύουν – Τι είπε για τα διαθέσιμα ραντεβού σε Αστυνομικά Τμήματα

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Ένα βήμα πριν την έξοδο ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία Μπάρακ - Η «κόντρα» με την Λάρα Λούμερ - «Βρείτε κάποιον που δεν θα υπερασπίζεται τα τουρκικά συμφέροντα αλλά τα αμερικάνικα»

13:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Δεν θα στείλουμε ξανά τον λογαριασμό στα παιδιά μας»: Ο Πιερρακάκης εξηγεί γιατί η κυβέρνηση προχωράει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους – Η «παγίδα» του 2032

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Φωτιά τώρα στον Άγιο Βλάσιο – Καίει σε χαμηλή βλάστηση, ήχησε το «112» για ετοιμότητα

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Η βόλτα 5 παιδιών κατέληξε σε τραγωδία: Πώς έγινε το δυστύχημα με θύμα 17χρονη στα Άνω Λιόσια - Στη ΜΕΘ με κατάγματα συνομήλική της

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Σαλαμίνα: 112 για εκκένωση δύο περιοχών

17:07ΚΟΣΜΟΣ

25.000 αγελάδες στην Ισπανία «απολαμβάνουν» μουσική και δροσιά

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ο λόγος που ο αρχηγός της CIA Τζον Ράτκλιφ πήγε στη Μόσχα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ