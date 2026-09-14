Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Πατούν στους τάφους για μια φωτογραφία

Την πλέον αλγεινή εντύπωση προκάλεσαν εικόνες από το κοιμητήριο όπου πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η ταφή του δημοφιλούς τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη.

Θαυμαστές του στην... αγωνιώδη προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσουν μια εικόνα από τον τάφο του Γιώργου Μαζωνάκη, έφτασαν στο σημείο να πατούν πάνω στους διπλανούς τάφους, όπως φαίνεται και στην φωτογραφία του Newsbomb.

Προφανώς και ο συνωστισμός δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για την προσβολή των άλλων μνημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγη ώρα, σε κλίμα οδύνης συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη συνόδευσαν τον γνωστό τραγουδιστή στην τελευταία του κατοικία στο Γ’ Κοιμητήριο Νίκαιας.

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