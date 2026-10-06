Αυστραλία: Καλεσμένοι σε γάμο κράτησαν το στέγαστρο με καρέκλες για να μην καταρρεύσει από το χαλάζι

Snapshot Ισχυρή καταιγίδα με χαλάζι στο Σίδνεϊ μετέτρεψε γαμήλια δεξίωση σε επιχείρηση διάσωσης για τη στήριξη του στεγάστρου.

Καλεσμένοι χρησιμοποίησαν καρέκλες για να συγκρατήσουν το στέγαστρο που λύγιζε από το βάρος του νερού και του χαλαζιού.

Βίντεο δείχνουν τους καλεσμένους να στέκονται κάτω από το σημείο που υποχωρούσε, ενώ το στέγαστρο είχε σχηματίσει μεγάλο «μπαλόνι» νερού και χαλαζιού.

Η κακοκαιρία προκάλεσε πάνω από 180 κλήσεις βοήθειας στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Ένας καλεσμένος περιέγραψε τη σκηνή ως συνδυασμό αγωνίας και χιούμορ. Snapshot powered by AI

Μια γαμήλια δεξίωση στην Αυστραλία μετατράπηκε σε πρωτόγνωρη «επιχείρηση διάσωσης», όταν ισχυρή καταιγίδα έφερε καταρρακτώδη βροχή και χαλάζι, με τους καλεσμένους να επιστρατεύουν ακόμη και... καρέκλες για να συγκρατήσουν το στέγαστρο του χώρου.

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στο Σίδνεϊ στις 3 Οκτωβρίου, την ώρα που στην περιοχή εκδηλώνονταν ισχυρές καταιγίδες. Καθώς το νερό και το χαλάζι άρχισαν να συσσωρεύονται στην οροφή του χώρου, ένα τμήμα του στεγάστρου άρχισε να λυγίζει επικίνδυνα από το βάρος.

Τότε, αρκετοί καλεσμένοι σηκώθηκαν από τα τραπέζια και προσπάθησαν να αποτρέψουν τα χειρότερα.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άνδρες ντυμένοι με κοστούμια φαίνονται να σηκώνουν ξύλινες καρέκλες πάνω από τα κεφάλια τους και να τις πιέζουν προς το στέγαστρο, προκειμένου να το στηρίξουν και να περιορίσουν την πίεση από το συσσωρευμένο νερό.

Οι καλεσμένοι στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλον κάτω από το σημείο που έχει υποχωρήσει, ενώ γύρω τους τα τραπέζια είναι ακόμη στρωμένα για τη δεξίωση, με πιάτα, ποτήρια και χαρτοπετσέτες.

Πάνω από τα κεφάλια τους έχει δημιουργηθεί ένας μεγάλο «μπαλόνι» με νερό και χαλάζι, με την εικόνα να θυμίζει περισσότερο αυτοσχέδια επιχείρηση αντιμετώπισης καταιγίδας παρά γαμήλια δεξίωση.

Άλλα βίντεο από τον χώρο αποτυπώνουν την ένταση της κακοκαιρίας, καθώς μεγάλα κομμάτια χαλαζιού έχουν καλύψει το γρασίδι γύρω από τον χώρο, ενώ η βροχή συνεχίζει να πέφτει με μεγάλη ένταση.

Ένας από τους καλεσμένους περιέγραψε τη σκηνή ως «ταυτόχρονα ανησυχητική και λίγο κωμική», αποτυπώνοντας το παράξενο μείγμα αγωνίας και χιούμορ που επικράτησε ανάμεσα στους παρευρισκόμενους.

Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα και στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Νέας Νότιας Ουαλίας, οι οποίες δέχθηκαν περισσότερες από 180 κλήσεις για βοήθεια καθώς οι ισχυρές καταιγίδες έπλητταν την περιοχή.

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