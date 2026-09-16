ΗΠΑ: Σε βίντεο η στιγμή της συντριβής του ελικοπτέρου – Τουλάχιστον 3 νεκροί

Snapshot Ένα ελικόπτερο του τηλεοπτικού δικτύου NBC συνετρίβη στο Λος Άντζελες ενώ πετούσε πάνω από την πόλη.

Στο ελικόπτερο επέβαινε τηλεοπτικό συνεργείο που κατέγραφε πλάνα πριν τη συντριβή.

Το ελικόπτερο έπεσε ανάμεσα σε δύο εμπορικά κτίρια κοντά στη Mason Avenue και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λος Άντζελες.

Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Snapshot powered by AI

Σε βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή που το ελικόπτερο του τηλεοπτικού δικτύου NBC συντρίβεται στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ.

Στο ελικόπτερο επέβαινε τηλεοπτικό συνεργείο που κατέγραφε πλάνα. Σε κάποια στιγμή φαίνεται το πλάνο του βίντεο να τρέμει. «Δεν μπορείς να το ανεβάσεις;» ακούγεται να ρωτάει μία φωνή από το ελικόπτερο. Δευτερόλεπτα σταματάει η καταγραφή αφού το ελικόπτερο κατέπεσε.

Το ελικόπτερο έπεσε ανάμεσα σε δύο εμπορικά κτίρια, κοντά στη Mason Avenue, και τυλίχθηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο ακόμη μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τα αίτια του δυστυχήματος.