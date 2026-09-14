Vodafone: Ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες της νέας σειράς συσκευών Apple

Η νέα γενιά συσκευών της Apple, iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max, με βελτιωμένο σύστημα κάμερας και τη μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας που έχει διατεθεί ποτέ σε iPhone, είναι διαθέσιμη για προπαραγγελία στα καταστήματα Vodafone και στο Vodafone eShop, με δυνατότητα εξόφλησης σε έως 48 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.

Παράλληλα, οι καταναλωτές μπορούν να προπαραγγείλουν και τα νέα Apple Watch Series 12 και Apple Watch Ultra 4, καθώς και τα ολοκαίνουργια AirPods 5, τα οποία προσφέρουν ακόμη πιο προηγμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας, ευεξίας, άθλησης και ψυχαγωγίας.

Οι νέες συσκευές διατίθενται στις παρακάτω τιμές:

• iPhone 18 Pro 256GB από 1.499€ ή από 31,23€/μήνα σε έως 48 άτοκες δόσεις

• iPhone 18 Pro Max 256GB από 1.659€ ή από 34,56€/μήνα σε έως 48 άτοκες δόσεις

• Apple Watch Series 12 από 459€ ή από 12,75€/μήνα σε έως 36 άτοκες δόσεις

• Apple Watch Ultra 4 από 908,99€ ή από 18,94€/μήνα σε έως 48 άτοκες δόσεις

• AirPods 5 από 149€ ή από 6,21€/μήνα σε έως 24 άτοκες δόσεις

Περισσότερες πληροφορίες: Το νέο σου smartphone σε περιμένει | Vodafone

Τεχνολογία όπως τη θες στα καταστήματα Vodafone