Snapshot Ο Λευκός Οίκος αναράγει και υποστηρίζει τις δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από την Ακρόπολη.

Η αμερικανική προεδρία τονίζει την αμετάβλητη δέσμευση υπεράσπισης των αμερικανικών αξιών διεθνώς.

Οι δηλώσεις Ρούμπιο επικεντρώνονται στον αμερικανικό εθνικισμό και τον δυτικό πολιτισμό ως κεντρικά θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Η επιλογή της Αθήνας ως τόπου ομιλίας συνδέει την ιστορική κληρονομιά του δυτικού πολιτισμού με τη σύγχρονη αμερικανική ρητορική. Snapshot powered by AI

Το ισχυρό μήνυμα που εξέπεμψε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, από την Αθήνα υιοθετεί και αναπαράγει σε απόλυτο βαθμό ο Λευκός Οίκος. Μέσα από επίσημη ανάρτησή της, η αμερικανική προεδρία λειτουργεί ως ηχείο των δηλώσεων του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο οποίος επέλεξε ως συμβολικό φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Στο επίκεντρο της ανάρτησης του Λευκού Οίκου βρίσκεται η κατηγορηματική διαβεβαίωση για την υπεράσπιση των αμερικανικών αρχών, δίνοντας τον τόνο της εξωτερικής πολιτικής της Ουάσιγκτον. Όπως υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά στο μήνυμα της προεδρίας: «Θα συνεχίσουμε πάντα, χωρίς δισταγμό, να προασπίζουμε τις αμερικανικές αξίες τόσο στην πατρίδα μας όσο και σε όλο τον κόσμο».

Αμερικανικός εθνικισμός και δυτικός πολιτισμός

Η ανάρτηση κάνει ειδική μνεία στο περιεχόμενο της τοποθέτησης του Μάρκο Ρούμπιο (@SecRubio), επισημαίνοντας ότι ο υπουργός Εξωτερικών «προβαίνει σε δυναμικές δηλώσεις σχετικά με τον αμερικανικό εθνικισμό, τον δυτικό πολιτισμό και άλλα θέματα». Με αυτόν τον τρόπο, ο Λευκός Οίκος επικροτεί και αναδεικνύει την επιλογή του Αμερικανού αξιωματούχου να εκπέμψει αυτό το ιδεολογικό στίγμα από την Αθήνα, επιχειρώντας μια ευθεία σύνδεση της ιστορικής κληρονομιάς της πόλης - ως λίκνου του δυτικού πολιτισμού - με τη σύγχρονη ρητορική και τις προτεραιότητες των Ηνωμένων Πολιτειών.

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