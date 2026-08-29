Χαλάζι – εφιάλτης στη Ζυρίχη: Πάνω από 40 τραυματίες, ζημιές άνω των 32 εκατ. ευρώ

Μία μέρα μετά τις σφοδρές καταιγίδες που έπληξαν τη βόρεια Ελβετία, στο καντόνι της Ζυρίχης καταγράφεται τεράστιος απολογισμός ζημιών. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερες από 2.000 δηλώσεις ζημιών σε κτήρια, ενώ, το κόστος έχει ήδη ανέλθει σε τουλάχιστον 30 εκατ. ελβετικά φράγκα, δηλαδή περίπου 32 εκατ. ευρώ.

Σε ορισμένες περιοχές, κατεγράφησαν χαλαζόκοκκοι διαμέτρου έως και 6 εκατοστών.

Η ένταση του φαινομένου ήταν τέτοια ώστε οι Ελβετοί μετεωρολόγοι να κάνουν λόγο για ένα ιδιαίτερα σπάνιο επεισόδιο, που μπορεί να εμφανιστεί μόλις μία φορά κάθε 30 έως 50 χρόνια.

Η καταιγίδα δεν περιορίστηκε στη Ζυρίχη. Μεγάλη ζώνη κακοκαιρίας διέσχισε τη βόρεια Ελβετία, προκαλώντας ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους, έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και χαλάζι.

Μέσα σε μερικές ώρες έπεσαν περίπου 46.000 κεραυνοί, ενώ, στο Schaffhausen οι ριπές του ανέμου έφτασαν τα 142 χιλιόμετρα / ώρα, όπως μεταδίδουν τα ελβετικά Μέσα ενημέρωσης.

Ιδιαίτερα έντονα επλήγησαν περιοχές στα βόρεια του καντονιού της Ζυρίχης. Σε αρκετές περιοχές υπάρχουν σοβαρές ζημιές σε κατοικίες και άλλες εγκαταστάσεις. Στέγες υπέστησαν καταστροφές, τζάμια έσπασαν, προσόψεις χτυπήθηκαν από τους τεράστιους χαλαζόκοκκους, ενώ δεκάδες αυτοκίνητα υπέστησαν σημαντικές ζημιές.

Οι εικόνες από τις πληγείσες περιοχές αποτυπώνουν το μέγεθος της κακοκαιρίας: Δρόμοι καλυμμένοι από χαλάζι, σπασμένα παράθυρα, κατεστραμμένες στέγες και οχήματα γεμάτα βαθουλώματα από τους κόκκους που έπεφταν με μεγάλη ταχύτητα.

Οι αναφορές ζημιών συνεχίζουν να αυξάνονται, ενώ, οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να διαχειριστούν χιλιάδες αιτήματα.

Μόνο στη Ζυρίχη, πάνω από 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το χαλάζι, μεταξύ των οποίων και παιδιά. Ορισμένοι χρειάστηκε να μεταφερθούν στα πλησιέστερα νοσοκομεία για ιατρική περίθαλψη.

Παράλληλα, σε άλλες περιοχές της Ελβετίας υπήρξαν τραυματισμοί και ζημιές από πτώσεις δέντρων και αντικείμενα που παρασύρθηκαν από τους θυελλώδεις ανέμους.

Αναστάτωση και στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης

Η κακοκαιρία επηρέασε σημαντικά και το αεροδρόμιο της Ζυρίχης. Οι ιθύνοντες ενημέρωσαν για προσωρινή διακοπή εργασιών στην πίστα για λόγους ασφαλείας. Όταν υπάρχει κίνδυνος κεραυνών, οι εργαζόμενοι στο apron δεν μπορούν να πραγματοποιούν κανονικά εργασίες όπως ανεφοδιασμό, φόρτωση και εκφόρτωση αεροσκαφών.

Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν αλυσιδωτές καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων. Συνολικά, 85 πτήσεις ακυρώθηκαν, επηρεάζοντας περίπου 11.200 επιβάτες.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε καθώς οι καθυστερήσεις των αεροσκαφών επηρέασαν και τις επόμενες αναχωρήσεις, δημιουργώντας ένα «ντόμινο» προβλημάτων στις αεροπορικές μετακινήσεις.