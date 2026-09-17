ΗΠΑ: Συντριβή αεροσκάφους F-16 στο βόρειο Μίσιγκαν - Βίντεο

Snapshot Μαχητικό αεροσκάφος F-16 του αμερικανικού στρατού συνετρίβη στην κομητεία Grand Traverse, Μίσιγκαν, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί οι αιτίες του ατυχήματος.

Ο πιλότος εγκατέλειψε το αεροσκάφος με αλεξίπτωτο και βρέθηκε σε εγρήγορση χωρίς αναφορές για τραυματισμούς πολιτών ή ζημιές σε κατοικίες.

Οι αρχές προειδοποίησαν για την παρουσία πυρομαχικών στο σημείο της συντριβής, με κίνδυνο έκρηξης, και απέκλεισαν την πρόσβαση στην περιοχή.

Το αεροσκάφος έπεσε σε χωράφι κοντά σε κατοικίες στο Blair Township, με πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται μετά τη συντριβή.

Οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα για λόγους ασφαλείας. Snapshot powered by AI

Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 που ανήκει στον αμερικανικό στρατό φέρεται να συνετρίβη στο Μίσιγκαν. Δεν έχει γίνει καμία επίσημη δήλωση σχετικά με την αιτία του ατυχήματος ή την αποστολή στην οποία εκτελούσε το αεροσκάφος.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην κομητεία Grand Traverse κινητοποιήθηκαν έπειτα από συντριβή αεροσκάφους, ενώ αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψαν σε βίντεο το σημείο της πτώσης και πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται στην περιοχή.

Το κέντρο επιχειρήσεων Grand Traverse Central Dispatch επιβεβαίωσε το περιστατικό στo Detroit News, χωρίς ωστόσο να δώσει ακριβείς πληροφορίες για το σημείο της συντριβής. Μάρτυρες ανέφεραν ότι το αεροσκάφος έπεσε κοντά στο Blair Township.

Σε βίντεο από το σημείο φαίνεται ότι το αεροσκάφος έφερε, κατά τα φαινόμενα, στρατιωτικά διακριτικά.

Η επικεφαλής του Blair Township, Nicole Blonshine, δήλωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις πως επρόκειτο για F-16, χωρίς όμως αυτό να έχει επιβεβαιωθεί ακόμη από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με την ίδια, ο πιλότος κατάφερε να εγκαταλείψει το αεροσκάφος με αλεξίπτωτο πριν από τη συντριβή και εντοπίστηκε «έχοντας τις αισθήσεις του και σε εγρήγορση».

Η Blonshine πρόσθεσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί πολιτών ούτε ζημιές σε κοντινές κατοικίες.

Δεν υπήρχε άμεσα επίσημη ενημέρωση για τυχόν τραυματισμούς, για τον ακριβή τύπο του αεροσκάφους ή για τα αίτια της πτώσης.

Η Wendy Sobeck, κάτοικος του Blair Township, ανέφερε ότι εργαζόταν από το σπίτι το απόγευμα της Πέμπτης όταν άκουσε έναν ισχυρό θόρυβο, τον οποίο ακολούθησε έκρηξη. Όπως είπε, βγήκε αμέσως έξω, θεωρώντας αρχικά ότι κάτι είχε πέσει στην αυλή της.

Τότε είδε τεράστιες στήλες πυκνού μαύρου καπνού να υψώνονται λίγο πιο κάτω στον δρόμο. Ο σύζυγός της, Fred, μπήκε στο φορτηγό του και κατευθύνθηκε προς το σημείο προτού φτάσουν οι πρώτες δυνάμεις έκτακτης ανάγκης.

«Ένας γείτονας μάς είπε ότι είδε το περιστατικό να συμβαίνει. Είδε δύο πιλότους, όπως υπέθεσε, να πέφτουν με αλεξίπτωτα και στη συνέχεια το αεροσκάφος να συντρίβεται σε ένα χωράφι», δήλωσε η Sobeck.

«Ευτυχώς, έπεσε στο χωράφι δίπλα στο σπίτι που βρίσκεται εκεί και δεν χτύπησε κάποιο κτίσμα. Δεν γνωρίζουμε την κατάσταση των πιλότων, αλλά υποθέτουμε ότι είναι καλά. Ήταν τρομακτικό και, ομολογουμένως, υπερβολικά κοντά στο σπίτι μας».

Ο Fred Sobeck κατέγραψε βίντεο από το σημείο, στο οποίο φαίνονται πυκνοί καπνοί να υψώνονται, ενώ ένας αστυνομικός απομακρύνει τους παρευρισκόμενους, προειδοποιώντας ότι το αεροσκάφος μετέφερε πυρομαχικά που ενδέχεται να εκραγούν.

Στο βίντεο ακούγεται ο αστυνομικός να λέει:

«Παιδιά, πρέπει να φύγετε από εδώ. Είναι γεμάτο πυρομαχικά. Θα εκραγεί από στιγμή σε στιγμή».

Η Wendy Sobeck ανέφερε επίσης ότι διακρίνονταν συντρίμμια στο χωράφι πίσω από τη φωτιά.

Περίπου στις 3 το απόγευμα τοπική ώρα, το ζευγάρι, που μένει στο Blair Township, νοτιοδυτικά του Traverse City και κοντά στο Chum’s Corners, έλαβε εντολή να παραμείνει εντός της κατοικίας του και να κλείσει όλα τα παράθυρα και τις πόρτες.

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