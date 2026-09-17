Νιγηρία: Σε κάθειρξη 40 ετών καταδικάστηκε 38χρονη που συνελήφθη στο αεροδρόμιο με 5,75 κιλά ηρωίνης

Snapshot Μια 38χρονη Νοτιοαφρικανή καταδικάστηκε σε κάθειρξη 40 ετών στη Νιγηρία επειδή προσπάθησε να εισάγει στην χώρα 5,75 κιλών ηρωίνης.

Η γυναίκα συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Αμπούτζα στις 6 Ιουνίου, έχοντας ταξιδέψει από την Καμπότζη μέσω Κατάρ.

Χρησιμοποίησε τον τρίχρονο γιο της για να παρακάμψει τους ελέγχους ασφαλείας.

Η 38χρονη είναι μέλος κυκλώματος ναρκωτικών που διηύθυνε ο σύζυγός της, ο οποίος συνελήφθη στη Νότια Αφρική με 3,2 κιλά ναρκωτικών. Snapshot powered by AI

Σε κάθειρξη 40 ετών καταδικάστηκε μια 38χρονη Νοτιοαφρικανή στην Νιγηρία, με την κατηγορία της εισαγωγής περισσότερων από πέντε κιλών ηρωίνης, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών της χώρας (NDLEA).

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, πρόκειται για την Γουίλ Τζέσικα Αν, η οποία συνελήφθη στις 6 Ιουνίου στο διεθνές αεροδρόμιο της Αμπούτζα, της πρωτεύουσας της Νιγηρίας, έχοντας στην κατοχή της 5,75 κιλά ηρωίνης.

Είχε ταξιδέψει από την Καμπότζη, με ενδιάμεσο σταθμό το Κατάρ. Χρησιμοποιούσε τον τρίχρονο γιο της ως πρόφαση για να παρακάμψει ελέγχους ασφαλείας, σύμφωνα με την ενημέρωση από την NDLEA.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των νιγηριανών αρχών, η 38χρονη είναι μέλος κυκλώματος μαζί με τον σύζυγό της Γιαν Κούνραντ Ντε Γιάγκερ, ο οποίος διηύθυνε ένα δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών από την Καμπότζη προς τη Νότια Αφρική.

Ο σύζυγός της συνελήφθη επίσης στα τέλη Ιουλίου στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, έχοντας στην κατοχή του 3,2 κιλά ναρκωτικών που προορίζονταν για το Χονγκ Κονγκ.

Η Γουίλ Τζέσικα Αν ομολόγησε την ενοχή της για δύο κατηγορίες: της εισαγωγής ηρωίνης και της συνωμοσίας με σκοπό την εισαγωγή ναρκωτικών. Καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 και 25 ετών, αλλά θα εκτίσει τις δυο ποινές ταυτόχρονα, κάτι που σημαίνει πως θα περάσει 25 χρόνια στη φυλακή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ