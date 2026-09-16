Καιρός: Ο Αντικυκλώνας των Αζορών φέρνει ανατροπή – Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα τις επόμενες ημέρες

Snapshot Ο Αντικυκλώνας των Αζορών έχει αναζωπυρωθεί και επεκτείνεται πάνω από τη Μεσόγειο, επηρεάζοντας θετικά το ευρωπαϊκό και ελληνικό κλίμα.

Το σύστημα υψηλών πιέσεων φέρνει αέριες μάζες από τον Ατλαντικό, οι οποίες διατηρούν ήπιες θερμοκρασίες και αποτρέπουν ακραία θερμικά κύματα.

Στην Ελλάδα επικρατεί μακρά περίοδος ατμοσφαιρικής σταθερότητας με αίθριο καιρό, παρατεταμένη ηλιοφάνεια και καθαρούς ουρανούς.

Οι θερμοκρασίες υποχωρούν και σταθεροποιούνται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ενώ η χαμηλή υγρασία προσφέρει ευχάριστο κλίμα και ευνοεί τις καθημερινές δραστηριότητες.

Η χώρα επιστρέφει σε έναν ομαλό καιρικό ρυθμό με γαλήνη, φως και ήπιες θερμοκρασίες χάρη στην επίδραση του Αντικυκλώνα των Αζορών. Snapshot powered by AI

Ριζική αναδιάταξη του μετεωρολογικού σκηνικού συντελείται στην ευρωπαϊκή ήπειρο, με τις επιπτώσεις να γίνονται άμεσα αισθητές και στην Ελλάδα. Μετά από περιόδους έντονης αστάθειας, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία αλλάζει προσανατολισμό και εισέρχεται σε μια φάση παρατεταμένης σταθερότητας.

Η αιτία πίσω από αυτή τη θετική εξέλιξη βρίσκεται στην εντυπωσιακή Resurgence (αναζωπύρωση) και επέκταση του Αντικυκλώνα των Αζορών, ενός από τους πιο καθοριστικούς «ρυθμιστές» του ευρωπαϊκού κλίματος, ο οποίος απλώνει πλέον την προστατευτική του ασπίδα πάνω από ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου

Όπως αποτυπώνεται με απόλυτη σαφήνεια στον επίσημο προγνωστικό χάρτη της Il Meteo που αναλύει τη θερμοκρασιακή συμπεριφορά στο επίπεδο των 850 hPa (περίπου 1.500 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας), το πανίσχυρο αυτό σύστημα υψηλών πιέσεων, το οποίο σηματοδοτείται με το χαρακτηριστικό γράμμα «Α», έχει εδραιωθεί γεωγραφικά πάνω από τη Δυτική Ευρώπη και την Ιβηρική χερσόνησο.

Η συνοπτική αυτή διάταξη είναι τόσο διευρυμένη που οι εξωτερικές της ισοβαρείς καμπύλες επεκτείνονται με γοργούς ρυθμούς ανατολικότερα, αγκαλιάζοντας τα Βαλκάνια και το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Η ειδοποιός διαφορά αυτής της εξέλιξης έγκειται στην ίδια τη φύση και την προέλευση των αερίων μαζών που μεταφέρει το συγκεκριμένο σύστημα. Σε πλήρη αντίθεση με τις υποτροπικές αέριες μάζες που έχουν τις ρίζες τους στην έρημο της Βόρειας Αφρικής και είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με συνθήκες έντονης δυσφορίας, ο Αντικυκλώνας των Αζορών γεννιέται στον ανοιχτό Ατλαντικό Ωκεανό.

Αυτό σημαίνει ότι το «σώμα» του αντικυκλώνα τροφοδοτείται μεDecidedly More Temperate Air (αδιαμφισβήτητα πιο ήπιες και εύκρατες αέριες μάζες). Καθώς αυτές οι μάζες κινούνται προς την Ελλάδα, λειτουργούν ως ένα φυσικό, αδιαπέραστο ανάχωμα, εμποδίζοντας τη θερμοκρασία να ξεφύγει προς ακραίες τιμές και αποτρέποντας την εκδήλωση ακραίων θερμικών κυμάτων.

Για την Ελλάδα, η κυριαρχία αυτού του συστήματος μεταφράζεται πρακτικά σε μια μακρά περίοδο υψηλής ατμοσφαιρικής σταθερότητας, βάζοντας τέλος σε ξαφνικές κακοκαιρίες ή απρόβλεπτα φαινόμενα.

Οι πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα, από το Ιόνιο μέχρι τα δωδεκάνησα, θα απολαύσουν κυρίως αίθριο καιρό με παρατεταμένη ηλιοφάνεια και σχεδόν καθαρούς ουρανούς, καθώς η έντονη καθίζηση του αέρα που προκαλούν οι υψηλές πιέσεις εμποδίζει τον σχηματισμό εκτεταμένων νεφώσεων.Το κυριότερο, ωστόσο, όφελος για τη χώρα μας θα είναι η επικράτηση ενός εξαιρετικά ευχάριστου και ήπιου κλίματος.

Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει υποχώρηση και θα σταθεροποιηθεί σε απόλυτα φυσιολογικά, συμβατά για την εποχή επίπεδα. Η απουσία των ακραίων θερμοκρασιών σε συνδυασμό με τη χαμηλή σχετική υγρασία θα προσφέρουν μια πολύτιμη ανάσα δροσιάς στις αστικές περιοχές, ενώ παράλληλα θα διαμορφώσουν ιδανικές συνθήκες για τις καθημερινές δραστηριότητες.

Η Ελλάδα, υπό την καθοριστική επίδραση του Αντικυκλώνα των Αζορών, ξαναβρίσκει τον παραδοσιακό, ομαλό της καιρικό ρυθμό, με κύρια χαρακτηριστικά τις εξαιρετικές, για την εποχή, θερμοκρασίες.

Διαβάστε επίσης