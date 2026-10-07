Οι 40 ώρες του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα: Από το υπουργείο Εξωτερικών στην Πνύκα

Εξαιρετικά αυστηρά τα μέτρα και τα πρωτόκολλα ασφαλείας για τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών 

Εύη Απολλωνάτου

Οι 40 ώρες του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα: Από το υπουργείο Εξωτερικών στην Πνύκα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
8'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, επισκέφθηκε την Αθήνα υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.
  • Στις δηλώσεις του τόνισε τη στρατηγική σημασία της σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ και αναφέρθηκε στο μνημόνιο συνεργασίας των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, την πολιτεία καταγωγής του.
  • Ο Ρούμπιο εκφώνησε ομιλία στην Πνύκα, επισημαίνοντας τον ρόλο της πατρίδας και προειδοποιώντας για τις επιλογές της Δύσης στην επόμενη δεκαετία.
  • Η ομιλία και η επίσκεψη είχαν περιορισμένη πρόσβαση για δημοσιογράφους λόγω των αυστηρών μέτρων ασφαλείας και της φύσης του αρχαιολογικού χώρου.
  • Η επίσκεψη αποτελεί μήνυμα προς την Ευρώπη και το εσωτερικό των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησης της ηγετικής θέσης της Δύσης μέσω διπλωματικών μέσων.
Snapshot powered by AI

Στην Αθήνα υπό εξαιρετικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας βρίσκεται ο Μάρκο Ρούμπιο, το «δεξί χέρι» του Ντόναλντ Τραμπ και εξέχων στέλεχος του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, ο οποίος είναι υπουργός Εξωτερικών αλλά και ταυτόχρονα σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Αμερικανού προέδρου.

Λίγο πριν τις 09:00 το πρωί ο Μάρκο Ρούμπιο πέρασε το κατώφλι στην κεντρική είσοδο του υπουργείου Εξωτερικών από την λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας. Οι δρόμοι γύρω από το υπουργείο και τη Βουλή έκλεισαν για την αυτοκινητοπομπή του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Ρούμπιο, Γεραπετρίτης

Ταυτόχρονα επί της οδού Ζαλοκώστα ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται δημοσιογράφοι Έλληνες και Αμερικανοί, από το Associated Press, το CNN, το Reuters αλλά και από ευρωπαϊκά ΜΜΕ, όπως το Πρακτορείο Ειδήσεων της Ισπανίας. Το ενδιαφέρον αναμφίβολα τεράστιο για τα όσα θα έλεγε ο Μάρκο Ρούμπιο για την ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, τη Μέση Ανατολή και κυρίως το Ιράν με το οποίο οι ΗΠΑ παραμένουν σε εμπόλεμη κατάσταση.

Λίγα λεπτά μετά τις 11:00 στην αίθουσα της συνέντευξης Τύπου εισήλθε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Λίγο αργότερα ακολούθησαν ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Στις τοποθετήσεις τους ανέδειξαν την στρατηγικής σημασίας σχέση Ελλάδας - Ηνωμένων Πολιτειών.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, που όπως τόνισε δεν περιλαμβάνουν μόνον τον κάθετο διάδρομο αλλά και τις γεωτρήσεις νοτίως της Κρήτης αλλά και το καλώδιο GSI, που ενώνει ενεργειακά Ελλάδα - Κύπρο Ισραήλ, ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε:

«Τα πρόσφατα γεγονότα μας υπενθυμίζουν πόσο σπουδαίο είναι να υπάρχουν διαφορετικοί διάδρομοι ενεργειακού εφοδιασμού. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου, αν διακοπεί η ενέργεια ή κοπούν οι ενεργειακές ροές από ένα μέρος του κόσμου, θα απειλείται ολόκληρος ο πλανήτης. Η ικανότητα των εθνών-κρατών να ενεργούν προς το βέλτιστο συμφέρον τους υπονομεύεται από την επιρροή που θα μπορούσε να τους ασκήσει μια χώρα ή ένα ανεξέλεγκτο καθεστώς.

Είμαστε λοιπόν απολύτως προσηλωμένοι σε όλους αυτούς τους διαδρόμους και τις προσπάθειες, με την Ελλάδα να αποτελεί έναν εξαιρετικό εταίρο για να το πετύχουμε.

Προφανώς, ορισμένα από τα ζητήματα που αναδείξατε και κάποια από τα πράγματα για τα οποία ρωτήσατε, εμπλέκονται σε μια πολύ λεπτή κατάσταση με άλλες χώρες. Δεν θα πω ποιες. Υπάρχουν άλλες χώρες που εμπλέκονται σε ορισμένα από τα ζητήματα τα οποία περιπλέκουν την κατάσταση. Θα έλεγα απλώς ότι τέτοιου είδους θέματα, τα οποία είναι τόσο λεπτά και τόσο κρίσιμα, ίσως είναι προτιμότερο να αντιμετωπίζονται μέσω της ιδιωτικής διπλωματίας έξω από τη σφαίρα των συνεντεύξεων Τύπου. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας αφήσω με αυτό. Είμαστε βαθιά προσηλωμένοι στην επιτυχία αυτών των έργων, όπως και στη συνεργασία που έχουμε με την Ελλάδα για την ενεργειακή ασφάλεια. Κι αυτό επειδή εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον της Ελλάδας αλλά και το δικό μας, ενώ θεωρώ πως προάγει ταυτόχρονα τον σκοπό της παγκόσμιας ασφάλειας.

Όσο για τα θέματα που θίξατε, αναγνωρίζω ότι περιλαμβάνουν ορισμένα πολύ ευαίσθητα και λεπτά ζητήματα τα οποία σκοπεύουμε να χειριστούμε στην κατάλληλη μορφή ώστε να επιλυθούν. Ξέρω ότι μας αρέσει η διαφάνεια. Υπάρχουν όμως πράγματα στις παγκόσμιες υποθέσεις που είναι καλύτερα να μη συζητούνται δημόσια, αλλά να αντιμετωπίζονται στο τραπέζι του διαλόγου. Παρεμπιπτόντως, θέλω να συγχαρώ τον υπουργό Εξωτερικών σας διότι αποτελεί πάντα ένα πρόσωπο που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, εργαζόμενος πολύ σκληρά για να αναζητήσει τον διάλογο και τη σταθερότητα στον κόσμο. Έχει δεσμευτεί έντονα σε αυτό σε προσωπικό επίπεδο. Είναι κάτι που εκτιμούμε και αναγνωρίζουμε βαθύτατα».

Γεραπετρίτης για τα F-35

Στο πεδίο της άμυνας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης χαρακτήρισε τη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας βασική διμερή συνθήκη που διέπει τις σχέσεις των δύο χωρών. «Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή», ανέφερε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναβάθμιση των ελληνικών F-16 στην έκδοση Viper και στην ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική Πολεμική Αεροπορία. Όπως τόνισε, οι εξελίξεις αυτές «δεν ενδυναμώνουν απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας», αλλά αναδεικνύουν παράλληλα τη σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στον ευρύτερο ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας στην περιοχή. Όπως είπε, η χώρα έχει καταστεί «πάροχος ασφαλείας» για άλλες χώρες, με ηγετικό ρόλο σε ναυτικές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων στην επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα και στην επιχείρηση Αταλάντα.

Η γενέτειρα του Ρούμπιο στο προσκήνιο

Στην τοποθέτηση του ο Ρούμπιο ανέφερε ότι το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και συμπτωματικά της εθνοφρουράς από την γενέτειρά του την Φλόριντα. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ προέρχεται από οικογένεια μεταναστών από την Κούβα και γεννήθηκε στο Μαϊάμι της Φλόριντα, όπου στο λύκειο ξεκίνησε να παίζει και ράγκμπι.

Όταν έφτασε η ώρα των ερωτήσεων διευκρινίστηκε ότι οι υπουργοί θα δεχθούν μόνο τέσσερις ερωτήσεις. Όταν πήρε τον λόγο δημοσιογράφος του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CBS ο Ρούμπιο διαμαρτυρήθηκε μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι το κανάλι πάντα «κλέβει» και κάνει δύο - τρεις ερωτήσεις σε μία, «οπότε πρέπει να βάλουμε κανόνες».

Στον δεύτερο δημοσιογράφο που ξεκίνησε την ερώτηση του μιλώντας πολύ γρήγορα ο Ρούμπιο τον διέκοψε με χαμόγελο και του είπε: «δεν καταλαβαίνω τι λες, μου θυμίζεις αυτούς που κάνουν δημοπρασίες». Τότε ο δημοσιογράφος χαμογέλασε και του εξήγησε ότι ήθελε να πει πολλά πράγματα σε περιορισμένο χρόνο για αυτό μιλούσε γρήγορα. «Μιλάει γρήγορα γιατί θέλει και δεύτερη ερώτηση» συμπέρανε με χιούμορ ο Μάρκο Ρούμπιο.

Στρατηγοί και μέλη της εθνοφρουράς της Φλόριντα αμέσως μετά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις- ΦΩΤΟ Χάρης Γκίκας

Ρούμπιο

Η Πνύκα και οι περιορισμένες προσκλήσεις

Ο Μάρκο Ρούμπιο επέλεξε την Πνύκα για να εκφωνήσει μία ομιλία - μήνυμα προς τη Δύση και κυρίως την Ευρώπη. Και δεν είναι ο πρώτος Αμερικανός πολιτικός που θέλει να χρησιμοποιήσει τους ιστορικούς συμβολισμούς της περιοχής, στην οποία συνεδρίαζε η Εκκλησία του δήμου και εκφωνούσαν ομιλίες σπουδαίοι πολιτικοί και ρήτορες όπως ο Περικλής, ο Θεμιστοκλής και ο Δημοσθένης.

Τον Νοέμβριο του 2016 ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα ήθελε να μιλήσει από την Πνύκα αλλά για λόγους ασφαλείας η ομιλία μεταφέρθηκε αλλού. «Σήμερα έχει γίνει της μόδας να πιστεύει κανείς ότι μια φωτισμένη εξωτερική πολιτική σημαίνει να δίνεις προτεραιότητα στην «παγκόσμια κοινότητα» έναντι του ίδιου του λαού σου. Και σε αυτό το θέμα, έχουμε πολλά ακόμα να μάθουμε από τους άνδρες της αρχαίας Ελλάδας.

Ρούμπιο Γεραπετρίτης δηλώσεις; Rubio Gerapetritis press conference

Δηλώσεις του Αμερικανού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του Έλληνα ομολόγου του Γιώργου Γεραπετρίτη, στην Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2026

Eurokinissi

Γνώριζαν ότι δεν υπάρχει τίποτα εγωιστικό ή λάθος στην πίστη προς την πατρίδα σου, ούτε στον αγώνα για την υπεράσπιση των συμφερόντων της πάνω από όλα», αναμένεται να πει ο Μάρκο Ρούμπιο σε απόσπασμα της ομιλίας του, που έχει δοθεί στα αμερικανικά ΜΜΕ από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.«Σήμερα, βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Η επόμενη δεκαετία θα γράψει την ιστορία του επόμενου αιώνα.

Η πορεία που θα ακολουθήσουμε θα καθορίσει αν η Δύση θα διατηρήσει τη θέση της στην κορυφή του κόσμου ή αν θα υποκύψει σε ένα μέλλον ατροφίας, υποτέλειας και παρακμής. Είτε θα επιλέξουμε να δράσουμε τώρα, είτε θα χάσουμε την ίδια τη δυνατότητα να δράσουμε», αναμένεται να υπογραμμίσει ο Ρούμπιο. Οι αποδέκτες του μηνύματος Ρούμπιο είναι κυρίως στο εσωτερικό των ΗΠΑ αλλά και την Ευρώπη, η οποία παρακολούθησε την επίσκεψη.

Τελευταία φορά που η Ουάσινγκτον έστειλε ηχηρό μήνυμα στους Ευρωπαίους ήταν με την ομιλία του αντιπροέδρου, Τζέι Ντι Βανς στο Μόναχο τον Φεβρουάριο του 2025. Ωστόσο ο Ρούμπιο, ο οποίος μαζί με την Τζέι Ντι Βανς, θεωρούνται βασικοί διεκδικητές για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων στις επόμενες προεδρικές εκλογές, είναι πιο ήπιων τόνων πολιτικός και προτιμά τις διπλωματικές διαπραγματεύσεις που δεν υψώνουν τους τόνους. Την διοργάνωση για την ομιλία Ρούμπιο στην Πνύκα ανέλαβε η αμερικανική πρεσβεία, η οποία για λόγους ασφαλείας και περιορισμών που επιβάλλει η χρήση ενός αρχαιολογικού χώρου διαπιστεύσεις σε δημοσιογράφους των αμερικανικών ΜΜΕ και λίγων ελληνικών ΜΜΕ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:04ΚΟΣΜΟΣ

Συμμαχία της Μέκκας: Θα στείλει η Τουρκία στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία; Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Βρήκε ένα πορτοφόλι γεμάτο χρήματα το 1968: 57 χρόνια αργότερα ξεκίνησε την προσπάθεια να βρει τον ιδιοκτήτη του

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: Συνελήφθη 55χρονος που απείλησε οδηγό με τσεκούρι έπειτα από καβγά για την προτεραιότητα

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο Πανεπιστήμιο Πατρών: Ο Πρύτανης καταγγέλλει αποκλεισμό του γραφείου του - «Η βία και η επιβολή δεν έχουν θέση εδώ»

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Σε τι διαφέρει το ρόφημα κακάο από τη ζεστή σοκολάτα – Οφέλη υγείας και τι προσέχουμε στις ετικέτες

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Η Boots περνά σε μία από τις πλουσιότερες οικογένειες του κόσμου με συμφωνία 7,9 δισ. ευρώ

17:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: «Είμαι εδώ για να ενώσω την κεντροαριστερά – Θα κάνω τον βουδιστή μοναχό στα χτυπήματα κάτω

17:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εισφορά Αλληλεγγύης: Παράταση αγωνίας για 450.000 συνταξιούχους - Δεύτερη αναβολή στη δίκη

17:12ΥΓΕΙΑ

Εύσημα του ΠΟΥ στην Ελλάδα για τη μάχη κατά της παιδικής παχυσαρκίας

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Τι συνέβη στο «Κορίτσι από το Αφγανιστάν», 41 χρόνια μετά την εμβληματική φωτογραφία

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Σπίτι με 10.000 ευρώ: Οι κινεζικές κατοικίες φτάνουν στην Ευρώπη διπλωμένες σαν κοντέινερ

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: 37χρονη επιτέθηκε με φαλτσέτα στη σύντροφο του πρώην συζύγου της και της έκοψε τα μαλλιά

16:51LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Δημητρακόπουλου σε Καρβέλα: «Δεν τήρησε τη συμφωνία, θυμήθηκε τα πνευματικά δικαιώματα όταν είδε ότι υπήρχαν ζημιές και όχι κέρδη»

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή: Ο σύζυγος στραγγάλισε τη γιατρό της βασίλισσας Καμίλα, ενώ φιλοξενούσε παιδιά σε πιτζάμα πάρτι

16:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι 40 ώρες του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα: Από το υπουργείο Εξωτερικών στην Πνύκα

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ο Πούτιν προχωρά σε αύξηση ρεκόρ στις στρατιωτικές δαπάνες - $200 δισ. δολάρια για τον πόλεμο στην Ουκρανία

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: «Θερίζει» η γαστρεντερίτιδα - Έρευνες στο δίκτυο υδροδότησης μετά την κακοκαιρία

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν «γιορτάζει» τα 74α γενέθλιά του με μαζική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο

16:18ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: Νέα «καμπάνα» 20.000 ευρώ στη Διοίκηση για το ξενοδοχείο στη Μακρυγιάννη – Επτά χρόνια χωρίς κατεδάφιση

16:09NEWSBOMB

Politico: Οι Ευρωπαίοι προετοιμάζονται για εφιαλτικό σενάριο πολύνεκρης υβριδικής επίθεσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:51LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Δημητρακόπουλου σε Καρβέλα: «Δεν τήρησε τη συμφωνία, θυμήθηκε τα πνευματικά δικαιώματα όταν είδε ότι υπήρχαν ζημιές και όχι κέρδη»

12:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κελεκίδου, Βολάνης και Ζαζόπουλος καταθέτουν στη ΓΑΔΑ για το κύκλωμα του Καμπούρη

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Κολυδάς: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού - Έρχονται 30άρια και μετά βροχές

07:52LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου-Χρήστος Φερεντίνος: Το μέλλον του «Στούντιο 4» και η «απάντηση» στην τηλεθέαση

15:09LIFESTYLE

Δαβαράκης κατά Βίσση για τον καβγά με Καρβέλα: Εισέβαλε στη ζωή της ο... εφοπλιστικός κόσμος

15:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 8 ημέρες μετά απεγκλωβίστηκαν οι εργαζόμενοι στο φαράγγι της Σαμαριάς

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Τι συνέβη στο «Κορίτσι από το Αφγανιστάν», 41 χρόνια μετά την εμβληματική φωτογραφία

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: Συνελήφθη 55χρονος που απείλησε οδηγό με τσεκούρι έπειτα από καβγά για την προτεραιότητα

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Πάρνηθα: Πιάστηκε ο «εξοικειωμένος» λύκος μετά τις δύο επιθέσεις – Μεταφέρεται στον «Αρκτούρο» στη Φλώρινα

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Αποχώρησε με φορείο ο Πάνος Ρούτσι

10:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εκτός Ελλάδας ο Αλκέτ Ριζάι: Διέφυγε με «περιπολικό» σαν αστυνομικός

05:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι η Εθνοφρουρά της Φλόριντα που υπέγραψε συμφωνία με τις Ένοπλες Δυνάμεις παρουσία Δένδια – Ρούμπιο

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αποκλεισμένος ο Πρύτανης Χρήστος Μπούρας - Ένταση με φοιτητές για το θέμα της ακρίβειας

12:03LIFESTYLE

Τέλος οι «Ράδιο Αρβύλα» από τον ANT1

16:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι 40 ώρες του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα: Από το υπουργείο Εξωτερικών στην Πνύκα

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Σπίτι με 10.000 ευρώ: Οι κινεζικές κατοικίες φτάνουν στην Ευρώπη διπλωμένες σαν κοντέινερ

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή: Ο σύζυγος στραγγάλισε τη γιατρό της βασίλισσας Καμίλα, ενώ φιλοξενούσε παιδιά σε πιτζάμα πάρτι

12:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Δεν ξανακάθομαι στο ίδιο τραπέζι με μισάνθρωπους - Ψήφος υπέρ του ΠΑΟΚ»

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: 37χρονη επιτέθηκε με φαλτσέτα στη σύντροφο του πρώην συζύγου της και της έκοψε τα μαλλιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ