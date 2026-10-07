Οι 40 ώρες του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα: Από το υπουργείο Εξωτερικών στην Πνύκα

Snapshot Ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, επισκέφθηκε την Αθήνα υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Στις δηλώσεις του τόνισε τη στρατηγική σημασία της σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ και αναφέρθηκε στο μνημόνιο συνεργασίας των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, την πολιτεία καταγωγής του.

Ο Ρούμπιο εκφώνησε ομιλία στην Πνύκα, επισημαίνοντας τον ρόλο της πατρίδας και προειδοποιώντας για τις επιλογές της Δύσης στην επόμενη δεκαετία.

Η ομιλία και η επίσκεψη είχαν περιορισμένη πρόσβαση για δημοσιογράφους λόγω των αυστηρών μέτρων ασφαλείας και της φύσης του αρχαιολογικού χώρου.

Η επίσκεψη αποτελεί μήνυμα προς την Ευρώπη και το εσωτερικό των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησης της ηγετικής θέσης της Δύσης μέσω διπλωματικών μέσων. Snapshot powered by AI

Στην Αθήνα υπό εξαιρετικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας βρίσκεται ο Μάρκο Ρούμπιο, το «δεξί χέρι» του Ντόναλντ Τραμπ και εξέχων στέλεχος του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, ο οποίος είναι υπουργός Εξωτερικών αλλά και ταυτόχρονα σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Αμερικανού προέδρου.

Λίγο πριν τις 09:00 το πρωί ο Μάρκο Ρούμπιο πέρασε το κατώφλι στην κεντρική είσοδο του υπουργείου Εξωτερικών από την λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας. Οι δρόμοι γύρω από το υπουργείο και τη Βουλή έκλεισαν για την αυτοκινητοπομπή του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Ταυτόχρονα επί της οδού Ζαλοκώστα ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται δημοσιογράφοι Έλληνες και Αμερικανοί, από το Associated Press, το CNN, το Reuters αλλά και από ευρωπαϊκά ΜΜΕ, όπως το Πρακτορείο Ειδήσεων της Ισπανίας. Το ενδιαφέρον αναμφίβολα τεράστιο για τα όσα θα έλεγε ο Μάρκο Ρούμπιο για την ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, τη Μέση Ανατολή και κυρίως το Ιράν με το οποίο οι ΗΠΑ παραμένουν σε εμπόλεμη κατάσταση.

Λίγα λεπτά μετά τις 11:00 στην αίθουσα της συνέντευξης Τύπου εισήλθε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Λίγο αργότερα ακολούθησαν ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Στις τοποθετήσεις τους ανέδειξαν την στρατηγικής σημασίας σχέση Ελλάδας - Ηνωμένων Πολιτειών.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, που όπως τόνισε δεν περιλαμβάνουν μόνον τον κάθετο διάδρομο αλλά και τις γεωτρήσεις νοτίως της Κρήτης αλλά και το καλώδιο GSI, που ενώνει ενεργειακά Ελλάδα - Κύπρο Ισραήλ, ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε:

«Τα πρόσφατα γεγονότα μας υπενθυμίζουν πόσο σπουδαίο είναι να υπάρχουν διαφορετικοί διάδρομοι ενεργειακού εφοδιασμού. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου, αν διακοπεί η ενέργεια ή κοπούν οι ενεργειακές ροές από ένα μέρος του κόσμου, θα απειλείται ολόκληρος ο πλανήτης. Η ικανότητα των εθνών-κρατών να ενεργούν προς το βέλτιστο συμφέρον τους υπονομεύεται από την επιρροή που θα μπορούσε να τους ασκήσει μια χώρα ή ένα ανεξέλεγκτο καθεστώς.

Είμαστε λοιπόν απολύτως προσηλωμένοι σε όλους αυτούς τους διαδρόμους και τις προσπάθειες, με την Ελλάδα να αποτελεί έναν εξαιρετικό εταίρο για να το πετύχουμε.

Προφανώς, ορισμένα από τα ζητήματα που αναδείξατε και κάποια από τα πράγματα για τα οποία ρωτήσατε, εμπλέκονται σε μια πολύ λεπτή κατάσταση με άλλες χώρες. Δεν θα πω ποιες. Υπάρχουν άλλες χώρες που εμπλέκονται σε ορισμένα από τα ζητήματα τα οποία περιπλέκουν την κατάσταση. Θα έλεγα απλώς ότι τέτοιου είδους θέματα, τα οποία είναι τόσο λεπτά και τόσο κρίσιμα, ίσως είναι προτιμότερο να αντιμετωπίζονται μέσω της ιδιωτικής διπλωματίας έξω από τη σφαίρα των συνεντεύξεων Τύπου. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας αφήσω με αυτό. Είμαστε βαθιά προσηλωμένοι στην επιτυχία αυτών των έργων, όπως και στη συνεργασία που έχουμε με την Ελλάδα για την ενεργειακή ασφάλεια. Κι αυτό επειδή εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον της Ελλάδας αλλά και το δικό μας, ενώ θεωρώ πως προάγει ταυτόχρονα τον σκοπό της παγκόσμιας ασφάλειας.

Όσο για τα θέματα που θίξατε, αναγνωρίζω ότι περιλαμβάνουν ορισμένα πολύ ευαίσθητα και λεπτά ζητήματα τα οποία σκοπεύουμε να χειριστούμε στην κατάλληλη μορφή ώστε να επιλυθούν. Ξέρω ότι μας αρέσει η διαφάνεια. Υπάρχουν όμως πράγματα στις παγκόσμιες υποθέσεις που είναι καλύτερα να μη συζητούνται δημόσια, αλλά να αντιμετωπίζονται στο τραπέζι του διαλόγου. Παρεμπιπτόντως, θέλω να συγχαρώ τον υπουργό Εξωτερικών σας διότι αποτελεί πάντα ένα πρόσωπο που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, εργαζόμενος πολύ σκληρά για να αναζητήσει τον διάλογο και τη σταθερότητα στον κόσμο. Έχει δεσμευτεί έντονα σε αυτό σε προσωπικό επίπεδο. Είναι κάτι που εκτιμούμε και αναγνωρίζουμε βαθύτατα».

Γεραπετρίτης για τα F-35

Στο πεδίο της άμυνας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης χαρακτήρισε τη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας βασική διμερή συνθήκη που διέπει τις σχέσεις των δύο χωρών. «Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή», ανέφερε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναβάθμιση των ελληνικών F-16 στην έκδοση Viper και στην ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική Πολεμική Αεροπορία. Όπως τόνισε, οι εξελίξεις αυτές «δεν ενδυναμώνουν απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας», αλλά αναδεικνύουν παράλληλα τη σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στον ευρύτερο ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας στην περιοχή. Όπως είπε, η χώρα έχει καταστεί «πάροχος ασφαλείας» για άλλες χώρες, με ηγετικό ρόλο σε ναυτικές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων στην επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα και στην επιχείρηση Αταλάντα.

Η γενέτειρα του Ρούμπιο στο προσκήνιο

Στην τοποθέτηση του ο Ρούμπιο ανέφερε ότι το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και συμπτωματικά της εθνοφρουράς από την γενέτειρά του την Φλόριντα. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ προέρχεται από οικογένεια μεταναστών από την Κούβα και γεννήθηκε στο Μαϊάμι της Φλόριντα, όπου στο λύκειο ξεκίνησε να παίζει και ράγκμπι.

Όταν έφτασε η ώρα των ερωτήσεων διευκρινίστηκε ότι οι υπουργοί θα δεχθούν μόνο τέσσερις ερωτήσεις. Όταν πήρε τον λόγο δημοσιογράφος του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CBS ο Ρούμπιο διαμαρτυρήθηκε μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι το κανάλι πάντα «κλέβει» και κάνει δύο - τρεις ερωτήσεις σε μία, «οπότε πρέπει να βάλουμε κανόνες».

Στον δεύτερο δημοσιογράφο που ξεκίνησε την ερώτηση του μιλώντας πολύ γρήγορα ο Ρούμπιο τον διέκοψε με χαμόγελο και του είπε: «δεν καταλαβαίνω τι λες, μου θυμίζεις αυτούς που κάνουν δημοπρασίες». Τότε ο δημοσιογράφος χαμογέλασε και του εξήγησε ότι ήθελε να πει πολλά πράγματα σε περιορισμένο χρόνο για αυτό μιλούσε γρήγορα. «Μιλάει γρήγορα γιατί θέλει και δεύτερη ερώτηση» συμπέρανε με χιούμορ ο Μάρκο Ρούμπιο.

Στρατηγοί και μέλη της εθνοφρουράς της Φλόριντα αμέσως μετά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις- ΦΩΤΟ Χάρης Γκίκας

Η Πνύκα και οι περιορισμένες προσκλήσεις

Ο Μάρκο Ρούμπιο επέλεξε την Πνύκα για να εκφωνήσει μία ομιλία - μήνυμα προς τη Δύση και κυρίως την Ευρώπη. Και δεν είναι ο πρώτος Αμερικανός πολιτικός που θέλει να χρησιμοποιήσει τους ιστορικούς συμβολισμούς της περιοχής, στην οποία συνεδρίαζε η Εκκλησία του δήμου και εκφωνούσαν ομιλίες σπουδαίοι πολιτικοί και ρήτορες όπως ο Περικλής, ο Θεμιστοκλής και ο Δημοσθένης.

Τον Νοέμβριο του 2016 ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα ήθελε να μιλήσει από την Πνύκα αλλά για λόγους ασφαλείας η ομιλία μεταφέρθηκε αλλού. «Σήμερα έχει γίνει της μόδας να πιστεύει κανείς ότι μια φωτισμένη εξωτερική πολιτική σημαίνει να δίνεις προτεραιότητα στην «παγκόσμια κοινότητα» έναντι του ίδιου του λαού σου. Και σε αυτό το θέμα, έχουμε πολλά ακόμα να μάθουμε από τους άνδρες της αρχαίας Ελλάδας.

Δηλώσεις του Αμερικανού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του Έλληνα ομολόγου του Γιώργου Γεραπετρίτη, στην Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2026 Eurokinissi

Γνώριζαν ότι δεν υπάρχει τίποτα εγωιστικό ή λάθος στην πίστη προς την πατρίδα σου, ούτε στον αγώνα για την υπεράσπιση των συμφερόντων της πάνω από όλα», αναμένεται να πει ο Μάρκο Ρούμπιο σε απόσπασμα της ομιλίας του, που έχει δοθεί στα αμερικανικά ΜΜΕ από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.«Σήμερα, βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Η επόμενη δεκαετία θα γράψει την ιστορία του επόμενου αιώνα.

Η πορεία που θα ακολουθήσουμε θα καθορίσει αν η Δύση θα διατηρήσει τη θέση της στην κορυφή του κόσμου ή αν θα υποκύψει σε ένα μέλλον ατροφίας, υποτέλειας και παρακμής. Είτε θα επιλέξουμε να δράσουμε τώρα, είτε θα χάσουμε την ίδια τη δυνατότητα να δράσουμε», αναμένεται να υπογραμμίσει ο Ρούμπιο. Οι αποδέκτες του μηνύματος Ρούμπιο είναι κυρίως στο εσωτερικό των ΗΠΑ αλλά και την Ευρώπη, η οποία παρακολούθησε την επίσκεψη.

Τελευταία φορά που η Ουάσινγκτον έστειλε ηχηρό μήνυμα στους Ευρωπαίους ήταν με την ομιλία του αντιπροέδρου, Τζέι Ντι Βανς στο Μόναχο τον Φεβρουάριο του 2025. Ωστόσο ο Ρούμπιο, ο οποίος μαζί με την Τζέι Ντι Βανς, θεωρούνται βασικοί διεκδικητές για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων στις επόμενες προεδρικές εκλογές, είναι πιο ήπιων τόνων πολιτικός και προτιμά τις διπλωματικές διαπραγματεύσεις που δεν υψώνουν τους τόνους. Την διοργάνωση για την ομιλία Ρούμπιο στην Πνύκα ανέλαβε η αμερικανική πρεσβεία, η οποία για λόγους ασφαλείας και περιορισμών που επιβάλλει η χρήση ενός αρχαιολογικού χώρου διαπιστεύσεις σε δημοσιογράφους των αμερικανικών ΜΜΕ και λίγων ελληνικών ΜΜΕ.

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