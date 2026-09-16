Οκτώβριος στο Θέατρο Τέχνης: Ποιες παραστάσεις ανοίγουν τη σεζόν 2026-2027

Η σπουδαία πολιτική αλληγορία «Το Θαύμα» του Giuseppe Massa, με τη σημαντική διεθνή πορεία, είναι η πρώτη παράσταση του Θεάτρου Τέχνης για τη νέα θεατρική χρονιά.

Επτά χρόνια μετά την πρώτη παρουσίαση του έργου από τον ίδιο τον συγγραφέα στη σκηνή της Φρυνίχου, το έργο επιστρέφει ακριβώς εκεί που συστήθηκε για πρώτη φορά στο Αθηναϊκό κοινό στο πλαίσιο του Italian Focus που είχε διοργανώσει τότε το Θέατρο Τέχνης. Τώρα, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Νικολέτας Φιλόσογλου και με το εξαιρετικό πρωταγωνιστικό δίδυμο των Θανάση Δήμου και Παναγιώτη Παναγόπουλου, η ελληνική εκδοχή του πρωτότυπου αυτού έργου, κάνει πρεμιέρα στις 2 Οκτωβρίου στη σκηνή της Φρυνίχου.

Την αμέσως επόμενη ημέρα, στις 3 Οκτωβρίου, έρχονται στη Φρυνίχου και οι «Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου» που πρωτοπαρουσιάστηκαν με πολύ μεγάλη επιτυχία τον περασμένο Μάιο στο Υπόγειο, αποτελώντας την πρώτη παράσταση για τη ζωή και το έργο της Έλλης Αλεξίου, βασισμένη στο βιβλίο της Εύας Νικολαΐδου, σε σκηνοθεσία Άγγελου Μπούρα και με την καθηλωτική ερμηνεία της Αλεξάνδρας Σακελλαροπούλου.

Και οι δυο παραστάσεις παρουσιάζονται για περιορισμένο αριθμό από τις 2 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου, δίνοντας τη σκυτάλη στο «Ρόσμερσχολμ» του Χένρικ Ίψεν σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά, που έχει ήδη ανακοινωθεί και προετοιμάζεται για πρεμιέρα στις 12 Νοεμβρίου με έναν σπουδαίο θίασο: Γιώργος Γλάστρας, Σίμος Κακάλας, Ηρώ Μπέζου, Άντζελα Μπρούσκου, Αργύρης Ξάφης, Γιάννης Χαρίσης.

Η επίσημη ανακοίνωση του συνολικού προγράμματος της σεζόν 2026-27 στο Θέατρο Τέχνης έρχεται στις 12 Οκτωβρίου, λίγο πριν τις μεγάλες πρεμιέρες που έχουν επίσης ανακοινωθεί για τον Οκτώβριο στο ιστορικό Υπόγειο:

Τον χειμαρρώδη, αυτοβιογραφικό μονόλογο του Σταμάτη Φασουλή για τα 50 του χρόνια στο σανίδι, «Το θέατρο ή τη ζωή σου» (πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου) και το διεθνές εκδοτικό φαινόμενο «Διαβάζοντας τη Λολίτα στην Τεχεράνη» της Αζάρ Ναφίσι (πρεμιέρα 19 Οκτωβρίου) που μεταφέρεται για πρώτη φορά στην παγκόσμια σκηνή, σε θεατρική διασκευή της Ηρώς Μπέζου, σκηνοθεσία Μαρίας Ξανθοπουλίδου και έναν εξαιρετικό οκταμελή γυναικείο θίασο: Μαρία Καλλιμάνη, Δήμητρα Βήττα, Λήδα Κουτσοδασκάλου Διονυσία Μπαλαμώτη, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Ζωή Μυλωνά, Θάλεια Σταματέλου, Μαρία Πετεβή.

Προμηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήρια σας για όλες τις παραστάσεις του Θεάτρου Τέχνης και επωφεληθείτε των εκπτωτικών προσφορών!

Αναλυτικά οι πρεμιέρες του Οκτωβρίου σε Φρυνίχου και Υπόγειο:

ΦΡΥΝΙΧΟΥ

Giuseppe Massa

Το θαύμα

Πρεμιέρα

2 Οκτωβρίου

Σκηνοθεσία– Δραματουργική επεξεργασία Νικολέτα Φιλόσογλου

Ερμηνεύουν Θανάσης Δήμου και Παναγιώτης Παναγόπουλος

«Το μόνο ανθρώπινο θαύμα που αναγνωρίζω είναι η ανθρώπινη καλοσύνη» Ludwig van Beethoven

Με όχημα το μαύρο χιούμορ και τη σάτιρα ο Ιταλός συγγραφέας Giuseppe Massa παρουσιάζει μια βαθιά ανθρώπινη, πολιτική, αλληγορία για τη μνήμη, την απώλεια και την απουσία της καλοσύνης. «Το Θαύμα» του, γραμμένο σε μια εποχή διαρκών μετακινήσεων όπου η κάθε κοινωνία αντιμετωπίζει τον μετανάστη υποτιμητικά, ο συγγραφέας μάς καλεί να αναζητήσουμε εκ νέου το μοναδικό θαύμα που εξακολουθεί να έχει σημασία -την ανθρώπινη καλοσύνη.

Πρόσφυγας, εκτοπισμένος, με τη θέληση του ή από εξαναγκασμό, ο νεκρός , που ξέβρασε η θάλασσα, βρίσκεται στο επίκεντρο του έργου και των δύο «ηρώων» του. Δύο νεκροθάφτες, καλούνται να συμφωνήσουν στον «καταλληλότερο» τρόπο να απαλλαγούν από το νεκρό σώμα του ναυαγού. Μέσα από τις σκέψεις, τις πράξεις και τις επιλογές τους, αλλά και από την μεταξύ τους υποκριτική σχέση, αναδύονται έννοιες όπως η ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη, η ανθρωπιά, απέναντι στην αποξένωση και τη σκληρότητα.

Η σκηνοθέτης Νικολέτα Φιλόσογλου που υπογράφει και τη δραματουργική επεξεργασία, μέσα από αλλεπάλληλα κωμικοτραγικά γεγονότα αναδεικνύει όλες τις αποχρώσεις του έργου μένοντας πιστή στο σουρεαλιστικό, γκροτέσκο ύφος του. Πλαισιωμένη από μια ομάδα ταλαντούχων καλλιτεχνών και έχοντας το εξαιρετικό δίδυμο των Θανάση Δήμου και Παναγιώτη Παναγόπουλου επί σκηνής, μέσα σε ένα καταιγισμό από διαρκείς παράλογες αντιθέσεις, παραδίδει μια γλυκόπικρη παράσταση.

Φέτος το καλοκαίρι, στην πρώτη ελληνική του παρουσίαση δέκα χρόνια μετά τη συγγραφή του, το έργο παραμένει τρομακτικά επίκαιρο. Οι μετακινήσεις πληθυσμών συνεχίζονται με τον ίδιο ρυθμό, οι κυβερνήσεις και η κοινωνία διακρίνουν άραγε τους «μετανάστες» σε πρόσφυγες, εκτοπισμένους, οικονομικούς μετανάστες ή μετανάστες πολέμου; Οι πόλεμοι όπως και η κλιματική κρίση αναδιαμορφώνουν τον παγκόσμιο χάρτη, ενώ το αίτημα της συνύπαρξης, της αλληλεγγύης και της αποδοχής παραμένει ανοιχτό και επιτακτικό- ακόμη και σε αυτήν, την ενωμένη Ευρώπη. Το «Θαύμα» (Miracolo) αποτελεί μια ανατριχιαστική επισήμανση ότι οι ανθρώπινες ιστορίες της προσφυγιάς, της μετανάστευσης, της αίτησης ασύλου, της αναζήτησης πατρίδας και του δικαιώματος στην αξιοπρέπεια εξακολουθούν να διαμορφώνουν το παρόν μας.

Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από δύο αδέλφια νεκροθάφτες, οι οποίοι καλούνται να τελέσουν την ταφή ενός νεκρού μετανάστη. Όμως, στο νεκροταφείο έχουν απομείνει μόλις δύο κενές θέσεις, τις οποίες επιθυμούν να κρατήσουν για τους ίδιους. Βρίσκονται σε ένα αδιέξοδο που τους οδηγεί σε μια σειρά από παράλογες λύσεις και παράδοξες καταστάσεις. Πώς, λοιπόν, θα απαλλαγούν από το πτώμα; Θα χρειαστεί ένα θαύμα.

Το έργο προέκυψε από το «Write 2016», της γόνιμης δημιουργικής φιλοξενίας Ιταλών και Ευρωπαίων θεατρικών συγγραφέων στη μονή του Mandanici, στην επαρχία της Μεσσήνης στη Σικελία. Το πρώτο ανέβασμα του έγινε δύο χρόνια μετά, στις 10 Νοεμβρίου του 2018, από την ομάδα «Sutta scupa» στη σκηνή του Zo για το AltreScene, το φεστιβάλ σύγχρονων παραστατικών τεχνών. Στην Ελλάδα το «Miracolo» παρουσιάστηκε ένα χρόνο μετά (2019), η πρωτότυπη ιταλική παράσταση σε σκηνοθεσία του ίδιου του Giuseppe Massa, στο πλαίσιο του Italian Focus 2019. Το Italian Focus πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν και τεσσάρων ιταλικών θεατρικών φορέων, στο πλαίσιο του τριετούς ελληνοϊταλικού προγράμματος 2019–2021 και της πλατφόρμας Tempo Forte, διοργάνωση αφιερωμένη στη σύγχρονη δραματουργία της Νότιας Ιταλίας με την υποστήριξη της Ιταλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα. Η παράσταση παρουσιάστηκε αρχικά στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Αμαλία, στις 28 Σεπτεμβρίου 2019, και στη συνέχεια στην Αθήνα, στο Θέατρο Τέχνης – Φρυνίχου, από 5 έως 7 Οκτωβρίου.

Ο Giuseppe Massa γεννήθηκε το 1978 στο Παλέρμο. Ξεκίνησε ως ηθοποιός το 1997. Το 2006 ίδρυσε με τον Fabrizio Feracanne και τον Giuseppe Provinciano τη θεατρική ομάδα Suta Scuppa, που πήρε το όνομά της από το πρώτο έργο που έγραψε και σκηνοθέτησε ο Μassa (σκηνές από το έργο περιλαμβάνονται στην ταινία του Wim Wenders «The Palermo Shooting»).

Η παράσταση παρουσιάστηκε το καλοκαίρι σε υπαίθριους χώρους προσδοκώντας να μεταφέρει την ιστορία της εκεί όπου το ελληνικό τοπίο συναντά τη συλλογική μνήμη της Μεσογείου. Με βασικά σκηνικά στοιχεία ένα ποδήλατο και ένα φέρετρο, η ιστορία συνομιλεί με τις ακτές και τις περιοχές που βίωσαν τις μεγάλες μεταναστευτικές διαδρομές της τελευταίας δεκαετίας.

Μια συμπαραγωγή της Ν.Β. ΑΜΚΕ και του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας.

H Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας επιχορηγείται με προγραμματική σύμβαση από το Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τον Δήμο Βέροιας.

Μετάφραση: Βιολέτα Ζεύκη

Σκηνοθεσία – Σκηνική σύλληψη:Νικολέτα Φιλόσογλου

Δραματουργική επεξεργασία:Νικολέτα Φιλόσογλου

Ενδυματολογία:Φίλιππος Τσιτσόπουλος

Σχεδιασμός και εικαστική επιμέλεια ποδηλάτου:Chris Capten, Κυριακή Φιλόσογλου

Σχεδιασμός φωτισμών:Στέλλα Κάλτσου

Μουσική επιμέλεια:Νικολέτα Φιλόσογλου

Μουσική σύνθεση :Άρης Κοντοάγγελος

Ηχητικός σχεδιασμός : Λαέρτης Μαλκότσης

Επιμέλεια κίνησης:Ελένη Καστανιώτη

Βοηθοί σκηνοθέτη:Ελένη Καστανιώτη, Νικόλας Λαμπάκης

Βίντεο teaser:Στέλιος Σγουράκης, Φίλιππος Τσιτσόπουλος

Βίντεο μοντάζ :Γιάννης Γαλιάτσος

Φωτογραφίες promo:Φίλιππος Τσιτσόπουλος

Οπτική ταυτότητα:Τάσος Θωμόγλου

Επικοινωνία:Μαρίκα Αρβανιτοπούλου |Art Ensemble

Παίζουν: Antonio: Θανάσης Δήμου Bernardo: Παναγιώτης Παναγόπουλος

Ακούγεται η φωνή του Λαέρτη Μαλκότση.

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Από Παρασκευή 2/10/26 έως Κυριακή 1/11/26

Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 21.00

Τιμές εισιτηρίων:

Από 15/9 έως 25/9 ειδική προσφορά: όλα τα εισιτήρια στην τιμή των 10 Ευρώ.

Από 26/9/26

Κανονικό: 15 Ευρώ

Μειωμένα: 12 Ευρώ

Ατέλεια: 5 Ευρώ

Κάθε Κυριακή, ειδική προσφορά του Θεάτρου Τέχνης: ενιαίο εισιτήριο 20 Ευρώ και για τις δυο παραστάσεις (“Το Θαύμα” και “ Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου”). Να σημειωθεί ότι κάθε παράσταση έχει διάρκεια 60 λεπτών.

Link προπώλησης:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/to-thauma/

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΦΙΛΟΣΟΓΛΟΥ

Απόφοιτη του Τμήματος Ευρωπαϊκού Πολιτισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Παράθλαση της Μόνας Κιτσοπούλου στη Θεσσαλονίκη.

Από το 2009 και για δεκαέξι συνεχή χρόνια υπήρξε μόνιμη συνεργάτης του Βασίλη Παπαβασιλείου, σε όλο το εύρος της καλλιτεχνικής και πνευματικής του δραστηριότητας. Η συνεργασία τους περιέλαβε τη σκηνοθεσία και τη δραματουργία, τη διεύθυνση και εκτέλεση παραγωγής, καθώς και την οργάνωση και επιμέλεια του εκπαιδευτικού, εκδοτικού και ευρύτερου δημόσιου έργου του — από θεατρικές παραγωγές και ειδικές δράσεις έως σεμινάρια, διαλέξεις και εκδόσεις.

Επίσης, συνεργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη με τον Γιάννη Χουβαρδά στην «Ορέστεια» (Φεστιβάλ Επιδαύρου, 2016) και στους «Τρισευτυχισμένους» του Λαμπίς (Θέατρο Πορεία, 2017).

Σκηνοθέτησε το «Μισά-μισά» των Τζόρντι Σάντσεθ και Πεπ Αντόν Γκόμεθ στο ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας τον Φεβρουάριο του 2023 και, τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς, την παράσταση «Ένα ταξίδι με τον Στράβωνα», σε κείμενο της ίδιας, στον αρχαιολογικό χώρο των Αιγών («Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός»). Το 2025 σκηνοθέτησε στο ΚΘΒΕ το έργο «Γείτονες από πάνω» του Cesc Gay, το οποίο θα παρουσιαστεί τη θεατρική σεζόν 2026–2027 στο Θέατρο Πορεία.

Έχει συνεργαστεί με την Εθνική Λυρική Σκηνή, όπου σκηνοθέτησε για το πρόγραμμα «Νέοι της Όπερας» (2018) τις δύο μονόπρακτες όπερες «Suor Angelica» και «Il tabarro» από το «Τρίπτυχο» του Τζάκομο Πουτσίνι, στην Κεντρική Σκηνή του ΚΠΙΣΝ, καθώς και τους «Καπουλέτους και Μοντέκκους» του Βιντσέντζο Μπελίνι (2019).

Δίδαξε στο Τμήμα Σκηνοθεσίας της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου και έχει πραγματοποιήσει σεμινάρια στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν.

Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου

Ένα θεατρικό πορτρέτο της Έλλης Αλεξίου μέσα από τη ζωή, τα κείμενα και τις προσωπικές της εξομολογήσεις, βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της Εύας Νικολαΐδου.

Η Έλλη Αλεξίου, αυτή η σπουδαία μορφή των ελληνικών γραμμάτων, παιδαγωγός και αγωνίστρια, αφιέρωσε τη ζωή της στη λογοτεχνία, την εκπαίδευση και τον αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη. Με πλούσιο συγγραφικό έργο και πολύχρονη προσφορά στη διδασκαλία, πήρε ενεργό μέρος στις μεγάλες ιδεολογικές και κοινωνικές αναμετρήσεις του 20ού αιώνα, υπερασπιζόμενη τις πεποιθήσεις της μέσα από διώξεις και προσωπικές δοκιμασίες.

Η Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου φέρνει τη φωνή της στο σήμερα μέσα από τις «Εκμυστηρεύσεις», σε μια σύγχρονη σκηνική ανάγνωση σε σκηνοθεσία Άγγελου Μπούρα που μας προσκαλεί να συναντηθούμε με αυτή την μοναδική προσωπικότητα. Φωτίζεται η συγγραφέας, η δασκάλα, η αγωνίστρια, αλλά και η γυναίκα που ερωτεύτηκε, συνδέθηκε βαθιά με τους ανθρώπους και βίωσε αποχωρισμούς και απώλειες.

Μέσα από τις «Εκμυστηρεύσεις» της, η Έλλη Αλεξίου μιλά για τη δύναμη της παιδείας και της λογοτεχνίας, για την ευθύνη απέναντι στους άλλους, για όσα δίνουν αξία στην προσωπική και τη συλλογική ζωή. Ζητήματα που κάνουν τον λόγο της τόσο ζωντανό και τόσο αναγκαίο σήμερα.

Κείμενο: Εύα Νικολαΐδου

Σκηνοθεσία: Άγγελος Μπούρας

Σκηνικά -κοστούμια: Άγγελος Μπούρας

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 έως την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026.

Κάθε Σάββατο στις 21.00 και Κυριακή στις 18.30.

Τιμές εισιτηρίων:

Από 15/9 έως 25/9 ειδική προσφορά: όλα τα εισιτήρια στην τιμή των 10 ευρώ.

Από 26/9/26

Κανονικό: 15 ευρώ

Μειωμένα: 12 ευρώ

Ατέλεια: 5 ευρώ

Κάθε Κυριακή, ειδική προσφορά του Θεάτρου Τέχνης: με ένα ενιαίο εισιτήριο 20 Ευρώ και για τις δύο παραστάσεις (“Το Θαύμα” και “ Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου”). Να σημειωθεί ότι κάθε παράσταση έχει διάρκεια 60 λεπτών.

Λίνκ προπώλησης:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/ekmystireuseis-tis-ellis-aleksiou-epanalipsi/

ΥΠΟΓΕΙΟ

Το θέατρο ή τη ζωή σου

Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου 2026

Κείμενο – Σκηνοθεσία – Ερμηνεία: Σταμάτης Φασουλής

Τι κρύβουν τα συρτάρια της μνήμης όταν ανοίγουν μπροστά στα φώτα της σκηνής; Πώς χωρούν πενήντα χρόνια στο σανίδι μέσα σε μια ανάσα, ανάμεσα σε εκκωφαντικά γέλια, ανείπωτες σιωπές και το διαρκές, υπαρξιακό «δεν προλαβαίνω» του χρόνου;

Ο Σταμάτης Φασουλής, ένας από τους πιο επιδραστικούς και ακούραστους δημιουργούς της σύγχρονης ελληνικής σκηνής, ανεβαίνει στο σανίδι για έναν προσωπικό, χειμαρρώδη μονόλογο. Με τη γνώριμη, βαθιά θεατρική του γλώσσα- εκεί όπου η συγκίνηση συναντά τον αυτοσαρκασμό και ο υψηλός ποιητικός λόγος μπλέκεται με το αυθεντικό λαϊκό πνεύμα- αφηγείται μια ζωή ταγμένη ολοκληρωτικά στην τέχνη του.

Από την παιδική ηλικία στη Σαλαμίνα και τη μαγική πρώτη επαφή με το θέατρο της Βέμπο, στα χρόνια της μαθητείας στη Δραματική Σχολή του Εθνικού και στο Υπόγειο του Κουν. Και από την ανατρεπτική, συλλογική έκρηξη του Ελεύθερου Θεάτρου και της Ελεύθερης Σκηνής στη Μεταπολίτευση, μέχρι τις μεγάλες επιτυχίες, τα απρόοπτα σαρδάμ, τις οδυνηρές αποτυχίες και τα μυθικά πρόσωπα που σφράγισαν τη διαδρομή του: ο Χορν, η Λαμπέτη, η Μελίνα, η Αλίκη, ο Χατζιδάκις, ο Τσαρούχης, η Μαρινέλλα.

Καταλυτικός συνοδοιπόρος σε αυτή την αναμέτρηση με τον χρόνο, η μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη, ο οποίος μπολιάζει τη θεατρική αφήγηση με νέες, πρωτότυπες συνθέσεις και τραγούδια που συνομιλούν απευθείας με τις αναμνήσεις.

Μαζί του στη σκηνή, τρεις εξαιρετικοί μουσικοί, ο Παναγιώτης Τσεβάς (ακορντεόν), ο Δημήτρης Κίκλης (πιάνο) και η Μυρσίνη Αχαλινωτοπούλου (τσέλο), γίνονται ενεργοί συμπαίκτες, συνομιλητές και οργανικό κομμάτι του έργου, δίνοντας ρυθμό, παλμό και ζωντανή θεατρική διάδραση σε κάθε στροφή της εξομολόγησης.

Η παράσταση δεν είναι ένα νοσταλγικό ταξίδι στο παρελθόν, αλλά μια ζωντανή, παλλόμενη πράξη ανάστασης. Ένα γενναίο ξεγύμνωμα ψυχής για το τίμημα της σκηνής, για τις απώλειες, για τα μυστικά του θεατρικού «μετιέ» και για το παιδί εκείνο που κάποτε αποχαιρετήσαμε για να γίνουμε θεατρίνοι. Μια παράσταση για όσα ζήσαμε, όσα κλέψαμε από τη ζωή κι όσα επιστρέφουμε πίσω στο κοινό, στο μοναδικό μέρος όπου όλα μπορούν να ξαναγεννηθούν: στο θέατρο.

Ταυτότητα παράστασης Κείμενο – Σκηνοθεσία – Ερμηνεία Σταμάτης Φασουλής Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης Δραματουργία κειμένου – Βοηθός σκηνοθέτη – Βίντεο Αιμιλία Καραντζούλη Ενορχηστρώσεις Παναγιώτης Τσεβάς Σκηνογράφος Ζωή Μολυβδά-Φαμέλη Ενδυματολόγος Κλαιρ Μπρέισγουελ Σχεδιασμός φωτισμών Σάκης Μπιρμπίλης Σχεδιασμός ήχου Αντώνης Παπακωνσταντίνου Αμπιγιέζ Εύα Κουρέλια Φωτογραφίες Γιώργος Καβαλλιεράκης Βοηθός σκηνογράφου Γιάννης Τσούχλος Βοηθός ενδυματολόγου Εύα Κουρέλια Μουσικοί επί σκηνής Παναγιώτης Τσεβάς (ακορντεόν), Δημήτρης Κίκλης (πιάνο), Μυρσίνη Αχαλινωτοπούλου (τσέλο)

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη 20:00, Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο 21:00, Κυριακή 18:00

Τιμές εισιτηρίων: Early birds 9€ | Διάρκεια: 90′

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/to-theatro-i-ti-zoi-sou/

Διαβάζοντας τη Λολίτα στην Τεχεράνη

της Αζάρ Ναφίσι

Πρεμιέρα:

19 Οκτωβρίου 2026

Θεατρική διασκευή

Ηρώ Μπέζου

Σκηνοθεσία

Μαρία Ξανθοπουλίδου

«Διαβάζοντας τη Λολίτα στην Τεχεράνη» της Αζάφ Ναφίσι, το διεθνές εκδοτικό φαινόμενο, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από τριάντα γλώσσες και θεωρείται πλέον ένα από τα σημαντικότερα βιβλία των τελευταίων δεκαετιών, μεταφέρεται για πρώτη φορά στη σκηνή, και συγκεκριμένα στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν, σε διασκευή της Ηρώς Μπέζου και σκηνοθεσία της Μαρίας Ξανθοπουλίδου, από ένα θίασο οκτώ σπουδαίων ηθοποιών: Μαρία Καλλιμάνη, Δήμητρα Βήττα, Λήδα Κουτσοδασκάλου, Διονυσία Μπαλαμώτη, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Ζωή Μυλωνά, Θάλεια Σταματέλου, Μαρία Πετεβή.

Σε μια εποχή όπου τα δικαιώματα των γυναικών, η ελευθερία της έκφρασης και η αξία της δημοκρατίας δοκιμάζονται ξανά σε πολλές γωνιές του κόσμου, το εμβληματικό βιβλίο της Αζάρ Ναφίσι «Διαβάζοντας τη Λολίτα στην Τεχεράνη» αποκτά μια συγκλονιστική επικαιρότητα.

Βασισμένη στην αληθινή ιστορία της συγγραφέως, η παράσταση αφηγείται πώς μια ομάδα γυναικών, μέσα σε ένα αυταρχικό καθεστώς που επιχειρεί να ελέγξει το σώμα, τη φωνή και τη σκέψη τους, βρίσκει στη λογοτεχνία έναν χώρο ελευθερίας. Στο προστατευμένο περιβάλλον ενός σπιτιού, η ανάγνωση μετατρέπεται σε πράξη αντίστασης, η συζήτηση σε διεκδίκηση και η τέχνη σε μέσο επιβίωσης.

Στην Τεχεράνη της ισλαμικής επανάστασης, μια καθηγήτρια λογοτεχνίας συγκεντρώνει, μυστικά, στο σπίτι της επτά πρώην φοιτήτριές της. Κάθε εβδομάδα διαβάζουν κορυφαία έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Μέσα από τις σελίδες των βιβλίων επιχειρούν να ξαναβρούν τη δική τους φωνή, να μιλήσουν χωρίς φόβο, να θυμηθούν ποιες πραγματικά είναι.

Το «Διαβάζοντας τη Λολίτα στην Τεχεράνη» δεν αφορά μόνο στο Ιράν. Μιλά για κάθε κοινωνία που επιχειρεί να επιβάλει τη σιωπή, για κάθε γυναίκα που αγωνίζεται να ορίσει η ίδια τη ζωή και την ταυτότητά της, για κάθε άνθρωπο που υπερασπίζεται το δικαίωμα να σκέφτεται, να διαφωνεί και να φαντάζεται έναν διαφορετικό κόσμο.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Ασάρ Ναφισί

Θεατρική Διασκευή: Ηρώ Μπέζου Σκηνοθεσία: Μαρία Ξανθοπουλίδου Σύμβουλος Δραματουργίας: Έλενα Τριανταφυλλοπούλου Σκηνικά: Δημήτρης Μεράντζας

Κοστούμια: Χριστίνα Κάλμπαρη Κίνηση: Μαριέλα Νέστορα Γραφιστικά: Γιάννης Σταματόπουλος

Επικοινωνία-Προβολή στα Μ.Μ.Ε.: Ανζελίκα Καψαμπέλη

Social media: Ανδρέας Λεύκιος Καψαμπέλης

Συμπαραγωγή Kart Productions-Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν

www.kartproductions.gr

https://www.theatro-technis.gr/

Παίζουν: Μαρία Καλλιμάνη, Δήμητρα Βήττα, Λήδα Κουτσοδασκάλου Διονυσία Μπαλαμώτη, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Ζωή Μυλωνά, Θάλεια Σταματέλου, Μαρία Πετεβή.

INFO

Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν-Υπόγειο, Πεσμαζόγλου 5

Τηλ. 210.3228706- 210.3222760

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Δευτέρα: 21.00

Τρίτη: 21.00

Κυριακή 21.00

Τιμές εισιτηρίων:

Κανονικό: 22 €

Μειωμένο: 17 € (φοιτητικό, ανέργων, ΑμΕΑ, άνω των 65)

Διάρκεια: 90 λεπτά

Προπώληση:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/diabazontas-ti-lolita-stin-texerani/

KAI

Στο ταμείο του Θεάτρου Τέχνης-Υπόγειο (Πεσμαζόγλου 5), τηλ 2103228706,2103222760,6945299609

Χένρικ Ίψεν

«ΡΟΣΜΕΡΣΧΟΛΜ»

Πρεμιέρα

12 Νοεμβρίου

Σκηνοθεσία

Γιάννης Χουβαρδάς

Στο παλιό αρχοντικό του Ρόσμερσχολμ, επικρατεί βαθιά σιωπή. Ο Γιοχάνες Ρόσμερ, άτεκνος και χήρος, κατοικεί, ως ο τελευταίος εκπρόσωπος του γένους του, σ’ ένα στοιχειωμένο σπίτι με λίγo παρόν, πολλή ιστορία, σχεδόν καθόλου μέλλον. Οι σκιές του παρελθόντος φωλιάζουν στις χαραμάδες και περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να εξαπολύσουν την εκδικητική τους δύναμη. Σ’ αυτόν τον πύργο με την αποπνικτική ατμόσφαιρα μεταφυσικού τρόμου, οι ζωντανοί ζουν μια δανεική ζωή, όσο η μεγαθυμία των νεκρών τους το επιτρέπει.

Κι όμως, το Ρόσμερσχολμ θα μπορούσε να είναι ένας όμορφος, θαυμάσιος τόπος, όπου ο Γιοχάνες και η Ρεμπέκα Βεστ, η νέα, απελευθερωμένη γυναίκα που έχει αντικαταστήσει την αυτόχειρα σύζυγό του Ρόσμερ, θα μπορούσαν να ζήσουν τον μεγάλο έρωτα· όπου τα κακά πνεύματα θα έπαυαν να στοιχειώνουν, όπου νέες, σφριγηλές ιδέες θα μπορούσαν να γεννηθούν και μια αίσθηση ανθρώπινης ευτυχίας θα βασίλευε στον κόσμο. Όμως οι μηχανισμοί της δυστυχίας είναι ισχυροί και η δύναμη των νεκρών μεγάλη. Στην έπαυλη των Ρόσμερ κυκλοφορούν συντηρητικοί πολιτικοί και προοδευτικοί εκδότες, οραματιστές φιλόσοφοι, φαντάσματα, τρομακτικά σύμβολα με τη μορφή άσπρων αλόγων, αλλά και ο απλός λαός. Όλοι προσπαθούν να επιβληθούν και να κυριαρχήσουν πάνω στο ερωτευμένο ζευγάρι που αγωνίζεται να βρει τη χαρά της ζωής.

Το «Ρόσμερσχολμ» συγκαταλέγεται στα αριστουργήματα του Χένρικ Ίψεν: ένα πολυσύνθετο, πρωτοποριακό για την εποχή του έργο, που ταυτόχρονα αποτελεί ένα επίκαιρο, υπαρξιακά βαρυσήμαντο και βαθιά πολιτικό κείμενο, με απρόσμενες και δεξιοτεχνικές κωμικές ανάσες. Με μια τολμηρή, σχεδόν ακραία λιτή αμεσότητα και καθαρότητα, ο Νορβηγός συγγραφέας χτίζει μεθοδικά έναν ποιητικό κόσμο μεγάλης συναισθηματικής και ψυχολογικής αλήθειας, αλλά και ένα αγωνιώδες θρίλερ σύγχρονου προβληματισμού: η επιρροή της χειραφετημένης Ρεμπέκα πάνω στον ιδεαλιστή Ρόσμερ περιπλέκεται από τη μεταξύ τους σεξουαλική έλξη, η οποία καταπιεζόταν όσο ζούσε η πρώην σύζυγος του Ρόσμερ και τώρα σκιάζεται από τον θάνατό της. Ανίκανοι, παρά την πίστη τους στον ελεύθερο έρωτα, να ολοκληρώσουν τη σχέση τους, η Ρεμπέκα και ο Ρόσμερ θα βρεθούν σε αδιέξοδο, αντιμέτωποι, όπως κάποτε ο Τριστάνος και η Ιζόλδη, με ένα σπαρακτικό και μεγαλειώδες πεπρωμένο.

Το «Ρόσμερσχολμ» ανεβαίνει με την υπογραφή του διακεκριμένου σκηνοθέτη Γιάννη Χουβαρδά, ο οποίος έχει επίσης αναλάβει την καινούργια μετάφραση και τη διασκευή, και έναν εξαιρετικό θίασο από έμπειρους και ταλαντούχους ηθοποιούς και συντελεστές.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση, διασκευή, σκηνοθεσία : Γιάννης Χουβαρδάς

Σκηνογραφία : Εύα Μανιδάκη

Κοστούμια : Ιωάννα Τσάμη

Μουσική : Φώτης Σιώτας

Φωτισμοί : Τάσος Παλαιορούτας, Ιωάννα Αθανασίου

Σχεδιασμός Βίντεο : Παντελής Μάκκας

Α΄Βοηθός Σκηνοθέτη : Δέσποινα Λάρδη

Β΄Βοηθός Σκηνοθέτη : Δανάη Παπακωνσταντίνου

Βοηθός Σκηνογράφου : Αγγελική Πολίτη

Οργάνωση παραγωγής : Ηρώ Λέφα

Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί (με αλφαβητική σειρά):

Γιώργος Γλάστρας

Σίμος Κακάλας

Ηρώ Μπέζου

Άντζελα Μπρούσκου

Αργύρης Ξάφης

Γιάννης Χαρίσης

Διάρκεια παράστασης : 2 ώρες 10´

Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, Φρυνίχου

Φρυνίχου 14, Πλάκα

Τηλέφωνο: 210 3222464

Ημέρες & Ώρες Παραστάσεων:

Τετάρτη: 19.00

Πέμπτη : 20.30

Παρασκευή: 20.30

Σάββατο: 17.30 και 21.00

Κυριακή: 19.00

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/rosmersxolm/

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ EARLY BIRD

Για αγορές εισιτηρίων από την 1η Σεπτεμβρίου (ή την εξάντληση των αποθεμάτων Early Bird) μέχρι το τέλος των παραστάσεων:

Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή Α’ Ζώνη: 23€ Β’ Ζώνη: 20€ / μειωμένο 18€

Γ’ Ζώνη και ελαφρώς περιορισμένης ορατότητας: 18€ / μειωμένο 16€

Σάββατο απόγευμα-Σάββατο βράδυ και Κυριακή Α’ Ζώνη: 25€

Β’ Ζώνη: 23€ / μειωμένο 20€

Γ’ Ζώνη και ελαφρώς περιορισμένης ορατότητας: 20€ / μειωμένο 18€

Τα μειωμένα εισιτήρια εκδίδονται για φοιτητές, ανέργους και ΑΜΕΑ σε περιορισμένο αριθμό για κάθε παράσταση.