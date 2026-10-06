Αυστραλία: Συγκλονιστικά πλάνα - Ανεμοστρόβιλος «σάρωσε» καφετέρια

Snapshot Ένας σπάνιος ανεμοστρόβιλος σάρωσε καφετέρια και προκάλεσε ζημιές στην πόλη Ulladulla της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία.

Η Αυστραλιανή Μετεωρολογική Υπηρεσία ανέφερε ότι το φαινόμενο προκλήθηκε από σφοδρές καταιγίδες και είναι ασυνήθιστο σε τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Ο ανεμοστρόβιλος προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε κτίρια και ανέτρεψε δέντρα στην περιοχή.

Κάτοικοι της Ulladulla κατέγραψαν σε βίντεο τη στιγμή που ο ανεμοστρόβιλος περνούσε από την πόλη.

Ο ιδιοκτήτης της καφετέριας περιέγραψε την αλλαγή του καιρού ως ξαφνική και δραματική, με τον ουρανό να σκοτεινιάζει εν ριπή οφθαλμού. Snapshot powered by AI

Συγκλονιστικά πλάνα κατέγραψαν τη στιγμή που ένας ανεμοστρόβιλος «σάρωσε» στο πέρασμά του μια καφετέρια σε μια μικρή πόλη της Αυστραλίας.

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Ο σπάνιος ανεμοστρόβιλος πέρασε από την Ulladulla, στη Νέα Νότια Ουαλία, στις 3 Οκτωβρίου.

Η Αυστραλιανή Μετεωρολογική Υπηρεσία ανέφερε ότι το φαινόμενο προκλήθηκε από «σφοδρές» καταιγίδες και ότι είναι «πολύ ασυνήθιστο να συμβαίνει κάτι τέτοιο σε μια τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή».

Η Ulladulla, στις νότιες ακτές της Νέας Νότιας Ουαλίας, χτυπήθηκε από ανεμοστρόβιλο που προκάλεσε σημαντικές ζημιές στην περιοχή.

Ο Julius Machado, ιδιοκτήτης της τοπικής καφετέριας, δήλωσε στο δίκτυο ABC ότι το Σάββατο είχε κίνηση στο μαγαζί του μέχρι περίπου τη 1 το μεσημέρι, οπότε ο ουρανός σκοτείνιασε και όλα άλλαξαν «εν ριπή οφθαλμού».

Προβλήματα προκάλεσε ο σπάνιος ανεμοστρόβιλος

Από τα ακραία καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν ζημιές σε σπίτια και υποδομές, καθώς και στην ηλεκτροδότηση της περιοχής, αφού δέντρα έπεσαν σε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο ανεμοστρόβιλος χτύπησε την Ούλαντουλα λίγο μετά το μεσημέρι, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και στους περαστικούς.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τον ανεμοστρόβιλο να κινείται μέσα από κατοικημένη περιοχή, ενώ ισχυροί άνεμοι και καταρρακτώδεις βροχές έπλητταν σπίτια και κήπους.

Σε ορισμένα σημεία, έπιπλα εξωτερικού χώρου παρασύρθηκαν από τους ανέμους, ενώ δέντρα έπεσαν πάνω σε καλώδια ηλεκτροδότησης.

Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης δέχθηκαν περισσότερες από δώδεκα κλήσεις για περιστατικά που συνδέονταν με το φαινόμενο, σύμφωνα με το ABC.

Οι ανεμοστρόβιλοι είναι σχετικά σπάνιο φαινόμενο στην Αυστραλία. Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, περίπου 50 ανεμοστρόβιλοι καταγράφονται κάθε χρόνο στη χώρα.

Ο ανεμοστρόβιλος σημειώθηκε την ώρα που περιοχές της ανατολικής και νότιας Αυστραλίας βρίσκονταν αντιμέτωπες με ισχυρές καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις.

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