Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης
Ελεύθερος Τύπος: Μέτρα στήριξης για τη θέρμανση
Η Καθημερινή: Αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι
Τα Νέα: ΚΑΥΣΙΜΑ πέντε παρεμβάσεις
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου
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