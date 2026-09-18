Παναθηναϊκός: Πέθανε ο Δημήτρης Γούναρης – Υπήρξε για πολλά χρόνια πρόεδρος της ΠΑ.ΛΕ.ΦΙ.Π.

Θλίψη στην οικογένεια του Παναθηναϊκού για τον θάνατο του Δημήτρη Γούναρη, επί σειρά ετών προέδρου της ΠΑ.ΛΕ.ΦΙ.Π. και ιστορικής μορφής του συλλόγου.

Γιάννης Φιλιππάκος

Παναθηναϊκός: Πέθανε ο Δημήτρης Γούναρης – Υπήρξε για πολλά χρόνια πρόεδρος της ΠΑ.ΛΕ.ΦΙ.Π.
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Πέθανε ο Δημήτρης Γούναρης, επί σειρά ετών πρόεδρος της Πανελλαδικής Λέσχης Φίλων Παναθηναϊκού (ΠΑ.ΛΕ.ΦΙ.Π.).
  • Ο Γούναρης είχε πολυετή και σημαντική παρουσία στα κοινά του Παναθηναϊκού για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.
  • Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλειά του και συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
  • Ο Δημήτρης Γούναρης θεωρείται ιστορική και διαχρονική μορφή του Παναθηναϊκού.
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Θλίψη στην οικογένεια του Παναθηναϊκού προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Γούναρη, μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες και διαχρονικές μορφές της ΠΑ.ΛΕ.ΦΙ.Π.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Δημήτρη Γούναρη, ο οποίος διετέλεσε για πολλά χρόνια πρόεδρος της Πανελλαδικής Λέσχης Φίλων Παναθηναϊκού.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Δημήτρη Γούναρη, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Πανελλαδικής Λέσχης Φίλων Παναθηναϊκού (ΠΑ.ΛΕ.ΦΙ.Π.) από το 1981.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του», αναφέρει στην ανακοίνωσή της.

Ο Δημήτρης Γούναρης είχε πολυετή παρουσία στα κοινά του Παναθηναϊκού και είχε συνδέσει το όνομά του με την ΠΑ.ΛΕ.ΦΙ.Π. για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, εκφράζοντας τη θλίψη της για τον θάνατό του και αποχαιρετώντας έναν άνθρωπο που είχε συνδέσει για δεκαετίες την παρουσία του με τον σύλλογο.

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