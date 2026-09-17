Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Βαθιές και ιστορικές ρίζες έχει η Ομογένειά μας στη Νέα Ορλεάνη

Επαναλειτουργεί το επίτιμο προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Ορλεάνη

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Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Βαθιές και ιστορικές ρίζες έχει η Ομογένειά μας στη Νέα Ορλεάνη
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  • Επαναλειτουργεί το επίτιμο προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Ορλεάνη μετά το κλείσιμο λόγω του τυφώνα Κατρίνα.
  • Η Ομογένεια στη Νέα Ορλεάνη έχει βαθιές και ιστορικές ρίζες που ξεκινούν από τα μέσα του 18ου αιώνα.
  • Ο πρώτος ελληνικός ναός στη Βόρεια και Νότια Αμερική, ο καθεδρικός ιερός ναός της Αγίας Τριάδος, ανεγέρθηκε το 1866 στη Νέα Ορλεάνη.
  • Τζον Τζορτζ ανέλαβε καθήκοντα επίτιμου προξένου και έχει ενεργό ρόλο στην τοπική ομογένεια και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
  • Στην τελετή επαναλειτουργίας παρευρέθηκαν σημαντικές πολιτικές και διπλωματικές προσωπικότητες από Ελλάδα και ΗΠΑ.
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Τις ευχές και την ευλογία του για την επαναλειτουργία του επίτιμου προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Ορλεάνη απέστειλε με μήνυμά του ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Με την επαναλειτουργία του προξενείου η χώρα μας αποκτά και πάλι επίσημη εκπροσώπηση στην πόλη μετά το αναγκαστικό κλείσιμο της προηγούμενης προξενικής αρχής εξαιτίας των καταστροφών που είχε προκαλέσει ο τυφώνας Κατρίνα.

Ο Αρχιεπίσκοπος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις βαθιές και ιστορικές ρίζες της Ομογένειας στη Νέα Ορλεάνη, καθώς και στον ιστορικό ρόλο που η πόλη διαδραμάτισε στα πρώτα βήματα της Ορθοδοξίας ως οργανωμένης παρουσίας στην Αμερική. Η ιστορία στην οποία αναφέρθηκε ο Αρχιεπίσκοπος αρχίζει πολύ πριν από τα μεγάλα κύματα ελληνικής μετανάστευσης στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα, καθώς από τα μέσα κιόλας του 18ου αιώνα πολλοί Έλληνες βρέθηκαν στη Νέα Ορλεάνη, μεταξύ αυτών και ο Έλληνας ναυτικός Μιγκέλ Ντράγκον που είχε φτάσει το 1766. Στις αρχές της δεκαετίας του 1860, Έλληνες έμποροι, μεταξύ των οποίων ο Νικόλαος Μπενάκης και ο Ιωάννης Μπότασης, άρχισαν τις προσπάθειες για την ίδρυση ναού. Το 1864 ο Μπενάκης παραχώρησε το σπίτι του στην Μπάιου Ρόουντ για την τέλεση ακολουθιών, γεγονός που σηματοδότησε την απαρχή της οργανωμένης ενοριακής ζωής της Αγίας Τριάδος. Δύο χρόνια αργότερα, το 1866, η κοινότητα ανήγειρε τον πρώτο της ναό στην οδό Νορθ Ντορζενουά 1222 στη συνοικία Τρεμέ, τον καθεδρικό ιερό ναό της Αγίας Τριάδος Νέας Ορλεάνης που έχει αναγνωριστεί από την Αρχιεπισκοπή Αμερικής ως ο πρώτος ιερός ναός που ανήγειραν Έλληνες στη Βόρεια και στη Νότια Αμερική. Την ιστορική αυτή πρωτιά είχε υπογραμμίσει μάλιστα ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος κατά την ποιμαντική επίσκεψή του στην πόλη πέρσι, χαρακτηρίζοντας την Αγία Τριάδα ως Μητέρα Εκκλησία της Ορθοδοξίας στην αμερικανική ήπειρο.

Καθήκοντα επίτιμου προξένου ανέλαβε ο Τζον Τζορτζ, διευθύνων σύμβουλος του ομώνυμου ομίλου, με δραστηριότητες στους τομείς των διανομών, των ακινήτων και των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και συνιδιοκτήτης με τη σύζυγό του Ντέιθελ δύο εφημερίδων. Ο Τζον Τζορτζ είναι 'Αρχων Καστρίνσιος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μέλος του Ταμείου «Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος Ηγεσία των 100» και έχει υπηρετήσει στον καθεδρικό ιερό ναό της Αγίας Τριάδος από διάφορες θέσεις ευθύνης, μεταξύ άλλων και ως πρόεδρος του ενοριακού συμβουλίου.

Μηνύματα για την επαναλειτουργία του προξενείου απέστειλαν ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, ο επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Στιβ Σκαλίς, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Στην τελετή παρέστησαν η υφυπουργός Εξωτερικών και πρέσβης Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αντώνης Αλεξανδρίδης, η δήμαρχος της Νέας Ορλεάνης, Έλενα Μορένο, καθώς και εκπρόσωποι της Ομογένειας. Παρέστη επίσης ο πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Γουίλσον, ιερατικός προϊστάμενος του Ι.Ν. της Αγίας Τριάδος.

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