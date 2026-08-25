Συνελήφθη στα Κατεχόμενα ο ύποπτος για τη δολοφονία Ζαμπούνη και την υπόθεση της Greek Mafia

Στα κατεχόμενα από την Τουρκία, κυπριακά εδάφη, συνελήφθη ο 43χρονος Ρώσος Αλεξέι Σόκπα, ο οποίος αναζητούνταν για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη στον Νέο Κόσμο τον Ιανουάριο του 2024.

Σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο 43χρονος οδηγήθηκε ενώπιον «δικαστηρίου» στα κατεχόμενα, όπου εναντίον του απαγγέλθηκαν «κατηγορίες» για παράνομη παραμονή και παραβίαση «στρατιωτικής απαγορευμένης ζώνης».

Όπως κατέθεσε μέλος της «αστυνομίας» του ψευδοκράτους, ο ύποπτος διέμενε παράνομα στα κατεχόμενα για 389 ημέρες, ενώ ανέφερε ότι είχε περάσει κρυφά προς τις ελεύθερες περιοχές μέσω της περιοχής της Τύμβου και επέστρεψε με τον ίδιο τρόπο στα κατεχόμενα τον Ιούλιο.

Το «δικαστήριο» εξέδωσε «διάταγμα» τριήμερης κράτησής του, ενώ διερευνάται ο σκοπός της παρουσίας του και τυχόν εμπλοκή του σε άλλα αδικήματα.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελληνική Αστυνομία είχε δώσει στη δημοσιότητα την 1η Αυγούστου τα στοιχεία και τη φωτογραφία του, έπειτα από διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Πρόκειται για τον: (επ) SHOKPA (ον) ALEXEY του ARKADI και της NADEJDA, γεν. 07/08/1983 στη Ρωσία.

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛ.ΑΣ. τον περιέγραψε ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης και αναφέρει ότι η δημοσιοποίηση των στοιχείων του κρίθηκε απαραίτητη για την εκτέλεση του εντάλματος και τη διερεύνηση άλλων παρόμοιων εγκλημάτων στα οποία ενδέχεται να εμπλέκεται.

Υπενθυμίζετια ότι η εκτέλεση του Βαγγέλη Ζαμπούνη είχε γίνει στις 14 Ιανουαρίου του 2024 έξω από βενζινάδικο στη συμβολή των οδών Φραντζή και Ηλιού στον Νέο Κόσμο.

Μόλις ο Ζαμπούνης βγήκε από το κατάστημα τον πλησίασαν «επαγγελματίες» εκτελεστές με βαρύ οπλισμό. Ένας εξ αυτών τον πυροβόλησε εξ επαφής. Οι δράστες γάζωσαν το θύμα και το αυτοκίνητο του και εξαφανίστηκαν. Το βίντεο που κατέγραψε τη δολοφονική ενέργεια ήταν καθοριστικό για την έρευνα του ελληνικού FBI.

Η ΕΛ.ΑΣ. θεωρεί ότι ένας από τους εκτελεστές είναι ο 43χρονος Ρώσος Shokpa και σε βάρος του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης. Η Αστυνομία θεωρεί ότι ο Σόκπα είχε σχεδιάσει τη φυγή του από την Αθήνα πριν τη συμμετοχή του στην εκτέλεση του Βαγγέλη Ζαμπούνη.