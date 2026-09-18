Κούρσα θανάτου στην παραλιακή: Έκαναν κόντρα με άλλο όχημα οι 5 νεαροί στη Γλυφάδα -Τρεις νεκροί

Οι νεαροί φαίνεται πως έκαναν και TikTok video εκείνη τη στιγμή οπότε δεν μπορεί να αποκλειστεί το σενάριο να έχουν καταγράψει τον θάνατό τους!

Δημήτρης Δρίζος

Κούρσα θανάτου στην παραλιακή: Έκαναν κόντρα με άλλο όχημα οι 5 νεαροί στη Γλυφάδα -Τρεις νεκροί
ΕΛΛΑΔΑ
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Σε κούρσα θανάτου εξελίχθηκε η βόλτα των πέντε νεαρών στη Γλυφάδα τα ξημερώματα της Πέμπτης, καθώς το όχημα τους συγκρούστηκε σε μαντρότοιχο ξενοδοχείου με αποτέλεσμα να βρουν τρία άτομα φρικτό θάνατο ενώ άλλα δυο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με το MEGA, το όχημα των πέντε νεαρών φέρεται να έκανε κόντρα με ένα άλλο όχημα και ο οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου να έχασε τον έλεγχο. Ήταν δε τέτοια η σφοδρότητα της σύγκρουσης, που η μηχανή του οχήματος... εκτινάχθηκε από τη θέση της.

Μάλιστα, οι νεαροί φαίνεται πως έκαναν και TikTok video εκείνη τη στιγμή οπότε δεν μπορεί να αποκλειστεί το σενάριο να έχουν καταγράψει τον θάνατό τους!

«Ήταν εκκωφαντικό το "μπαμ"»

Κάτοικος της περιοχής περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν τη σφοδρή σύγκρουση. «Γύρω στις 02:00 περίπου ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο. Βγήκα στο μπαλκόνι και υπήρχε μόνο καπνός, σκόνη. Σε ένα σημείο φλεγόταν η μηχανή του αυτοκινήτου. Είχε γίνει αποκόλληση από το όχημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως περιέγραψε, λίγο αργότερα είδε το αυτοκίνητο και δύο ανθρώπους πεσμένους στο οδόστρωμα. «Δυστυχώς, κατάλαβα ότι οι δύο δεν πρέπει να είναι εν ζωή. Μετά ήρθαν ασθενοφόρα, η Πυροσβεστική που απεγκλώβισε τους υπόλοιπους. Γινόταν ένας πανικός. Πολύ δυσάρεστη κατάσταση για να βλέπεις». Ο ίδιος εκτίμησε ότι η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που «μάλλον έτρεχε», καθώς, όπως είπε, «ο μαντρότοιχος γκρεμίστηκε».

Πώς σημειώθηκε το δυστύχημα στη Γλυφάδα

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα νεαρής ηλικίας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ΙΧ κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα όταν, στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Καλυψούς, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο.

Το όχημα εξετράπη της πορείας του και φέρεται να προσέκρουσε σε μάντρα ξενοδοχείου, πριν ντεραπάρει και βρεθεί στη μέση του οδοστρώματος.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή ώστε ορισμένοι από τους επιβαίνοντες εκτινάχθηκαν στο οδόστρωμα. Για τον λόγο αυτό, οι αστυνομικοί της Τροχαίας προχώρησαν σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας, προκειμένου να επιχειρήσουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ και να απομακρυνθούν οι τραυματίες.

Αρχικά, οι πληροφορίες έκαναν λόγο για πέντε βαριά τραυματίες. Μετά τη διακομιδή τους στο Ασκληπιείο Βούλας, όμως, διαπιστώθηκε ότι τρεις από τους επιβαίνοντες είχαν χάσει τη ζωή τους. Πρόκειται για έναν 26χρονο, έναν 23χρονο και ένα ακόμη άτομο, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί.

Οι δύο επιζώντες είναι ηλικίας 18 ετών. Ο ένας εξ αυτών έχει διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή του, ενώ αμφότεροι έχουν διακομισθεί στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Οι έρευνες της Τροχαίας Αττικής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, καθώς και μαρτυρίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην πλήρη ανασύσταση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάστηκαν κατά τις πρώτες ώρες της έρευνας ήταν και το ενδεχόμενο εμπλοκής άλλου οχήματος. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να επιβεβαιώνει την παρουσία δεύτερου οχήματος στο δυστύχημα.

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