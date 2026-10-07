Ρούμπιο: ΗΠΑ και Ελλάδα επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση σε άμυνα και ασφάλεια

Την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας επιβεβαίωσε ο Μάρκο Ρούμπιο. Με ανάρτησή του στο X ανακοίνωσε την υπογραφή της συμφωνίας των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Η σύναψη της εταιρικής σχέσης εντάσσεται στο αντίστοιχο πρόγραμμα της αμερικανικής Εθνικής Φρουράς, με τον ίδιο να σημειώνει πως η εξέλιξη αυτή προωθεί περαιτέρω τη συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση της μακροχρόνιας συνεργασίας τους στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, ανέφερε σε αναρτησή του πριν λίγη ώρα ο Μάρκο Ρούμπιο.

Όπως τόνισε, αναφερόμενος στις υπογραφές για την συνεργασία των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, «ολοκληρώσαμε τη σύναψη της εταιρικής σχέσης της Ελλάδας με τη Φλόριντα στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Σχέσης των Πολιτειών της Εθνικής Φρουράς, προωθώντας περαιτέρω μια βασική συμμαχία του ΝΑΤΟ».

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