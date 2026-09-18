Παναθηναϊκός: Πέθανε ο Δημήτρης Γούναρης – Υπήρξε για πολλά χρόνια πρόεδρος της ΠΑ.ΛΕ.ΦΙ.Π.

Snapshot Πέθανε ο Δημήτρης Γούναρης, επί σειρά ετών πρόεδρος της Πανελλαδικής Λέσχης Φίλων Παναθηναϊκού (ΠΑ.ΛΕ.ΦΙ.Π.).

Ο Γούναρης είχε πολυετή και σημαντική παρουσία στα κοινά του Παναθηναϊκού για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλειά του και συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Ο Δημήτρης Γούναρης θεωρείται ιστορική και διαχρονική μορφή του Παναθηναϊκού. Snapshot powered by AI

Θλίψη στην οικογένεια του Παναθηναϊκού προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Γούναρη, μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες και διαχρονικές μορφές της ΠΑ.ΛΕ.ΦΙ.Π.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Δημήτρη Γούναρη, ο οποίος διετέλεσε για πολλά χρόνια πρόεδρος της Πανελλαδικής Λέσχης Φίλων Παναθηναϊκού.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Δημήτρη Γούναρη, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Πανελλαδικής Λέσχης Φίλων Παναθηναϊκού (ΠΑ.ΛΕ.ΦΙ.Π.) από το 1981.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του», αναφέρει στην ανακοίνωσή της.

Ο Δημήτρης Γούναρης είχε πολυετή παρουσία στα κοινά του Παναθηναϊκού και είχε συνδέσει το όνομά του με την ΠΑ.ΛΕ.ΦΙ.Π. για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, εκφράζοντας τη θλίψη της για τον θάνατό του και αποχαιρετώντας έναν άνθρωπο που είχε συνδέσει για δεκαετίες την παρουσία του με τον σύλλογο.