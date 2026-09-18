Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης

Ελεύθερος Τύπος: Μέτρα στήριξης για τη θέρμανση

Η Καθημερινή: Αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι

Τα Νέα: ΚΑΥΣΙΜΑ πέντε παρεμβάσεις

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου

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